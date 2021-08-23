Пластик против экологии

Большинство граждан расплачиваются в магазинах пластиком и наличными, но доля тех, кто использует цифровые карты, тоже растет.

Финансовая сфера все больше становится цифровой. Около 11% россиян уже обладают цифровыми картами, а еще 12% согласны перейти на них, поскольку они, по их мнению, более удобные и экологичные. Таковы результаты опроса, проведенного Россельхозбанком.

Цифровая карта - это новый способ безналичных платежей. Такой картой можно пользоваться для покупок в интернете либо для онлайн-платежей с помощью смартфона. У нее нет пластикового носителя. Все данные хранятся в мобильном приложении банка. И, наверное, именно этот аспект смущает каждого третьего опрошенного. Они отметили, что пока не готовы полностью отказаться от пластиковой карты, поскольку считают ее более надежной по сравнению с цифровым аналогом.

В настоящее время пластиковая карта является приоритетным способом оплаты у 7 из 10 участников опроса. Самая большая доля пользователей пластиковой картой отмечается среди людей поколения Х (в возрасте 35 - 50 лет) – 79%. Вторым самым популярным способом оплаты товаров и услуг (13% респондентов) являются наличные средства. Чаще всего (40%) таким способом оплаты пользуются женщины (74%) и люди старшего поколения (51 - 65 лет). При этом, как считают эксперты рынка, цифровые технологии сейчас обеспечивают даже бОльшую безопасность, чем физические носители. А приверженность к проверенным способам оплаты - лишь дань сформировавшейся за последние годы привычки. Всего пять лет назад большинство россиян расплачивались исключительно наличными, а сейчас ситуация поменялась кардинально.

- Убежденность в более высокой степени защиты денежных средств и платежей пока остается основным фактором, который побуждает россиян делать выбор в пользу пластиковых карт. При этом на практике использование цифровых аналогов может оказаться даже более безопасным, так как исключает риск физической утраты карты и раскрытия нанесенной на ней информации. По нашим прогнозам, по мере роста осведомленности россиян о безопасности цифровых карт и платежей, а также усиления внимания к вопросам экологии и ответственного потребления количество пользователей цифровых карт и частота их использования будут расти, - считает Юлия Деменюк, руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка.

Некий консерватизм проявляется и в другом аспекте банковской деятельности. Как отмечают в РСХБ, несмотря на широкую цифровизацию всех процессов, получение услуг непосредственно в отделениях банка по-прежнему сохраняет свою востребованность. Для 6 из 10 респондентов посещение офиса банка чаще всего связано с необходимостью решения вопросов, которые касаются крупных сумм – оформление вкладов или кредитов.

В то же время для решения более простых каждодневных задач, таких как оплата покупок, перевод денежных средств и т.д., почти каждый второй россиянин предпочитает пользоваться дистанционными каналами. При этом люди в возрасте до 50 лет чаще всего пользуются Интернет-банком и мобильным приложением для перевода денежных средств, а россияне после 50 лет предпочитают дистанционные каналы для оплаты налогов, мобильной связи, коммунальных платежей и т.п.