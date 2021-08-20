Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире20 августа 2021 8:10

Правительство Дании решило финансово помогать студентам, покинувшим родительский кров

Размер ежемесячной выплаты не зависит от финансового положения семьи
Алена ГРИЦЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Приличные, на первый взгляд, суммы все равно ниже прожиточного уровня в Дании

Приличные, на первый взгляд, суммы все равно ниже прожиточного уровня в Дании

Датские студенты получают самые высокие стипендии в Европе. Причем ежемесячные выплаты получает каждый студент вне зависимости от его собственного дохода и средств, которыми располагают его родители.

Но есть одно «но»: тем, кто живет вместе с мамой и папой, выдают €380 в месяц, а вот решившим покинуть родительский кров и обосноваться самостоятельно в общежитии или на съемной квартире – вдвое больше - €770, сообщает FranceInfo.

Не завидовать им вряд ли стоит – приличные, на первый взгляд, суммы все равно ниже прожиточного уровня в Дании.

- Стипендии мне хватает лишь на то, чтобы оплатить комнату в университетском общежитии, - рассказывает 21-летняя студентка по имени Сесиль.

Точнее, за небольшую комнату она платит €500. У нее остается еще €270, которых едва хватает на общественный транспорт и немного продуктов. Так что даже при госпомощи многим студентам приходится подрабатывать или прибегать к финансовой поддержке родителей.

Для получения стипендии все же есть одно условие – нужно хорошо учиться, вовремя сдавать экзамены и не иметь «хвостов».

В Дании также имеется категория «способных к трудовой деятельности». К таким государство относит молодых людей, которые хотят, могут, но из-за отсутствия опыта не находят возможности работать полный рабочий день.

Таким выплачивается социальное пособие: живущим с родителями - €500 в месяц, одиночкам – €1030. Деньги молодой датчанин получает до тех пор, пока не находит работу на полную ставку.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ