74-летняя София Ротару опять помолодела: все пластические операции звезды

София Ротару в августе 2021 года (слева) и в августе 1979 года. Фото: Владимир Веленгурин/Instagram.

София Ротару выглядит намного моложе своих лет. Пластические хирурги считают, что минимум лет на двадцать. 74-летняя народная артистка СССР в очередной раз поразила публику, приехав на фестиваль «Новая Волна», после отдыха и оздоровления в Италии. Артистка поет с юных лет, а ее профессиональный путь на эстраде с хитом «Червона рута» начался 50 лет назад. Последние годы поклонники часто восхищаются внешности артистки. Рассказываем секреты красоты певицы.

София ротару 50 лет назад похожа на модель. Фото: Instagram.com

Итальянский вояж

Сама София Михайловна тайн омоложения не выдает. Но в ее окружении нам сообщили, что своим традициям Ротару не изменяет – каждый год она в элитной итальянской клинике проходит курсы по очищению и оздоровлению организма. Часто компанию певице составляет невестка. Звезда придерживается правил питания, рекомендованных диетологами, эндокринологами. В интервью украинским журналистам Ротару рассказала о своих правилах ЗОЖ. Певица мало ест, знает все о правильном питании и применяет эти знания, занимается на тренажерах, установленных в ее доме.

В 2007 году София Михайловна впервые поправилась — ей шло. Правда певица быстро похудела. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Результаты – налицо

Сохранять идеальные контуры лица помогает генетика и правильный образ жизни. Но чудес не бывает - естественные процессы старения невозможно остановить. Точнее возможно если повезет найти пластического хирурга с золотыми руками. Многим коллегам-ровесницам Софии Ротару не везло с докторами, поэтому результаты неудачной пластики у них на лице. Удачной считается та операция, следы которой могут заметить только профессионалы.

На свежих фотографиях Софии Михайловны заметны мимические морщины, межбровная складка – значит артистка не злоупотребляет уколами красоты. Однако у артистки идеальные контуры лица и шеи. Причем случилось это преображение больше года назад.

Пластический хирург Николай Григоряк, изучив фото звезды за разные годы, сделал выводы: «София Ротару свежо и хорошо выглядела и в тридцать, и в сорок лет. Гораздо лучше многих коллег ровесниц. Но гены не в силах остановить естественные процессы старения. Можно предположить, что звезда делала блефаропластику (убрала небольшие грыжи под глазами) и подтяжку лица. Многие думают, что на подтяжку нужно идти, когда результаты старения на лице уже не скрыть - птоз, висят брыли и шея. Но это ошибочное мнение, так как подтяжка лица должна предотвратить этот самый птоз лица и шеи. Это возможно, когда операция сделана заблаговременно. Так и поступила София Ротару. Таких отличных результатов можно добиться, сделав подтяжку еще до того, как на лице начали проявляться активные признаки старения».

Ротару в августе 2021 года в Сочи на «Новой Волне». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Именно поэтому в сети нет ярких снимков «до» и «после» - все сделано профессионально. Подтяжки хватает примерно на пятнадцать лет, после чего нужно повторять операцию. А в промежутках артистка ухаживает за лицом и шеей с помощью современных достижений косметологии.