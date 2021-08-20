«Прощальный визит» Меркель к Путину - что он значит

Ангела Меркель еще в 2018 году заявила, что нынешний ее срок станет последним Фото: EAST NEWS

Ангела Меркель последний раз встретится с Владимиром Путиным в качестве лидера ФРГ. Это первый визит немецкого политика с начала эпидемии коронавируса и двадцатый (!) за свое 16-летнее правление. Ожидается, что на переговорах обсудят Украину, Белоруссию, Афганистан и газовый транзит в Европу. «Комсомолка» вспомнила, чем запомнились отношения нынешней главы германского правительства и нашего президента.

ИСПУГАННЫЙ КАНЦЛЕР

В 2007 году Путин принимал Меркель в сочинской резиденции. Случайно в комнату, где шли переговоры, вошел любимый лабрадор президента по кличке Кони. Канцлер тогда сильно перепугалась – оказалось, она боится собак. Западные СМИ тогда писали, что "русские все подстроили специально".

- Нет, конечно. Ничего я об этом (о боязни Меркель собак. - Ред.) не знал. Мне, наоборот, хотелось ей сделать приятное, когда я ей показал свою собаку. Я потом объяснился с ней и извинился за это, — заявил Путин немецким журналистам в 2016 году.

ОБМЕН ПОДАРКАМИ

В 2018 году Путин рассказал, что иногда получает от Ангелы Меркель любимое пиво в подарок.

- Мне (канцлер Германии – Ред.) время от времени (присылает – Ред.) несколько бутылочек радебергского пива, — вспомнил президент. Ранее в книге «От первого лица» Путин упоминал, что, работая в Дрездене, он с коллегами и семьей ездил в Радеберг, где находился один из лучших пивных заводов ГДР.

В том же году Меркель спросили, получает ли она что-нибудь взамен.

- Иногда появляется возможность обменяться. Я однажды получила очень хорошую копченую рыбу, - ответила канцлер.

РАСКОЛ В ОТНОШЕНИЯХ

Ангела Меркель осудила возвращение Крыма в состав России, обвинила Москву в дестабилизации обстановки на Украине и анонсировала антироссийские санкции ЕС. В 2014-м году были отменены все запланированные двусторонние мероприятия.

При этом, уже в 2016-м Берлин начал говорить о необходимости улучшить отношения с Москвой. А летом 2021 года Меркель даже предложила провести саммит России и ЕС, но идея была заблокирована Польшей и прибалтийскими странами.

НАВАЛЬНЫЙ

Германия сыграла большую роль в истории с "отравлением" российского оппозиционера. Сначала из Берлина в Омск прилетел частный самолет, чтобы забрать находящегося в коме Навального. Потом бундестаг официально заявил, что Алексея отравили «Новичком». Это вроде как установили в военной лаборатории бундесвера. Ангела Меркель даже навестила российского блогера и оппозиционера в больнице! В конце 2020 года канцлер требовала, чтобы российские власти дали официальное объяснение произошедшему.

СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Ну и нельзя забывать о главном энергетическом проекте России и Германии за последние годы. Ангеле Меркель пришлось чуть ли не драться с Польшей и Америкой (и успокаивать Украину) за право достроить газовую трубу по дну Балтийского моря. В итоге канцлер смогла отстоять свою позицию.

Только не надо думать, что это делалось из какой-то любви к Москве. Владимир Путин не зря повторяет, что Северный поток-2 – это чисто коммерческий проект. Достроив трубу, Германия станет еще одним газовым хабом Европы. Берлин рассчитывает на этом неплохо заработать – конечные получатели голубого топлива станут платить за транзит по немецким территориям.

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Уход Ангелы Меркель может изменить положение на Донбассе. Нынешний канцлер неоднократно называла себя и Германию гарантом соблюдения Минских соглашений, то есть мирного решения конфликта на Украине.

Будет ли столь же принципиален новый глава немецкого правительства? Мы не знаем. В Киеве ужа давно не хотят следовать никаким старым соглашениям, наоборот открыто говорят о необходимости заново начать войну. Если следующий канцлер решит заняться внутренними проблемами, отложив Украину, то у Донбасса может не остаться защитников в ЕС.

Кстати, через два дня, 22 августа, Меркель встретится в Киеве с Владимиром Зеленским. Надеемся, она отговорит украинского президента от необдуманных поступков.

ПОСЛЕДНИЙ СРОК

Ангела Меркель еще в 2018 году заявила, что нынешний ее срок станет последним. 31 декабря 2020 года она это еще раз подтвердила во время новогоднего обращения к гражданам. Нынешний канцлер правит Германией с ноября 2005 года. Меркель стала первой женщиной на высшем немецком посту.

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