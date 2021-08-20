Привлечение инвестиций и влияние юрисдикции обсудят на ВЭФ

Восточный экономический форум состоится 2-4 сентября во Владивостоке

Сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций» запланирована в рамках деловой программы VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке. Дискуссия станет частью трека «Дальний Восток – новые вызовы и возможности». Сессия будет посвящена существующим мерам поддержки предпринимательства на Дальнем Востоке, механизмам повышения эффективности преференциальных режимов и развитию российской юрисдикции для привлечения инвесторов.

В России сегодня действует система преференций для инвесторов и совершенствуются инвестиционные механизмы привлечения инвесторов на Дальний Восток. Среди таких мер: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, инфраструктурная поддержка. Все они оказывают значительное влияние на реализацию инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и развитие макрорегиона в целом. Повышение надежности и доверия к национальной юрисдикции, улучшение ее качества влияют на инвестиционную привлекательность и укрепление международных отношений, что должно положительно отразиться на развитии регионов, их социальной сфере, а также на экономике страны в целом.

Участники дискуссии ответят на вопросы: Какое воздействие может оказать национальная юрисдикция на макроэкономическое развитие? Какова эффективность преференциальных режимов? Какой должна быть российская юрисдикция в ближайшем будущем и что для этого необходимо?

Модератором выступит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Среди спикеров: президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, представители органов федеральной и региональной власти, коммерческих и финансовых компаний.

«Азиатско-Тихоокеанский регион, частью которого является наш Дальний Восток, это динамично развивающийся огромный рынок сбыта и центр мирового производства товаров и новых идей. Любая страна заинтересована в том, чтобы производить эти товары в максимально выгодных таможенных и налоговых режимах. И, конечно, права инвестора должны быть надежно защищены и ограничены от произвола и лишней бюрократии. Во многом благодаря дискуссиям, которые проходят на ВЭФ, на Дальнем Востоке созданы территории с особыми режимами таможенного, налогового и инвестиционного регулирования. Это свободный порт Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития, специальный административный район на острове Русский.

Не так давно премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин выступил с инициативой по созданию на территории Курильских островов преференциального таможенного режима. «ОПОРА РОССИИ» всецело поддерживает эту инициативу и направила письмо премьер-министру с просьбой рассмотреть возможность распространить такой режим и на территорию острова Сахалин. Сегодня у нас создается все, чтобы инвесторы заходили на Дальний Восток и понимали: здесь идет игра по правилам, есть пониженное налогообложение, софинансирование и гарантии», – отметил Александр Калинин.

Главная тема VI Восточного экономического форума – «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Подробная информация о деловой программе ВЭФ-2021 – на сайте.