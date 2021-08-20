Растяжки и депрессия после родов: Модель Алеся Кафельникова честно рассказала про свое материнство

Алеся Кафельникова и Георгий Петришин поженились в конце мая, а в июле стали родителями. Фото: Инстаграм.

Красавица Алеся Кафельникова недавно стала мамой: 22-летняя модель родила дочку своему мужу, 35-летнему Георгию Петришину. Супруги назвали девочку редким именем – Киара. Новоиспеченные родители поженились почти за месяц до рождения дочки, в конце мая. Свою беременность и рождение дочки Алеся до последнего держала в тайне. Если бы в соцсетях о появлении Киары на свет не проговорился счастливый дедушка – отец модели, известный теннисист Евгений Кафельников, возможно, поклонники еще долго оставались бы в неведении.

Лишь сейчас Алеся начала отвечать на вопросы о своей беременности и родах. Молодая мамочка откровенно рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась после рождения малышки. Хотя сами роды прошли довольно легко, Кафельниковой далеко не сразу удалось избавиться от лишних килограммов. Кроме того, девушка столкнулась со своего рода депрессией, которая усугубилась растяжками на теле, ощущениями волнения и беспокойства. А также с желанием как можно скорее привести себя в прежнюю форму.

- Не могу назвать это депрессией. Скорее, страхи, беспокойства, переживания, - рассказала модель на своей странице в соцсети.

На днях модель родила мужу дочку Киару. Фото: Инстаграм.

Алеся призналась, что она просто сумасшедшая мама: она очень переживает за свою малышку.

- Ляля маленькая такая, беззащитная, родная. Хочется быть с ней постоянно, не забывать о себе и проводить время с мужем. Было много переживаний — как же все это совмещать и не превратиться в «яжемать», - говорит Алеся.

Хотя модель очень следила за собой во время беременности, у нее появились растяжки на груди. На животе кожа осталась в прежнем состоянии. Сейчас Алеся почти избавилась от лишнего веса. Прийти в форму ей помогают пилатес и процедуры ЕМС.

За мужем модели Георгием Петришиным издавна тянется репутация светского красавца и любимца дам – достаточно набрать его имя в Интернете. Причем возлюбленных он всегда выбирал не только красивых, но и известных. Бизнесмену приписывают романы с с певицами Ритой Дакотой и Викторией Дайнеко, актрисой Анастасией Задорожной и телеведущей Анфисой Чеховой. Несколько лет он был в отношениях с актрисой Светланой Ходченковой и даже публично сделал ей предложение руки и сердца, которое артистка сначала приняла. Но потом пара расторгла помолвку.

Молодая мамочка откровенно рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась после рождения малышки. Фото: Инстаграм.

Петришин руководил рекламным агентством, а затем был избран в совет директоров государственной компании ОАО «Росспиртпром». С недавних пор Георгий осваивает новое для себя дело: он занялся экологией. Супруг Кафельниковой получил работу в компании «Российский экологический оператор» (РЭО), созданной правительством в 2019 году для внедрения в стране комплексной системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Компания разрабатывает схемы экологичной утилизации мусора и вкладывает миллиардные инвестиции в строительство новых предприятий по переработке отходов.

Судя по всему, работа Георгия достойно оплачивается, ведь он ни в чем не отказывает своей красавице-жене. Петришин и Кафельникова начали встречаться весной прошлого года, когда Алеся работала в Париже в известном модельном агентстве. Бойфренд юной манекенщицы часто прилетал к ней во Францию, где, судя по снимкам в Инстаграме Кафельниковой, останавливался в лучших отелях и водил ее по дорогим ресторанам.

Узнав, что она беременна, Алеся оставила модельную карьеру и уговорила жениха отвезти ее на индонезийский остров Бали, который она обожает. Зиму 2021 года влюбленные провели на берегу океана, сняв красивую виллу с садом. Весной, перед самыми родами, Кафельникова вернулась в Москву.