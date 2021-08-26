Мэр Томска Иван Кляйн: жертва или герой?

Томичи встречают мэра у здания суда аплодисментами. Фото: Валерий Доронин

Пятница, 13-е… Если когда-нибудь будет снят триллер о жизни мэра в современной России, то биография Ивана Кляйна вполне подойдет как основа сценария. Для самого мэра Кляйна 13 ноября 2020 года – это день, который расколол его жизнь на две половины: белую и черную.

Пункт обвинительного заключения сухо констатирует: ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По материалам следствия, мэр И. Кляйн в корыстных интересах отклонил заявление предпринимателя Р. Аминова об изменении территориальной зоны его земельного участка, не допустив комплексной застройки в микрорайоне Мокрушинский.

На все доводы обвинения Иван Кляйн, как в процессе следствия, так и все месяцы судебного процесса, упрямо повторяет: «Свою вину не признаю. Я действовал в интересах томичей».

Мы помним, как все начиналось…

Когда к Ивану Григорьевичу Кляйну, гендиректору ОАО «Томское пиво», областному депутату, впервые поступило предложение участвовать в выборах мэра Томска, он, говорят, не сразу согласился. Завод, поднятый им из руин в лихие 90-е, нынче – суперсовременное предприятие. Сам Кляйн – известный бизнесмен, меценат. Зачем ему менять налаженную жизнь? Но вот поди ж ты – уговорили. Он выдвинул свою кандидатуру и победил в выборах мэра. Томичи выбрали Кляйна сначала на первый, а потом и на второй срок.

На чью мозоль наступил?

И потекли обычные «мэрские» будни: поиск резервов для наполнения городской казны, ремонт дорог… Не всем депутатам из строительного лобби нравилось, когда мэр на собрании гордумы увещевал их: «Пока не заплатите налоги в бюджет, разговора о новых земельных участках не будет. Не обижайтесь, мужики». Должники кряхтели, но платили. Бюджет города пополнялся. Но не обижаться было трудно, когда Кляйн, зная, как задыхаются томские дворы от машин, инициировал принятие решения об установлении особого норматива при строительстве многоэтажек: одна квартира – одно парковочное место.

При этом мэр всячески приветствовал сохранение деревянного зодчества – то, чем славен Томск. В успех проекта «Дом за рубль», когда инвестору, проводившему реконструкцию старинных зданий за свой счет, обновленный «теремок» сдавали в аренду за символическую плату, поначалу мало кто верил. А потом томский опыт стал популярным.

Кляйн запретил строительство высоток в одном из самых заповедных уголков Томска – Академгородке, не подписал разрешение на застройку улицы Ивановского… И когда мэр не допустил стройку на улице Мокрушина, томичи не удивились.

– В микрорайоне Мокрушинский я работаю более 30 лет, – рассказывает сегодня «Комсомолке» депутат Думы Томска в 2010-2020 годах Лариса Сорокова, – он расположен за железнодорожной линией с оживленным движением. Мне, директору школы, родители жаловались: утром из-за пробок очень трудно привезти ребенка к первому уроку. Водители, стоя в пробках, постоянно ругали власть, депутаты поднимали этот вопрос вновь и вновь. Я сама не раз выступала на Думе по этому поводу. Все понимали, что еще одна стройка в Мокрушинском крайне обострит проблему. Поэтому мэр Иван Кляйн, конечно, правильно отказал будущим застройщикам.

Иван Кляйн повторяет вновь и вновь: «Свою вину не признаю, я действовал в интересах города». Фото: Валерий Доронин

Ничего личного – только бизнес

И вот – пятница, 13 ноября, год 2020-й. У градоначальника в кабинете – рабочее совещание. Прерывает совещание группа людей в камуфляже, и мэр выходит из мэрии уже в наручниках. Эту картину увидели прохожие на главном проспекте города.

Федеральные телеканалы ситуацию с томским мэром преподнесли как о попавшемся с поличным очередном чиновнике-«коррупционере». Рядовой телезритель, уже привычный к разоблачениям, ничему не удивился. А вот томичи отнеслись к новости скептически, услышав в связи с арестом Кляйна фамилию Аминова. О том, как Ринату Аминову удавалось скупать за бесценок земельные участки обанкротившихся гигантов томской промышленности – ОАО «Ролтом» (бывшего подшипникового завода), объединения «Контур» – писали в свое время и федеральные СМИ. В этом же ряду стоит и бывший Томский радиотехнический завод, в санитарно-защитной зоне которого бизнесмен Аминов намеревался строить «жилой комплекс европейского уровня».

Как подчеркивает адвокат Кляйна Марина Вихлянцева, мэр отказал ему в этом по нескольким основаниям: в связи с отсутствием у данной территории транспортной доступности, социальных объектов, ну и конечно, в связи с наличием санитарно-защитной зоны Томского радиозавода. Получается, что мэра закрыли в СИЗО за то, что он добросовестно исполнял свои обязанности?

Потерпевший Р. Аминов, с заявления которого все и началось, в суде настаивал на том, что из-за действий мэра он понес ущерб в 11,1 млн. рублей, заказав проект застройки территории. Глава Управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина, заммэра Алексей Макаров, экс-депутат и строитель Виктор Носов в суде показали, что в пределах санитарно-защитной зоны какого-либо предприятия жилая застройка невозможна. Реши вопрос о снятии зоны, а тогда уже вкладывайся в проект.

Ключевой свидетель обвинения – бывший заммэра Анна Подгорная. Что кажется на первый взгляд абсурдным, ведь именно она курировала вопросы градостроительства в мэрии. Но если знать, что Анна Александровна не так давно вышла замуж за бизнес-партнера того же Аминова, Павла Подгорного, тогда все встает на свои места: ничего личного, только бизнес. Кстати, А. Подгорная в момент предъявления шефу обвинения сама уже получила условный срок в 1 год 7 месяцев: она признала вину в том, что за бюджетные деньги провела к своему особняку газопровод и активно «сотрудничала со следствием» по двум эпизодам в деле Кляйна.

«Три в одном»

Об этом пикантном моменте рассказал сам Иван Кляйн на суде.

– В ходе следствия мне предлагали признать себя виновным в эпизоде с Аминовым, иначе могут найтись другие «эпизоды». Я тогда заявил и сейчас заявляю: никаких преступлений, которые мне вменяются, и которые могут вменяться, я не совершал. Я действовал в интересах жителей города, – сказал мэр.

«Другие» эпизоды нашлись. По версии следствия, мэр способствовал покупке земельного участка для своей дочери за цену якобы ниже рыночной, чем нанес ущерб бюджету в размере 180 тысяч рублей (та же часть 2 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий). А еще мэр Кляйн якобы оказывал преференции ОАО «Томское пиво», которым сейчас руководит его жена (статья 289 УК РФ).

– Обвинение в продаже земельного участка по заниженной стоимости дочери мэра строится опять-таки на показаниях Анны Подгорной, в чьем ведении как раз и были эти вопросы, – говорит адвокат Лариса Шейфер. – Дочь Ивана Григорьевича приобрела земельный участок по процедуре, которую разработала Подгорная задолго до обращения Светланы Кляйн в администрацию города. Эта процедура была проверена в суде (заявители не были согласны с размером выкупной цены и обратились в суд), признана правомерной. Более того, именно в суде была установлена рыночная стоимость сходных, но больших по площади земельных участков, которая оказалось почти в два раза меньше нежели стоимость, которую заплатила Светлана Кляйн. Утверждение об ущербе городу в размере 180 000 рублей действительности не соответствует.

А заммэра по безопасности Е. Суриков попался на банальной взятке «в особо крупном размере», так что свои показания относительно содействия Кляйна в преференциях «Томскому пиву» давал немножко несвободным. В суд он прибыл из СИЗО и не мог назвать ни одного факта предоставления томским пивоварам привилегий, а без этого нет состава преступления. Льготы «Томскому пиву» от мэра отрицали и все выступавшие в суде специалисты мэрии. Московский защитник Кляйна Андрей Гривцов подтвердил, что следствие не обнаружило ни одного случая предоставления мэром преимуществ для ОАО «Томское пиво». Заметив, что все разговоры с бывшими коллегами, в том числе и с собственной женой, о бизнесе без выгоды для бизнеса остаются просто разговорами.

Секрет силы духа

Депутаты городской Думы отказались лишать И. Кляйна полномочий мэра Томска. Коллеги-мэры, члены Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, также с недоверием отнеслись к аресту Ивана Кляйна, президента ассоциации. Известные академики, врачи, бизнесмены и общественники выступают в поддержку Кляйна с открытыми письмами. Обычные томичи, обсуждая в соцсетях историю с мэром, вспоминают в том числе о сухих цифрах: сумма налогов в бюджеты всех уровней, уплаченных ОАО «Томское пиво» только в 2020 году, составила более 5 миллиардов рублей. Ежегодно десятки миллионов рублей направлялись на социальные проекты, в том числе на помощь больным детям. А еще ОАО «Томское пиво» – это генеральный спонсор финала Кубка мира по плаванию в ластах (2016 год), первенства мира по плаванию в ластах (2017 год), чемпионата мира по подводному спорту (2021 год).

Нынешний Новый год прошел без фейерверков от «Томского пива»: пандемия. ОАО «Томское пиво» теперь помогает комплектами аппаратуры для телемедицины, питьевой водой пациентам и медикам ковидных госпиталей.

Градоначальник, отсидев 3 месяца в СИЗО, держится молодцом. Фото: Валерий Доронин

… А томичи который месяц регулярно встречаются у здания суда в дни заседаний по делу Кляйна. Скандируют проезжающей машине УФСИН: «Иван Григорьевич, мы с вами!». Честно говоря, такого в Томске еще не бывало. Но многих потрясло все-таки вот это. Мэр Кляйн, просидевший три месяца в СИЗО, перенесший за время судебного процесса две онкологические операции, держится молодцом. Он настаивает, чтобы этот процесс был открытым для жителей Томска. И продолжает заявлять в суде: «Я не виновен, Ваша честь».