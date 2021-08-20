О летчике Олеге Пешкове, погибшем в Сирии, сняли фильм

Фильм режиссера Игоря Копылова "Небо", основан на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии.

Фильм режиссера Игоря Копылова "Небо", основан на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. По сообщению Минобороны России в кинопрокат он выйдет 7 октября.

- Художественная картина снята совместно с Минобороны России при участии телеканала "Россия-1". Это первый фильм об операции российской военной группировки в Сирии. Он уникален тем, что снимался не в декорациях, а непосредственно в Сирии, в стране, где шли боевые действия, - рассказала гендиректор кинокомпании "Триикс Медиа" Инесса Юрченко.

По ее словам в центре истории два главных героя - подполковник Сошников (Игорь Петренко) и капитан Муравьев (Иван Батарев). Их прототипами стали летчик Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин. Еще один герой - майор спецназа Захаров (Сергей Губанов) - он собирательный образ офицера Сил специальных операций Минобороны России. По словам Юрченко, хоть фильм и не автобиографичен, история гибели летчика и спасения штурмана прописана с документальной точностью.

- Сейчас государством уделяется огромное внимание сохранению исторической памяти о подвигах советских воинов, совершенных в период Великой Отечественной Войны. Проводятся различные акции, культурные мероприятия и вахты Памяти, снимаются фильмы - я считаю, что это очень правильная работа, которая позволяет сохранять память о наших героях. Но хочется напомнить зрителю, что мир, который отстояли наши деды, сегодня, как и прежде, нуждается в защите. И сейчас, в достаточно благополучное время, кто-то ради нашего спокойствия и защиты мирной жизни действует, как настоящие герои, порою жертвуя своими жизнями, - заявила Юрченко.

Справедливости ради надо сказать, что фильмы о Великой Отечественной войне, снятые сразу до конца 60-х годов зрители смотрят с удовольствием и сегодня. А все потому, что в них снимались современники, а порой и участники той страшной войны.

Напомним, Су-24 Олега Пешкова был сбит турецким истребителем в районе сирийско- турецкой границы 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурмана Константин Мурахтина отбили, он был спасен. А Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе.

Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно.

25 ноября 2015 года главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев вручил супруге героя Звезду Героя России Олега Пешкова. Позже именем Пешкова назван истребитель- бомбардировщик Су-34, а любая перекличка в пятой роте Екатеринбургского суворовского военного училища стала начинаться с его фамилии. В этом году на авиабазе "Хмеймим" в Сирии Олегу Пешкому открыли памятник.

Он стал третьим в ряду с бюстами других пилотов, погибших в ходе операции в арабской республике.

Ранее на авиабазе уже были установлены памятники вертолетчику Ряфагатю Хабибулину, погибшему в 2016 году при освобождении Пальмиры от боевиков, и пилоту самолета-штурмовика Су-25СМ Роману Филипову, сбитому террористами над сирийской провинцией Идлиб.

Сегодня в боевом строю Военно-воздушных сил России насчитывается около 1500 воздушных крепостей, асы которых готовы в любой момент выполнить поставленный им боевой приказ.