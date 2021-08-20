Немецкие СМИ о визите Меркель в Москву: «Теперь у Путина развязаны руки на Украине»

Ангела Меркель во время переговоров с президентом Путиным в Кремле. Фото: REUTERS

20 августа лидер ФРГ Ангела Меркель наносит визит в Россию. Это одна из ее последних зарубежных поездок в таковом статусе. После 16 лет во власти «фрау канцлерин» уходит на покой, не участвуя в предстоящих осенью выборах.

Журналисты уже успели обсудить яркие детали. Например, когда на приеме у Путина забренчал мобильник Меркель — та сбросила звонок. Пусть весь мир подождет!

Российские эксперты назвали визит судьбоносным: Меркель не надо заботиться о переизбрании, она может делать и говорить все, что хочет. И не даром сразу после Кремля едет в Киев. Возможно, удастся продавить Украину на выполнение Минских соглашений, одним из гарантов которых в 2014-15 годах была сама Меркель?

А вот немецкие СМИ освещают этот визит не на первых полосах. В центре внимания — афганская катастрофа и сопутствующие скандалы. Например, один из военно-транспортных самолетов Бундесвера пару дней назад эвакуировал из Кабула лишь семь афганцев, хотя желающих — тысячи.

Что до вояжа Меркель — то здесь немецкие медиа в основном повторяют старые клише о «русской агрессии». Но некоторые заметки весьма любопытны.

Так, журналист газеты FAZ вспоминает забавный эпизод во время первой встречи Путина с Меркель в статусе канцлера 15 лет назад. Тогда российский президент подарил немецкой гостье… плюшевую собаку. Хотя все знали, что Меркель боится псов — в детстве ее покусала соседская такса. Тем самым Путин изящно показал, что является хозяином положения, и в то же время предложил «новые смыслы». С тех пор Меркель встречалась с ним чаще, чем с каким-либо из других мировых лидеров.

Газета Berliner Zeitung выносит в заголовок «остроумную» фразу: дескать, этот саммит — «прощание в вечной мерзлоте». На повестке, однако, будет жара в Кабуле: «Россия накопила опыт борьбы с исламским террором и не заинтересована, чтобы Афганистан стал точкой нестабильности», — пишет берлинское издание. И в целом характеризует российско-германские отношения как «по-прежнему прохладные», несмотря на совместные проекты наподобие завершения строительства газопровода «Северный поток-2» (СП-2).

Влиятельный журнал Focus рассматривает визит с неожиданной стороны: по его мнению, после введения в строй СП-2 возникает «угроза для Украины».

«Мир между Москвой и Киевом до 2014 года был обусловлен зависимостью России от экспорта газа через Украину… Первая нитка «Северного потока» была введена в 2012 году, и вскоре после этого начался майдан и российская агрессия (присоединение Крыма — ред.)… После ввода второй нитки СП-2 руки Путина по отношению к Украине будут полностью развязаны», — пишет Focus.

Крупнейшая газета страны Bild — этакая «Комсомольская правда» по-германски — посвятила саммиту огромную статью. И опять-таки провела исторический экскурс по «собакобоязни» канцлера: мол, во время встречи с Меркель в Сочи в 2007 году Путин позволил своему лабрадору Кони свободно гулять по комнате. Правда, газета не уточняет — кому же от того стало плохо.

«Остается главный вопрос: может ли Меркель как-либо противостоять Путину?» — таков лейтмотив статьи. И хотя Bild всячески принижает Россию, вспоминая и «агрессию», и загадочное отравления Алексея Навального ровно год назад — ответ на этот вопрос формируется в голове помимо воли автора, и ответ этот очевиден.

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