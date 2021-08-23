Продовольственная безопасность в контексте современного развития России и постсоветских стран

Вадим Владимирович Бровцев, председатель правительства Республики Южная Осетия в 2009—2012 гг., и. о. президента РЮО в 2011—2012 гг., политик, экономист и общественный деятель.

Об этом, в частности, свидетельствует содержание доклада «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире», подготовленного Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций (ФАО), Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР), Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В документе говорится, что мир подошел к переломному моменту, когда незамедлительно необходимо решать продовольственные проблемы, которые обострились до предела. Приводятся данные о том, что десятая часть населения планеты, около 811 млн человек, голодает – лишены достаточного питания [1].

От обострившейся продовольственной проблемы и неполноценного питания страдают прежде всего дети. Так, в 2020 году число детей в возрасте до 5 лет, отстающих в росте по сравнению со сверстниками, достигло 149 млн, более 45 млн детей страдали от истощения, а около 39 млн детей обладали избыточным весом. Ежегодно около 5 млн детей погибают от голода. 3 млрд взрослых и детей в прошедшем году были лишены возможности питаться здоровой пищей [2]. Согласно оценкам специалистов, ранее запланированная цель ликвидации голода к 2030 году достигнута не будет. Достаточного питания все еще будут лишены почти 660 млн жителей планеты, причем 30 млн из этого числа преодолеть голод помешают отдаленные последствия пандемии [3].

Проанализировав документы ФАО, а также научные публикации специалистов, связанные с решением продовольственных проблем в современном мире, есть все основания считать, что продовольственная проблема как мировая будет углубляться. Это обусловлено рядом причин. Прежде всего, опережением темпов роста населения относительно темпов возрастания производства продуктов питания. Не менее важным являются риски, связанные с санитарно-эпидемиологическими угрозами. Только в последние годы мы наблюдаем вспышки птичьего гриппа, свиного гриппа, пандемию коронавируса и т.п. Существенным фактором, влияющим на агропромышленное производство, является изменение на планете климата, загрязнение окружающей среды и др. Все это вместе взятое оказывает влияние на международные продовольственные отношения в целом и требует определения места и роли в них каждой из стран по отдельности.

Международные продовольственные проблемы существенно влияют и на агропромышленное развитие постсоветских стран. Как известно, в Советском Союзе агропромышленное производство в значительной степени имело региональную специфику. Краснодарский край, Украина и в значительной степени Казахстан являлись «всесоюзной житницей». Узбекистан, Туркменистан и некоторые другие среднеазиатские страны специализировались в большей степени на производстве хлопка, овощей и фруктов. Белоруссия в значительной мере являлась лидером по производству овощей и особенно картофеля. А в Прибалтийских республиках преимущественно производили животноводческую продукцию и т.п.

После обретения независимости одной из самых сложных проблем для уже самостоятельных постсоветских государств стала проблема обеспечения собственного населения продуктами питания, обретения продовольственной независимости. Это был сложный путь. Существовавшие ранее межрегиональные кооперативные связи и внутренние коллективные формы организации производства были разрушены, а новые создавались с трудом. Проблема обострялась нехваткой пресной воды, удобрений, техники, кадров, технологий и многим другим.

Спустя некоторое время каждая из указанных стран постепенно нашла свой путь развития. Так, в частности, Белоруссия сохранила преимущественно коллективные формы сельскохозяйственного производства и достаточно преуспела в этом. Диверсифицированное производство продуктов питания приобрело устойчивое развитие в Узбекистане, а Туркменистан, будучи в свое время одним из лидеров экспорта хлопка-сырца, сумел стать одним из лидеров текстильной промышленности. Имеются существенные изменения в решении продовольственных проблем и в других постсоветских странах.

К началу XXI века продовольственные проблемы в постсоветских странах были в большинстве своем решены. В то же время, особенно в Центральной Азии, оставались многие из еще нерешенных – нехватка пресной воды, сильное загрязнение почв, недостаток удобрений, низкий уровень квалификации трудовых ресурсов и т.п. Но самым важным вопросом оставался вопрос, связанный с продовольственной безопасностью, поскольку он определял фактически все сферы жизнедеятельности людей.

В современном мире продовольствие – это не всегда продукция на ферме или в поле – это только преимущественно «сырье». Продовольственная безопасность страны определяется, безусловно, и этим «сырьем», и наличием достаточно развитой рыночной инфраструктуры, физической доступностью продовольствия для населения. В данном контексте на постсоветском пространстве повсеместно и проходил процесс поиска формулы национальной продовольственной безопасности. Так, в Белоруссии в 2017 году была принята «Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года» [4]. На Украине приняты законы: в 2011 году Закон «О продовольственной безопасности Украины» (№ 8370-1) [5]. и в 2018 году Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов (№ 711) [6]. В Узбекистане в последние годы был принят ряд мер по укреплению продовольственной безопасности. В частности, в 2018 году подписан Указ Президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему обеспечению продовольственной безопасности страны» [7]. В Кыргызстане в 2017 году внесены изменения в Закон КР от 4 августа 2008 года № 183 «О продовольственной безопасности Кыргызской Республики» [8], а в 2019 году было принято Постановление Правительства КР от 27 июня 2019 года № 320 «Об утверждении Программы продовольственной безопасности и питания в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы» [9]. В 2010 году принят Закон Республики Таджикистан № 671 «О продовольственной безопасности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.04.2019 г.)» [10]. Закон Республики Туркменистан «О продовольственной безопасности (в новой редакции)» [11] был подписан Президентом страны 23 ноября 2016 года. В других странах концепции продовольственной безопасности интегрированы в программы национальной безопасности или в документы политики в области развития сельского хозяйства и сельских районов [12].

Актуализировались поиски также совместных решений продовольственных проблем. Так, в частности, в декабре 2020 года состоялось 33-е заседание Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ. Члены Совета рассмотрели предварительные итоги работы агропромышленного комплекса стран СНГ в 2020 году и определили основные направления решения общих проблем на перспективу, с учетом обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса и рядом других современных вызовов.

В свою очередь, ФАО представила крупномасштабные обзоры, специально посвященные анализу сельскохозяйственного развития и торговли в постсоветских странах:

• Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2017-2018 (2020 год) [13];

• Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2016 - 2017 [14];

• Развитие агропродовольственной торговли и доступа к международным рынкам [15];

• Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО 2017-2026. Специальный раздел: Юго-Восточная Азия [16];

• Постсоветские страны идут по пути улучшения агропродовольственной торговли [17].

Существенное развитие получает политика ряда стран, в том числе Китая, уже по практическому освоению продовольственных рынков на постсоветском пространстве и т.п.

На таком фоне ситуация, связанная с продовольственным обеспечением непосредственно в Российской Федерации, выглядит более стабильной. Если ситуация на постсоветском пространстве (без России) все еще определяется экспертным сообществом как «не в полной степени благополучная», то в Российской Федерации фактически создана система обеспечения населения продуктами питания в основном на достаточном уровне. В то же время мы живем не в ограниченном мире, и международные проблемы реально влияют на ситуацию и в самой России. Страна в современных условиях также нуждается в модернизации управления всей системой продовольственной безопасности – это более чем очевидно.

21 января 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» [18]. Это один из важнейших документов стратегического планирования, определяющий критерии, содержание и вектор экономического и социального развития страны в контексте преодоления продовольственных угроз. Продовольственная безопасность в документе рассматривается как важнейший сегмент национальной безопасности на долгосрочный период, фактор сохранения государственного суверенитета и важнейший приоритет в жизнеобеспечении населения, повышения качества жизни людей в целом.

Необходимость принятия новой Доктрины продовольственной безопасности объясняется «изменившимися в последние годы условиями социально-экономического развития страны, появлением новых рисков и угроз продовольственной безопасности» [19]. В данной связи названы три главных фактора, определяющих необходимость укрепления продовольственной безопасности. Это экономические санкции западных стран в отношении нашей страны, повышение открытости агропромышленного рынка России в связи с вступлением страны в ВТО и углублением интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, включая интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Доктрина по своему содержанию является уникальной с точки зрения масштабности определяемых ею задач, форм и методов их решения.

Обращает на себя внимание тот факт, что Доктрина не просто определяет стратегию развития страны в данной сфере, но и четко устанавливает критерии, формы и методы соответствующего государственного управления. Она носит системный характер, учитывает рекомендации Продовольственной и сельскохозяйственной организаций ООН и особенности развития отечественного агропромышленного комплекса.

В Указе Президента РФ предписывается федеральным органам государственной власти и органам власти субъектов Российской Федерации руководствоваться положениями данной Доктрины в практической деятельности при разработке соответствующих нормативно-правовых документов. Более того, перед Правительством ставится задача – ежегодно готовить доклады Президенту РФ, содержащие анализ, оценку и прогноз продовольственной безопасности Российской Федерации.

Возрастанию роли государства в деле обеспечения продовольственной безопасности уделяется особое внимание. Это должно будет проявиться не только в принятии нормативно-правовых документов, но и в подготовке высококвалифицированных сельскохозяйственных кадров, улучшении социального и гуманитарного обеспечения населения, проживающего на селе, повышении уровня общей культуры производства и потребления продуктов питания, защите внутреннего аграрного рынка от недоброкачественной продукции. В Доктрине четко определено положение о необходимости «сохранения в государственной собственности Российской Федерации сельскохозяйственных организаций и акций акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства» [20]. Тем самым государство усилило контроль за решением указанных проблем.

Особое внимание обращается и на качество производимой и потребляемой сельскохозяйственной продукции, и продуктов питания. В данной связи указывается на «…недопущение ввоза на территорию Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных организмов с целью их посева, выращивания и разведения, а также их оборота; запрещение выращивания и разведения животных, генетическая программа которых изменена методами генной инженерии или которые содержат генетический материал искусственного происхождения…» [21].

Таким образом, «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации» является документом системным, научно обоснованным и построена на четких принципах практической реализации. Она определяет долгосрочную стратегию развития страны в деле защиты производства и распределения продуктов питания, что соответствует национальным интересам.

Указ Президента Владимира Путина подписан полтора года назад. В то же время Правительству удалось активно предпринять меры по его реализации. В настоящее время Россия является в основном продовольственно самодостаточным государством. Страна достигла значения продовольственной безопасности по большинству ключевых направлений. Увеличился в стране и экспортный потенциал продовольствия. Так, на рабочей встрече Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 5 апреля 2021 года особо было отмечено, что «впервые в 2020 году российский аграрный экспорт превысил импорт. Мы стали нетто-экспортерами продовольствия. Это вообще впервые, такого не было еще ни в Советском Союзе, как я понимаю, ни у нас» [22].

На итоговой коллегии Минсельхоза 16 июня 2021 года вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко также указала, что «валовый сбор зерна стал вторым по объему в новейшей российской истории. Аграрии собрали 133,5 млн т зерна в чистом весе, что на 10% выше 2019 года. Почти 86 млн т основной экспортной культуры – пшеницы. Это на 15% больше, чем в 2019 году. Сбор овощей составил рекордные 6,9 млн тонн. В рыбохозяйственном комплексе объемы производства продукции товарной аквакультуры за год выросли на 14%» [23].

Все это свидетельствует о том, что существующая система агропромышленного производства и управления им в России являются достаточно жизнеспособными и вполне могут решать современные продовольственные задачи. В то же время, несмотря на имеющиеся очевидные успехи, в сельскохозяйственном производстве России имеется ряд проблем, над которыми необходимо работать, чтобы еще более обеспечить устойчивую продовольственную безопасность страны, а также занять достойное, устойчивое место на мировом продовольственном рынке, способствуя решению продовольственных проблем во всем мире.

В данной связи представляется, что в контексте реализации Доктрины необходимо использовать ряд дополнительных мер, которые обеспечат более существенный прорыв в агропромышленном производстве и будут содействовать нейтрализации все еще имеющих место рисков и угроз.

Прежде всего, об экстенсивных возможностях расширения сельскохозяйственного производства России, как страны, имеющей самую большую территорию в современном мире. Во многих документах указывается, что в России не используется огромное количество сельскохозяйственных угодий – около 13 млн га, которые, полагаем, целесообразно вводить в сельхозоборот, этот факт, в том числе, и обсуждался на ранее упомянутой встрече Президента России с Министром сельского хозяйства. Освоение только этих земель уже само по себе в значительной степени позволит увеличить количество производимой сельскохозяйственной продукции, обеспечить работой десятки тысяч людей. Осуществить это можно разными методами, но прежде всего будет целесообразным восстановление на таких территориях традиционных для России сельских поселений и организация жизнедеятельности на селе на качественно новом, современном уровне. Это – системная задача, она является приоритетной и требует дополнительных усилий для реализации.

Следует отметить, что вопросы, связанные с возрождением российского села, постепенно решаются. Так, в частности фактически во всех госпрограммах на развитие сельских территорий только в 2021 году заложено 220 млрд рублей.

По поручению Президента России Владимира Путина Правительство выделило еще дополнительно 6 млрд руб. на реализацию комплексного развития сельских территорий, в том числе 2 млрд руб. – на программу «Сельская ипотека» [24]. Представляется – это правильное направление государственной политики, но требующее еще большего внимания, вплоть до инициирования государственных программ на поднятие современной «российской целины».

Реализация задач по экстенсивному развитию АПК будет более эффективной не только с точки зрения государственного управления в целом, но и путем расширения муниципальных форм и методов соответствующей работы. Сельским районам целесообразно предоставить больше прав и экономических свобод в решении социально-экономических и гуманитарных вопросов в рамках их административных территорий. Другими словами, в настоящее время необходимо вернуть «райадминистрации сельских районов» в экономику агропромышленного комплекса. Следует в данной связи обратить внимание, что новая редакция Конституции Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании 1 июля 2020 года, дает основание для решения такого рода задач. В частности, права и возможности муниципальных образований по сравнению с прежней Конституцией существенно расширены и представлены в Главе 8. «Местное самоуправление» [25]. Вероятно, эти положения необходимо облечь в реальные законы и нормативно-правовые акты в первоочередном порядке.

Восстановление традиционных для России сельских поселений может рассматриваться не только в контексте решения агропромышленных задач. Информационная революция, переход к цифровой экономике определяют тренд, направленный на возможность производства ряда товаров народного потребления вне урбанизированных городов. Такая тенденция уже отчетливо проявляется в наиболее развитых странах, таких как США, Китай, значительной части стран Евросоюза и других. Работа многих предприятий и учреждений в дистанционном режиме в период пандемии коронавируса также высветила ряд возможностей и даже целесообразностей в системе диверсификации общественного производства.

Российское село, как форма поселения и образа жизни, скорее всего, будет расширяться, его роль и значение возрастать, в том числе путем расширения производства ряда товаров, включая, прежде всего, связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции, и многими другими. Здесь тенденция такова, что мы уже реально имеем возможность преодолевать «различия между городом и деревней». Такая ситуация отчетливо прослеживается в современном мире.

Традиционное российское село, повторюсь, – это не только общинная форма проживания людей и соответствующая организация производства, но и институт традиционного продовольственного самообеспечения. Здесь речь идет прежде всего о наличии в российском селе такого специфического института жизнедеятельности, как личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Особенность образа жизни и сельскохозяйственного производства в России определяли его наличие фактически всегда. С точки зрения национальной безопасности, ЛПХ традиционно играли исключительно важную роль. При кризисах, в условиях войн, тотальном сокращении производства сельскохозяйственной продукции в целом на личных подворьях, как свидетельствует наша отечественная история, производился тот продовольственный минимум, который позволял обеспечивать жизнедеятельность не только непосредственно сельского населения, но и всей страны.

В настоящее время в ЛПХ (хозяйствах населения) производится около половины производимых в стране овощей и фруктов, существенная часть мясомолочной продукции [26]. Более того, повторюсь, личное подсобное хозяйство, это не просто институт экономический, но и институт образа жизни на селе в целом. Он выполняет важнейшие социальные функции, связанные с приобщением детей и подростков к труду, воспитанием бережного отношения к природе, формированием традиционных нравственных ценностей в отношении природы и общества, влияет на укрепление семьи и т.п. Древнерусская пословица говорит: «Крестьянин без подворья, что дерево без корней». Полагаю, данный институт требует особой государственной поддержки. Расчеты специалистов показывают, что только дополнительное привлечение к работе в ЛПХ 10 млн граждан увеличит производство продуктов питания, прежде всего, овощей и фруктов, на 20% [27]. Самая большая по территории в мире страна может позволить выделение земельных участков и для городских жителей под дачи и другие сельскохозяйственные работы. Дополнительное выделение под дачные участки городским жителям земли будет существенно способствовать обеспечению населения особо дефицитной сельскохозяйственной продукцией, прежде всего белковыми продуктами, а также фруктами, ягодами и овощами. Именно той продукцией, которая определяется в качестве приоритетной, в том числе и Доктриной продовольственной безопасности страны, и является самым уязвимым местом в современной системе порогового потребления продуктов питания.

Наряду с отмеченными проблемами и возможностями расширения агропромышленного производства не менее важным является поднятие его уровня культуры. Культура – это лучшие достижения людей в той или иной сфере жизнедеятельности. А агрокультура, в свою очередь, это лучшие достижения людей в сфере агропромышленного производства. В органической связи с этим необходимо рассматривать и культуру потребления продуктов питания. На данный аспект проблемы следует обратить внимание особо. Приоритетным здесь должен явиться вопрос образования. Полагаю, во всех сельскохозяйственных вузах страны необходимо введение соответствующих курсов, в рамках которых изучался бы передовой международный и отечественный опыт агрокультурного развития. Не менее важным является изучение вопросов, связанных с культурой производства и потребления продуктов питания в рамках здорового образа жизни в школах и во всех других учебных заведениях. К работе на земле необходимо допускать исключительно тех, кто имеет соответствующее сельскохозяйственное образование, оформленное дипломом или сертификатом на соответствующий вид деятельности.

В настоящее время широко рассматриваются вопросы, связанные с цифровизацией экономики, в том числе экономики сельского хозяйства. Информационная революция в существенной степени будет оказывать влияние на всю систему АПК. Однако здесь следует четко определиться, что информационные системы – всего лишь средство, а не цель в современной организации производства и потребления продуктов питания. Они в существенной степени способствуют обмену информацией, опытом, оптимизации работы на селе, делают ее более целесообразной и управленчески адекватной. В целом, решение проблем, связанных с агрокультурой – явление системное и требует специального государственного внимания, поскольку агрокультура является важнейшим критерием, определяющим продовольственную безопасность страны.

Более того, важнейшим фактором продовольственной безопасности в условиях современной России является расширение соответствующего международного сотрудничества, как в целом, так и в частности на постсоветском пространстве.

Для России международное сотрудничество на продовольственных рынках имеет большое значение, поскольку способствует укреплению ее продовольственного суверенитета и тем самым защищает от различного рода внешних угроз, которые в последние годы участились и даже приобретают формы гибридной войны. Расширение международного продовольственного сотрудничества – это также укрепление союзнических отношений с дружественными странами и партнерами России. Здесь у России имеются большие перспективы для развития и модернизации современной аграрной международной политики.

Наша страна, повторюсь, в 2020 году реально стала нетто-экспортером – это, когда экспорт превышает импорт. Однако, Российская Федерация еще не входит в «топ-10» стран – мировых поставщиков продовольствия и ставится задача только к 2030 году войти в эту десятку. А в настоящее время нас по многим показателям опережают такие страны, как Польша, Таиланд, Мексика и др.

Расширение экспорта сельскохозяйственной продукции – важный фактор не только укрепления всей системы безопасности России, но и гуманистический шаг преодоления мировых продовольственных проблем, включая голод, качество потребления продуктов питания, болезни, связанные с недоеданием и т.п. С другой стороны, импорт также является важнейшим инструментом поддержки партнерских отношений между различными странами, включая решение многих взаимовыгодных задач.

В настоящее время международными организациями проводятся различного рода встречи, заседания, конференции с целью определения форм и методов решения продовольственных проблем в современном мире, особенно с учетом негативных последствий пандемии, охватившей весь мир. Как известно, с соответствующей повесткой дня готовится сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Во второй половине 2021 года планируется в Минске проведение очередного Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ. На международной арене проявляется особая обеспокоенность, связанная с обеспечением населения продовольствием и защитой людей от системных вирусных и других заболеваний, необходимостью укрепления иммунной системы и т.п.

Еще об одном важном аспекте, непосредственно имеющем отношение к укреплению международной продовольственной безопасности, следует сказать особо. Это научное обеспечение ее развития. В настоящее время наука все больше становится производительной силой – такая тенденция уже рассматривается как закономерность. Научное обеспечение развития сельскохозяйственного производства – не исключение. В современном мире накоплен огромный научный потенциал фактически по всем направлениям развития современной аграрной науки. Все это требует обобщения, классификации, разработок необходимых рекомендаций и всего того, что наиболее может обеспечивать развитие АПК, в частности в современной России и других странах постсоветского пространства. Другими словами, на уровне непосредственно аграрного менеджмента необходимо создание новой, инновационной консалтинговой системы, новых основ научной организации сельскохозяйственного труда.

Следует специально отметить, что научное обеспечение решения продовольственных проблем при сохранении национальной специфики все больше приобретает интернациональный характер. Это связано с увеличением общих проблем, таких как уже упоминавшиеся изменения климата, расширение различного рода инфекционных заболеваний, нарушение биоциноза и многие другие. Концентрация и координация научного потенциала, как важнейшая предпосылка решения общих проблем, должна быть, вероятно, оформлена международными проектами. Целесообразно создание международных научно-исследовательских институтов сельского хозяйства с целью усиления научно обоснованного принятия решений в проведении аграрной политики, как в целом, так и в отдельно взятых странах.

Таким образом, рассмотрев продовольственную безопасность современного развития России и постсоветских стран в контексте международных вызовов и отношений, а также с точки зрения возможности ее укрепления и использования дополнительных резервов, можно сделать следующие заключения.

Первое. Человечество вступило в исторический период развития, когда особо проявляется обострение продовольственных проблем фактически во всех странах. Поиск путей решения таких проблем, а также необходимость укрепления иммунитета человека перед вызовами, связанными с загрязнением окружающей среды, распространением заболеваний, включая пандемию, и по многим другим причинам продовольственную проблему делают особо актуальной.

Второе. На постсоветском пространстве продовольственные проблемы обострились также. Несмотря на незначительный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции и увеличение ее экспортной составляющей, большинство постсоветских стран все еще не создали устойчивых систем продовольственной безопасности. Факты свидетельствуют, что правящие элиты, научные сообщества интенсивно ищут формы и методы совершенствования проведения аграрной политики в современных условиях, которая отвечала бы национальным интересам.

Третье. Российская Федерация выгодно отличается возможностями производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в силу своих географических, климатических и исторических особенностей. Она вполне располагает соответствующими ресурсами для эффективного дальнейшего развития агропромышленного комплекса, который сможет обеспечить ее продовольственную безопасность.

Четвертое. Современные тренды в государственном управлении агропромышленным комплексом России являются адекватными и поступательно улучшают решение вопросов, связанных с обеспечением населения страны продовольствием. Это факт. Фактом является и то, что в России имеются огромные возможности для их интенсификации. Эти возможности проявляются в сфере национальных особенностей организации общественного производства, повышении уровня культуры агропромышленного производства и расширении его экспортного потенциала. Все это в существенной степени обеспечивает продовольственный суверенитет Российской Федерации, а также способствует решению гуманитарных проблем, связанных со здоровьем людей и совершенствованием их образа жизни в целом.

Пятое. Особо важным вектором развития агропромышленного комплекса России является вхождение его в систему кооперативных отношений прежде всего на постсоветском пространстве с союзническими странами, а также Шанхайской организацией сотрудничества и ЕАЭС. Полагаю, что именно в контексте данного международного сотрудничества в существенной степени сможет способствовать решению продовольственных проблем во всем мире также.

Шестое. В мировой аграрной политике в современных условиях доминируют как минимум две тенденции. Первая – направленная на стимулирование и увеличение количества товарной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Вторая – направленная на повышение их качества. «Количество» производимой продукции для мирового рынка всегда связано с рисками применения различного рода стимуляторов роста и генно-модифицированной продукции и др. Политика, направленная на «повышение качества», наоборот, стремится к производству сельскохозяйственной продукции традиционными методами. Россия в данной связи имеет уникальный шанс – увеличить количество производимых продуктов питания на должном качественном уровне. И тем самым мы в состоянии определить свое место в решении продовольственных проблем в наиболее приемлемых для современной цивилизации формах. Здесь Россия в состоянии стать мировым лидером – однозначно.

Седьмое. Для укрепления продовольственной безопасности в современном мире, включая постсоветские страны и Россию, остро назрела необходимость усиления научного обеспечения управления всей системой АПК. В таких условиях наука, культура и образование становятся существенным фактором в решении проблем, связанных с продовольственной безопасностью, повышением уровня всей системы агропромышленного развития и, соответственно, жизнедеятельности людей.

В целом, современная продовольственная безопасность Российской Федерации находится на достаточно высоком уровне, но имеет многочисленные резервы для своего укрепления и конструктивного развития. Страна способна адекватно отвечать на международные угрозы и вызовы и, более того, имеет все шансы стать в современном мире лидером агропромышленного производства не только на принципах рыночного, но и гуманитарного развития.

Вадим Владимирович Бровцев, председатель правительства Республики Южная Осетия в 2009—2012 гг., и. о. президента РЮО в 2011—2012 гг., политик, экономист и общественный деятель.

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