Кешбэк 10% за оплату картой «Мир» в «Детском мире»

Чем ближе начало учебного года, тем сильнее головная боль у родителей учеников. Ведь сегодня собрать ребенка в школу – это довольно дорогостоящее удовольствие. Но, покупая школьные сумки, форму и канцтовары в сети магазинов «Детский мир» и рассчитываясь картой «Мир» можно не только сэкономить, но и получить 100 тысяч рублей.

Перед началом учебного года сеть магазинов «Детский мир» и платежная система «Мир» объявили о совместной акции. Она поможет родителям собрать ребенка в школу и при этом сэкономить. До 9 сентября за любые покупки, совершенные в магазинах сети «Детский мир» и оплаченные картой «Мир», клиентам будет начисляться кешбэк 10%. Акция распространяется также и на приобретения, сделанные на сайте «Детского мира».

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо зарегистрировать карту «Мир» на портале программы лояльности privetmir.ru. За время проведения акции на одну карту можно вернуть кешбэк до тысячи рублей.

Кроме того, даже не совершая покупок, можно стать участником квеста с розыгрышем призов. Для этого до 9 сентября нужно найти на полках «Детского мира» рекламные материалы в виде сундучков с сокровищами. Они дают возможность стать обладателями денежных призов на сумму от 100 до 3 тысяч рублей, а также выиграть главный приз в размере 100 тысяч рублей на счет карты «Мир». Для того, чтобы проверить, какие ценности хранятся в найденном на полках сундучке, нужно зайти на сайт квеста мирсокровищ.рф. Далее следует отсканировать его с помощью камеры мобильного телефона.