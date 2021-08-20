Конкуренция среди кандидатов в депутаты Госдумы растет

Вообще в нынешней ситуации партиям приходится принимать решения и бегать вдвое быстрее, но выигрывает от этого избиратель, что хорошо. Фото: Олег УКЛАДОВ

В международном мультимедийном пресс-центре Россия-Сегодня прошел круглый стол «Итоги регистрации кандидатов в депутаты Госдуму: уменьшение отказов и рост конкуренции".

Тему обсудили директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин и Центра политанализа и социсследований Павел Данилин, исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин и глава общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае Михаил Мухин, председатель общественного штаба по наблюдению за голосованием Краснодарского края Любовь Попова и глава научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Вел обсуждение председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев.

По итогам этапа выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации стало очевидно, что партийная конкуренция в России растет. Партии активнее участвуют в процессе на выборах всей уровней. В рамках мероприятия Фонд исследования проблем демократии представит доклад "Итоги этапа выдвижения на выборах в 2021 году".

В чем причина основной массы отказов в регистрации? Какие партии показали себя наиболее дисциплинированными?

Как итоги регистрации повлияют на конкуренцию на выборах?

МЕНЬШЕ ОТКАЗОВ — БОЛЬШЕ ДЕПУТАТОВ

Тенденцию снижения числа отказов в регистрации в цифрах представил Максим Григорьев:

- На выборах в 2021 году значительно снизилось количество отказов в регистрации. Наименьшее число отказов у коммунистов и эсеров. Это ведет к увеличению числа кандидатов. Количество отказов на прошлых выборах было 245, а сейчас 180. Каковы причины отказов? Либо кандидаты отказываются сами, либо скрывают сведения о судимостях, либо не представляют достаточное число подписей. Ну вот например в Москве «Яблоко» получило отказ — и при том заявило о прекращении сбора подписей.

Общее количество кандидатов увеличилось с 2030 до 2062 человек на текущих выборах. Возросла доля кандидатов по спискам, выдвинутых партиями. И выросло среднее число кандидатов на партию.

Что касается регистрация партийных списков на выборы в региональные органы, в 39 регионах, то на прошлых выборах отказов было 92, а сейчас всего 43 случая. Среди наиболее «пострадавших» - «Новые люди», «Родина» и «Коммунисты России».

УЧАСТИЕ И НЕУЧАСТИЕ

Прогноз расклад по партийному присутствию в будущей Думе дал Алексей Чеснаков:

- В докладе Центра политической конъюнктуры есть предварительный расчет по тому, как могут распределиться места по одномандатникам и по федеральным спискам. Время до выборов сжимается, ситуация конкретизируется.

Мы предлагаем комплексный прогноз. Три параметра: рейтинг партий, прогнозируемый результат на выборах, исходя из явки и расчетов по мобилизации, сколько партия сможет привлечь лояльных и нелояльных избирателей и также такой показатель — какое количество процентов получит партия при распределении мандатов. Партии, не получившие 5%, не проходят в Госдуму и их голоса не учитываются - и оставшиеся мандаты перераспределяются по другим партиям.

В ряде одномандатных округов провели исследования. В 179 округах прогнозируются весьма определенные результаты. Есть округа, по которым уже сейчас можем прогнозировать, кто определенно там выиграет. В 17 округах результат может быть неизвестен до самого последнего момента.

Если исследования ФОМа положить в основу нашего расчета, то у Единой России 29%, у КПРФ — 11 %, у ЛДПР — 9% и у «Справедливой России — Патриоты - За жизнь» - 6%. И когда рассчитываем перераспределение тех кто не определился в своем выборе, то процент ЕР вырастает до 46, 17 КП РФ — до 17, ЛДПР до 14 и эсеры до 10 %. Если брать одномандатные округа в разрезе, то в 143 округах лидирует единороссы. А в 12 округах — очень высокая конкуренция.

Общие прогнозируемые результаты таковы. У ЕР — 305 мест у КПРФ - 62 мандата, 40 — у либерал-демократов и 24 у эсеров. Остальные партии могут взять максимум по два места, ну, Яблоко - три. Коммунисты России — 1 место и Партия Роста тоже 1 место. В целом в парламент могут пройти представители 9 партий и самовыдвиженцы.

Что касается перетока голосов от общественных объединений - то процесс это не исключен и он станет понятен к концу октября, Значительная часть «несистемных людей», скорее всего, выберет позицию неучастия.

ОТКРЫТОСТЬ И КОНКУРЕНТНОСТЬ

Удивительные примеры конкуренции на политическом поле привел Павел Данилин:

- Конкурентность возрастает. Мы помним, что когда в Госдуме были и Яблоко и СПС, то конкурентность была, а нет в парламенте этих партий — то нет и конкурентности. Но в реальности же она есть! Например, конкуренция за государственное финансирование. За это бьются и Новые люди и Партия пенсионеров, и Коммунисты России. С этой стороны конкуренция не меньше, чем за то, кто пройдет в Госдуму.

Видна она и на поле сбора голосов. Ну вот, например, партия Бабурина смогла собрать вместо 200 тысяч подписей всего 93 тысячи. В Питере конкуренция между ЕР и Новыми людьми. И даже конкуренция между ЕР и … ЕР. Жесточайшая конкуренция между КПРФ и РПСС. Между региональным избиркомами и центризбиркомом. И конкуренция между «Родиной» и всеми остальными. Тут и политическая работа и политическая игра. Потому эта компания и наиболее открыта.

Больше всего отказов в регистрации не потому, что кто-то что-то не сказал про свое имущество или про вид на жительство — а потому , что партия сама попросила Избирком данного гражданина не регистрировать - мол, этот товарищ нам не товарищ. А еще была уникальная ситуация с одним яблочником, который занимался пропагандой нацизма и получил административное преследование.

Вывод: выборы проходят максимально открыто и максимально конкурентно.

В ЧЕМ ВЫИГРЫВАЕТ ИЗБИРАТЕЛЬ

О минимальных процентах отказов в регистрации говорила Наталья Линдигрин:

- На выборах в Ростовской области процент отказов в регистрации - мене трех. Около 9% - в Липецкой области. Легче всего было собирать подписи на муниципальном уровне. И избирателей не так много, и отказов минимальное количество.

Не обходится без жалоб на непрохождение регистрации Их немало от Коммунистов России, от Новых людей и от Яблока — в том числе, на Дальнем Востоке.

Впрочем, это не сказывается на отношение граждан к самому процессу выборов.

Если посмотреть на партийное влияние во временном разрезе — можно увидеть растущее влияние Единой России. Есть определенные подвижки у Новых людей.

Вообще в нынешней ситуации партиям приходится принимать решения и бегать вдвое быстрее, но выигрывает от этого избиратель, что хорошо.