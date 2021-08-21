Витамин D не оказался «серебряной пулей» от ковида

Витамин D не облегчает симптомы COVID-19 и не снижает риск заражения. Фото: Shutterstock

Исследование ученых из Макгиллского университета в Канаде доказало, витамин D не облегчает симптомы COVID-19 и не снижает риск заражения. Но стоит ли прекращать пить прописанный врачом витамин, как совершенно бесполезный? О том, в чем доказанная польза витамина D рассказала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук, автор книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

Ученые проанализировали генотипы 4 314 пациентов, инфицированных COVID-19, и 1 284 876 здоровых. И не обнаружили связи между приемом витамина D и восприимчивостью к COVID-19, риском госпитализации, а также тяжестью заболевания.

- А вот важный нюанс заключается в том, что ученые сознательно не включали в исследование людей с исходным дефицитом витамина D, - пишет в своем блоге доктор Павлова. - То есть там нет ни слова о людях с низким уровнем витамина D, о том, что с ними происходит при заражения ковид и тяжести течения заболевания, если этот дефицит компенсировать в процессе лечения или профилактики.

То есть в этом исследовании не оспаривается важность этого элемента, но приведены доказательства, что для человека с нормальным уровнем витамина D дополнительный прием его бесполезен. Что-то вроде «больше не значит лучше»

Увы, витамин D не оказался «серебряной пулей от коронавируса», заключает врач, однако напоминает, что это один из самых важных веществ в организме, прогормон, который через ряд метаболических превращений становится полноценным гормоном и оказывает влияние на все органы и системы нашего тела.

В силу разных причин мы почти все находимся в дефиците этого витамина.

- Поэтому надо время от времени сдавать анализы и нивелировать недостаток с помощью препаратов. Согласно рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов, оптимальной концентрацией витамина D (25(ОН)D в сыворотке крови принято считать 30-100 нг/мл (75-250 нмоль/л), а дефицит - менее 20 нг/мл (менее 50 нмоль/л), - продолжает Зухра Павлова. - При профилактике и лечении рекомендуется придерживаться уровня 30-60 нг/мл (75-150 нмоль/л).

СКОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ НУЖНО ВИТАМИНА D

Официальные рекомендации - добавлять 400 МЕ витамина D в сутки. Но этого достаточно только для нормального функционирования скелетных функций. На внескелетные функции рекомендовано принимать до 600 МЕ.

Там же признаётся, что 1000 МЕ витамина D является эффективной и безопасной дозировкой.

Западные ученые придерживаются мнения, что рекомендованная дневная доза может составлять 5000 МЕ (разумеется, все под контролем анализов).

- Так что призываю вас все-таки не отказываться от приема витамина D3, если вам прописал его врач. Вне зависимости от его влияния на ковид, он очень нужен, - говорит Зухра Павлова.