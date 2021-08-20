Правительство Дании решило финансово помогать студентам, покинувшим родительский кров

Приличные, на первый взгляд, суммы все равно ниже прожиточного уровня в Дании

Датские студенты получают самые высокие стипендии в Европе. Причем ежемесячные выплаты получает каждый студент вне зависимости от его собственного дохода и средств, которыми располагают его родители.

Но есть одно «но»: тем, кто живет вместе с мамой и папой, выдают €380 в месяц, а вот решившим покинуть родительский кров и обосноваться самостоятельно в общежитии или на съемной квартире – вдвое больше - €770, сообщает FranceInfo.

Не завидовать им вряд ли стоит – приличные, на первый взгляд, суммы все равно ниже прожиточного уровня в Дании.

- Стипендии мне хватает лишь на то, чтобы оплатить комнату в университетском общежитии, - рассказывает 21-летняя студентка по имени Сесиль.

Точнее, за небольшую комнату она платит €500. У нее остается еще €270, которых едва хватает на общественный транспорт и немного продуктов. Так что даже при госпомощи многим студентам приходится подрабатывать или прибегать к финансовой поддержке родителей.

Для получения стипендии все же есть одно условие – нужно хорошо учиться, вовремя сдавать экзамены и не иметь «хвостов».

В Дании также имеется категория «способных к трудовой деятельности». К таким государство относит молодых людей, которые хотят, могут, но из-за отсутствия опыта не находят возможности работать полный рабочий день.

Таким выплачивается социальное пособие: живущим с родителями - €500 в месяц, одиночкам – €1030. Деньги молодой датчанин получает до тех пор, пока не находит работу на полную ставку.