Сначала обучение, потом оплата: новый проект Synergy Academy помогает получить IT или Digital-специальность и трудоустроиться

Synergy Academy готовит специалистов по самым востребованным IT-специальностям. Фото: Shutterstock

Печальная статистика безработицы свидетельствует: все больше людей сейчас вынуждены переучиваться и осваивать новые специальности. Мир стремительно меняется, и профессии, востребованные еще десять лет назад, сегодня оказываются ненужными или малооплачиваемыми. На первый план выступают IT-специальности: профессионалы в сфере digital – самые желанные сотрудники на рынке труда, и именно они могут рассчитывать на лучшие вакансии и самые высокие зарплаты. При этом современные программы дополнительного образования позволяют освоить навыки программиста или разработчика практически с нуля. Закончив курс, человек получает новую профессию и кардинально меняет свою жизнь.

Казалось бы, все прекрасно – иди, учись, получай новые знания. Если бы не одно «но»: практически все дополнительное образование в России – платное. Но откуда у людей, испытывающих трудности с работой, деньги на переобучение? Для того, чтобы записаться на курсы, многие вынуждены либо долго копить, либо идти в банк и брать кредит. А потом сразу же начинать отдавать его, да еще и с процентами. Студентам приходится трудиться все больше и больше, чтобы вовремя оплачивать займ. Тут уже не до учебы – все мысли только о том, чтобы заработать и отдать долги. В итоге многие студенты просто бросают уже оплаченные занятия из-за банальной нехватки времени, так и не достигнув цели.

В этой ситуации на рынке образовательных услуг на днях стартовал новый, по-настоящему революционный проект. Его запустил университет «Синергия» - крупнейший частный вуз с 30-летней историей. Synergy Academy предлагает обучающие программы по специальностям, входящим в ТОП-10 самых востребованных IT и digital-профессий: SMM-маркетолог, project-менеджер, SEO-специалист, интернет-маркетолог, PHP-разработчик, копирайтер, Java-разработчик, Data Scientist, таргетолог, Phython-разработчик. Основатели проекта Synergy Academy решили эту проблему инновационным подходом к процессу обучения. Чтобы поступить на курс, не нужно копить или брать кредит: можно получить образование без оплаты и помощь в трудоустройстве, а потом выплачивать только стоимость обучения, без процентов, при условии стабильной заработной платы.

В Академии разработали концепцию, которую можно смело назвать уникальной. Synergy Academy первой в России запустила новый формат обучения, при котором студентам предоставляется возможность оплачивать образование не сразу при зачислении, а только после официального трудоустройства и подтверждения дохода.

- Большая часть дополнительного образования на рынке предоставляется в кредит. Более 80% слушателей не заканчивают обучение, но вынуждены выплачивать деньги за не до конца оказанную услугу, - пояснил «КП» коммерческий директор Synergy Academy Александр Чальян. - Возникшая проблема закредитованности в области образования создает реальную угрозу появления кредитного «пузыря». Налицо острая социальная проблема, которую необходимо решать. Именно поэтому мы хотим радикально изменить подход к получению образования и профессии – предоставлять обучение бесплатно, трудоустраивать тех, кто получил диплом и закончил Synergy Academy, и только потом компенсировать свои затраты на обучение, удерживая минимальный процент с их зарплаты. Это позволит людям безболезненно получать востребованные на рынке профессии.

Такая модель станет настоящим спасением для тех, кто мечтает освоить новую профессию и изменить свою жизнь, но у кого нет для этого денег. Она подходит всем – и выпускникам, только закончившим школу, и людям среднего возраста, которые так часто слышат: «в твои годы уже никуда не трудоустроишься». Еще одна особенность проекта Synergy Academy - его студентам гарантированно помогают в трудоустройстве. У Академии заключены договоры с ведущими корпорациями, куда она будет устраивать своих студентов на удаленную работу по новой профессии. В числе будущих работодателей – банк для предпринимателей «Точка», школа иностранных языков «StarTalk» и еще более 30 компаний-партнеров. Также выпускники Synergy Academy имеют возможность трудоустроиться в корпорацию «Синергия». Таким образом, проект носит еще и социальный характер. Трудоустройство выпускников сотрудники Synergy Academy считают своим вкладом в снижение уровня безработицы в России. А своей социальной миссией – помощь людям, мотивированным на получение новой профессии, но не решающимся на это из-за нехватки денег на оплату образования.

Занятия проводятся дистанционно, в удобном графике, который позволяет и работать, и учиться. Фото: Shutterstock

— Возможность, которую предоставляет «Синергия» — получить востребованную профессию, а также гарантированно трудоустроиться и погасить стоимость обучения в процессе работы - просто замечательная! — говорит генеральный директор Школы иностранных языков StarTalk, Екатерина Белятинская. — Сегодня мир меняется на глазах. Многие профессии уходят в прошлое, и уже зрелым профессионалам приходится менять квалификацию. А молодым людям приходится принимать решение о своей профессиональной деятельности в будущем в достаточно раннем возрасте.

Я уверена, что эта возможность даст отличный шанс огромному количеству талантливых людей попробовать себя в новой профессии без риска для бюджета, что позволит им повышать свои компетенции и ценность на рынке труда, а также благосостояние и качество в жизни в целом.

Думаю, что масштабирование этой программы положительно повлияет и на развитие IT индустрии страны, ведь сегодня крайне востребованы digital специалисты, способные помогать бизнесу развиваться в новом быстроменяющемся мире.

Обучение в Synergy Academy ведется онлайн, поэтому слушателями программ могут стать как жители Москвы и других регионов России, так и всего мира. За шесть месяцев, пока длится курс, студенты успевают получить знания, достаточные для того, чтобы устроиться на работу по новой специальности. На учебу принимаются люди с любым уровнем образования в возрасте от 18 лет. График занятий составляется максимально удобно, чтобы можно было сочетать их с работой. В образовательных программах упор делается на практику: 80% - это практические занятия, и только 20% - теория, необходимая для овладения будущей профессией. После каждого занятия студенты получают домашнее задание, которое проверяет преподаватель. Кроме того, в процессе обучения слушатели работают над групповыми проектами. Практические задания – еще один плюс для будущей карьеры: выполняя их, студент параллельно нарабатывает портфолио, которое он затем сможет представить на собеседовании при устройстве на работу.

Преподаватели Synergy Academy предупреждают: отлынивать от занятий не получится. Чтобы дойти до конца и получить диплом, необходимо уделять образованию максимум внимания. Обязательное условие – все полгода обучения качественно выполнять задания по курсу и защитить дипломную работу.

Важный нюанс: многие образовательные компании по окончании курсов выдают своим выпускникам не полноценные выпускные документы (дипломы), а обычные сертификаты. Как правило, такие организации работают без образовательной лицензии и заключают с будущими студентами договор на оказание информационно-консультационных услуг. Это сказывается на качестве обучения, ведь в конечном итоге эти компании не могут требовать от своих слушателей подтверждения определенного уровня освоения программы. Для Synergy Academy важно выпускать только сильных и замотивированных специалистов, которые будут востребованы и конкурентоспособны на рынке труда. Поэтому диплом Академии получают выпускники, преодолевшие минимальный порог для подтверждения освоения программы – 70 баллов из 100.

Все программы и дипломы Synergy Academy регистрируются в системе ФРДО (Прим. ред. - Федеральный реестр сведений документов об образовании). Это дает студентам гарантию того, что они получают действительно качественное образование. Работодатели, в свою очередь, легко могут проверить квалификацию будущего сотрудника, проверив выпускные документы в ФРДО – это и документы о повышении квалификации, и дипломы о профессиональной переподготовке.

- По завершении прохождения обучения в Synergy Academy мы помогаем слушателям создать грамотное резюме, исходя из полученных ими навыков по программам, и берем на себя обязательства по помощи в трудоустройстве при содействии нашего «Центра карьеры», - подчеркивает Александр Чальян. - Большой плюс для слушателей из других городов – получив диплом, они могут удаленно работать в ведущих компаниях, физически находясь в своем регионе.