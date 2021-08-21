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Звезды21 августа 2021 7:00

74-летняя София Ротару опять помолодела: все пластические операции звезды

У певицы идеальные контуры лица и шеи
Ирина ВИКТОРОВА
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София Ротару в августе 2021 года (слева) и в августе 1979 года. Фото: Владимир Веленгурин/Instagram.

София Ротару в августе 2021 года (слева) и в августе 1979 года. Фото: Владимир Веленгурин/Instagram.

София Ротару выглядит намного моложе своих лет. Пластические хирурги считают, что минимум лет на двадцать. 74-летняя народная артистка СССР в очередной раз поразила публику, приехав на фестиваль «Новая Волна», после отдыха и оздоровления в Италии. Артистка поет с юных лет, а ее профессиональный путь на эстраде с хитом «Червона рута» начался 50 лет назад. Последние годы поклонники часто восхищаются внешности артистки. Рассказываем секреты красоты певицы.

София ротару 50 лет назад похожа на модель.

София ротару 50 лет назад похожа на модель.

Фото: Instagram.com

Итальянский вояж

Сама София Михайловна тайн омоложения не выдает. Но в ее окружении нам сообщили, что своим традициям Ротару не изменяет – каждый год она в элитной итальянской клинике проходит курсы по очищению и оздоровлению организма. Часто компанию певице составляет невестка. Звезда придерживается правил питания, рекомендованных диетологами, эндокринологами. В интервью украинским журналистам Ротару рассказала о своих правилах ЗОЖ. Певица мало ест, знает все о правильном питании и применяет эти знания, занимается на тренажерах, установленных в ее доме.

В 2007 году София Михайловна впервые поправилась — ей шло. Правда певица быстро похудела.

В 2007 году София Михайловна впервые поправилась — ей шло. Правда певица быстро похудела.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Результаты – налицо

Сохранять идеальные контуры лица помогает генетика и правильный образ жизни. Но чудес не бывает - естественные процессы старения невозможно остановить. Точнее возможно если повезет найти пластического хирурга с золотыми руками. Многим коллегам-ровесницам Софии Ротару не везло с докторами, поэтому результаты неудачной пластики у них на лице. Удачной считается та операция, следы которой могут заметить только профессионалы.

На свежих фотографиях Софии Михайловны заметны мимические морщины, межбровная складка – значит артистка не злоупотребляет уколами красоты. Однако у артистки идеальные контуры лица и шеи. Причем случилось это преображение больше года назад.

Пластический хирург Николай Григоряк, изучив фото звезды за разные годы, сделал выводы: «София Ротару свежо и хорошо выглядела и в тридцать, и в сорок лет. Гораздо лучше многих коллег ровесниц. Но гены не в силах остановить естественные процессы старения. Можно предположить, что звезда делала блефаропластику (убрала небольшие грыжи под глазами) и подтяжку лица. Многие думают, что на подтяжку нужно идти, когда результаты старения на лице уже не скрыть - птоз, висят брыли и шея. Но это ошибочное мнение, так как подтяжка лица должна предотвратить этот самый птоз лица и шеи. Это возможно, когда операция сделана заблаговременно. Так и поступила София Ротару. Таких отличных результатов можно добиться, сделав подтяжку еще до того, как на лице начали проявляться активные признаки старения».

Ротару в августе 2021 года в Сочи на «Новой Волне».

Ротару в августе 2021 года в Сочи на «Новой Волне».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Именно поэтому в сети нет ярких снимков «до» и «после» - все сделано профессионально. Подтяжки хватает примерно на пятнадцать лет, после чего нужно повторять операцию. А в промежутках артистка ухаживает за лицом и шеей с помощью современных достижений косметологии.

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯСофия Ротару: досье KP.RU