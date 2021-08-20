В США за 2 млн долларов продают место на кладбище между Мерлин Монро и Хью Хефнером

Могила Мэрилин Монро на калифорнийском кладбище Pierce Brothers Westwood Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В крупных городах мира место на кладбище может быть сопоставимо по стоимости с ценами на жилье. И на этом рынке попадаются эксклюзивные предложения, которые у простых смертных в голове не укладываются. Так, в Лос-Анджелесе можно прикупить место для захоронения за 2 млн долларов.

Как пишет газета The New York Post, человек, который выложит такую круглую сумму получит место для вечного упокоения на калифорнийском кладбище Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park. Место хорошее и известное, но главная составляющая цены все-таки не сама земля, хотя Лос-Анджелес один из самых дорогих городов мира. Все дело в потенциальных соседях: выставленный на продажу участок расположен аккурат между могилами кинодивы Мерлин Монро и основателя журнала Playboy Хью Хефнера.

Правда лечь придется в… чужую могилу. Дело в том, что участок, который выставлен на продажу, принадлежал покойному композитору бродвейских мюзиклов Джерри Херману, выкупившему место под себя в 1997 году.

Наследники Хермана посчитали, что дедушка может коротать вечность в гораздо более скромных условиях, предав его тело земле после смерти в 2019 году в Нью-Джерси, где уже покоилась его мать. А земельный участок на кладбище выставили на продажу.

- Он находится между двумя самыми сексуальными людьми, которые когда-либо жили, – рассказала The Wall Street Journal представительница продавцов Джейн Дориан, которая по совместительству является и крестной дочерью покойного Хермана.

Само кладбище, открытое в 1905 году, считается довольно престижным местом, где купить участок не так-то и просто. В этом месте похоронены такие важные для американской культуры персонажи как актрисы Натали Вуд и Фэрра Фосетт, писатель Трумен Капоте, певец Дин Мартин. Например, за самое дорогое место под могилу вообще заплатили 4,6 миллиона долларов в 1986 году. Кстати, сделал это фанат Мерлин Монро, чтобы быть ближе к своему кумиру. Правда впоследствии вдова пыталась продать могилу покойного мужа за 500 тысяч из-за ухудшившегося финансового положения, но желающих приобрести эту «недвижимость» не нашлось.