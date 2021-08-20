Бывший начальник отделения полиции заплатил 5 млн рублей из бюджета за памятник себе

Начальник полиции Дэвид Морган решил увековечить себя в бронзе за счет налогоплательщиков. Фото: tony giberson/tgiberson@pnj.com

Когда в полицейский участок доставили две гигантские бронзовые статуи, шериф округа Эскамбия, штат Флорида, Чип Симмонс крайне удивился. Сквозь замотанную пленку на него уставился его предшественник на посту начальника местной полиции Дэвид Морган.

- Наглый самовлюбленный мусор, - зло выдавил Симмонс, глядя как бронзовый Морган отдает ему честь. - Кто станет делать свою собственную статую да еще и за деньги налогоплательщиков!

Морган провел на посту шерифа округа 12 лет и решил баллотироваться в мэры города Пенсакола. Когда пришло время покидать насиженное место, полицейский решил оставить напоминание о себе. Он заказал у дизайн-студии из Нью-Йорка проект памятника и его исполнение. Чтобы это не выглядело чрезмерно самовлюбленно, Морган присовокупил к нему еще одну скульптуру — фигуру лейтенанта Джейсона Поттса, который возглавлял кинологический отдел, и его служебной овчарки.

Статуи должны были быть выполнены в натуральную величину и изготавливались по фотографиям. Стоимость их обошлась бюджету округа в 75 тысяч долларов (более 5 млн руб.). Морган отправил заказ два года назад, но из-за пандемии коронавируса сроки по изготовлению монументов немного сдвинулись.

Планировалось установить две бронзовые фигуры возле входа в участок, где уже находится памятник полицейским, погибшим при исполнении служебных полномочий.

- Мне кажется, что люди, возможно, хотят разглядеть в этом больше, чем есть на самом деле. Но это просто статуя, в лице которой я приветствую мужчин и женщин, - пояснил Морган.

Но его стремлений не разделяет нынешний глава округа Симмонс:

- У меня просто слов нет. И я не намерен ставить эту штуку перед нашим зданием!

Он напомнил, что заказ памятников делался в тайне от остальных сотрудников. Единственные, кто был в курсе, были помощник Моргана и финдиректор.

Дэвид Морган пытается оправдаться, напоминая, что подобные статуи, сделанные с реальных полицейских, довольно распространенная тема.

- В Ассоциации шерифа Флориды есть несколько подобных скульптур перед входом в офис. Они изображают помощников шерифа и спасателей.

Теперь Симмонс мечтает расплавить бронзовые фигуры и превратить их... в скамейки! Но студия, изготавливающая памятники, отказалась уничтожать свое «произведение искусства». Они предложили разгневанному шерифу убрать нашивки с фамилиями «Морган» и «Поттс», чтобы тем самым обезличить статуи. Но этого Симмонсу оказалось мало: ему не понравились нашивки и медали, которые украшают мундир бронзового Моргана. По ним, как считает Симмонс, можно сразу понять, что перед тобой Морган.