В Москве скончался известный писатель-фантаст

В Москве умер Игорь Чичилин — поэт, прозаик и член Союза Писателей-переводчиков. Фото: Facebook

Несколько дней назад в Москве умер Игорь Чичилин — поэт, прозаик и член Союза Писателей-переводчиков. Тело мужчины обнаружила его тетя, которая пришла проведать Игоря Владимировича в его квартиру на севере столицы.

Родственница не смогла дозвониться до племянника, заволновалась и приехала к нему сама. Открыв дверь квартиры, в одной из комнат она обнаружила Игоря Владимировича, попыталась привести его в чувства и вызвала скорую помощь. Но было уже слишком поздно, прибывшие на место медики, лишь констатировали смерть писателя. Ему было 55 лет.

— В квартире на улице Декабристов было обнаружено тело 55-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность, — сообщил источник kp.ru

Игорь Чичилин c раннего детства любил литературу, он много читал и вскоре сам стал пытаться писать рассказы. Уже в 13 лет он делился своим творчеством со сверстниками и родителями. Но увлекался Игорь не только творчеством, но и точными науками. Он окончил МИФИ и много лет проработал инженером. Параллельно мужчина занимался литературой и развивал свои навыки.

В 1997 году он стал членом Союза писателей России. А в 2000 году увидела свет его первая книга – «Из разноцветных миров». Игорь Владимирович писал произведения в разных жанрах, но самой близкой для него стала фантастика.

Большая часть его книг посвящена фантазиям о том, каким могло бы быть будущее человечества, когда путешествие между планетами станет обыденностью. Именно об этом его книги, наиболее известные из них: "Из разноцветных миров" и "Переполох в галактической полиции". Помимо фантастических рассказов, Игорь Чичилин выпустил также сборник стихов и несколько "реалистичных" произведений.