Ожирение, алкоголизм и рак: в чем на самом деле можно винить «плохую» наследственность, а когда решающую роль играет образ жизни

За 5 лет наблюдений, лишь в 30% случаев исследование показало известные сегодня науке мутации в генах, связанные с риском развития ожирения. Фото: Shutterstock

Лишний вес, страсть к алкоголю, рак, болезни Альцгеймера и Паркинсона часто списывают на «плохую» наследственность. «У меня так в генах записано», - жалуются многие. Однако ученые и врачи отмечают: нередко мы все-таки переоцениваем «вину» ДНК-информации, полученной от родителей. И списываем на наследственность то, за что в большей степени отвечает наш собственный образ жизни. Хорошая новость в том, что в последнем случае велики шансы исправить ситуацию.

Что известно сегодня науке и медицине о роли генетики и других факторов в состоянии здоровья человека? Об этом kp.ru рассказал врач-генетик, биоинформатик, руководитель аналитического отдела биомедицинского холдинга «Атлас» Дмитрий Никогосов.

«В МОЕЙ СЕМЬЕ ВСЕ ПЫШЕЧКИ»

По данным Росстата каждый пятый россиянин страдает ожирением. А избыточный вес есть почти у каждого второго мужчины (47%) и у 35% женщин.

- В среднем ожирение проявляется в возрасте от 35 до 70 лет, - говорит Дмитрий Никогосов. - Причин много: нарушение работы эндокринной системы, образ жизни, пищевое поведение и генетика. При этом вклад генов, полученных от родителей, оценивается в 40-70%.

- Как же так? Это значит, как себя ни ограничивай в еде, как ни надрывайся в спортзале - стройность не светит, если в семье, как говорится, у всех «кость широкая»?

- Поспешных выводов делать не стоит. Дело в том, что пока ученым удалось исследовать всего 2% информации о тех генах, которые напрямую влияют на ожирение. А вот вам конкретные примеры из практики.

Однажды мы исследовали ДНК-профиль нашей сотрудницы. Несмотря на нормальный вес, она очень хотела узнать: бояться ли ей ожирения, ведь у всех ее родственников пышные формы. Анализ полного генома показал: опасаться ей нечего. Впоследствии выяснилось, что ее родителям диагностировали расстройство пищевого поведения, которое и привело к избыточному весу.

Был и другой случай: к нам обратился бывший житель деревни, который несколько лет назад перебрался в Москву. Генетический тест показал, что он склонен к избыточному весу. Парень и сам признался, что в его краях предпочитают большие застолья, шашлыки и совсем не любят спорт. В прошлом году мы снова связались с молодым человеком и поинтересовались: как изменилась его жизнь после ДНК-анализа. Выяснилось, что он всерьез занялся бегом и тяжелой атлетикой, изменил пищевые привычки и прекрасно себя чувствует. Переживать за вероятность появления лишних жировых отложений в таком случае не стоит, однако важны регулярность тренировок и правильное питание.

В целом за 5 лет наблюдений за людьми, которые к нам обращаются для проведения генетического теста, только в 30% случаев такое исследование показало известные сегодня науке мутации в генах, связанные с риском развития ожирения.

У КОГО ПО ВЕНАМ ТЕЧЕТ ВИНО

Если в семье кто-то много пил, непременно жди беды в следующих поколениях, уверены многие. Наглядный печальный пример - личная трагедия актера Михаила Ефремова. В театральной среде ходят разговоры, что пагубную привычку вместе с актерским талантом он унаследовал от своего отца Олега Ефремова.

Злоупотребление алкоголем в итоге и стало причиной трагедии Михаила Ефремова. Актер стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Дмитрий, насколько оправданно такое представление - что алкоголизм нередко «записан в генах»?

- Вероятность алкоголизма у человека связана, с одной стороны, с тем, как организм перерабатывает спирт. С другой стороны, играет роль уклад жизни: принято ли пить по вечерам или в выходные, как проходят застолья, насколько они часты, есть ли среди родных и друзей пьющие и так далее.

Если даже после небольшой дозы алкоголя у человека резко краснеет лицо и учащается сердцебиение, то со спиртосодержащими напитками ему просто не по пути. То же самое касается и скорости опьянения: если мужчина или женщина очень быстро пьянеют и не испытывают похмелья, то с большей вероятностью возникнет алкогольная зависимость. Потому что мозг привыкает к такому «прянику», а похмельный кнут его не сопровождает.

Однако в конечном счете пить или не пить – выбор каждого человека. Наиболее существенно повлиять на него могут неблагоприятное окружение, жизненные неурядицы и другие обстоятельства. Приобретенная в процессе жизни родителем склонность к злоупотреблению алкоголем точно не перейдет по наследству – это доказали еще в 19 веке.

«ГЕН АНДЖЕЛИНЫ ДЖОЛИ» И ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К РАКУ

Врачи-онкологи часто говорят: обращайте внимание на семейную историю онкозаболеваний. Насколько велик шанс избежать рака, если «на роду написано»?

- До трети онкопациентов в нашей стране получают рак «в наследство» от родителей, - рассказывает Дмитрий Никогосов. - Если у женщин в семье была наследственная форма рака молочной железы, стоит насторожиться. К сожалению, вероятность передачи такой мутации в генах от мамы к дочери очень высока. Самый яркий пример – история Анджелины Джоли. Актриса унаследовала синдром наследственного рака молочной железы и яичников. Вместе с врачами голливудская звезда приняла решение сделать мастэктомию, чтобы не допустить развития заболевания.

- Но ведь «плохой» вариант гена передается по наследству все-таки не всегда?

- Онкология в семье - это как раз тот случай, когда стоит сдать генетический тест. Однажды к нам обратился молодой человек, и мы обнаружили у него мутацию в гене BRCA1, способную привести к раку простаты или раку поджелудочной железы. Мужчина был сильно удивлен, ведь в его семье ни у кого не было онкологических заболеваний. Однако в процессе консультации врача-генетика по итогам теста выяснилось, что дедушки и бабушки этого парня умерли достаточно рано. То есть, скорее всего, рак не успел атаковать их. Далее мы сделали тест всем родственникам мужчины: матери, отцу, брату и сестре. Оказалось, что мутацию в гене он унаследовал от папы. Теперь молодой человек вместе с отцом ежегодно проходят обследования у онколога и осознанно ведут здоровый образ жизни, чтобы свести к минимуму риски развития рака

До трети онкопациентов в России получают рак «в наследство» от родителей. Фото: Shutterstock

ВАЖНО

- Больше половины случаев рака напрямую не связаны с наследственностью, - подчеркивает Дмитрий Никогосов. - Их причины лежат в образе жизни, влиянии внешних условий и накоплении мутаций с возрастом. Например, если часто находиться на солнце и не защищаться от ультрафиолета, велика вероятность заработать меланому. У нашего сотрудника был родственник, который очень любил несколько раз в год летать на отдых в жаркие страны. Такие частые приемы солнечных ванн спровоцировали появление рака кожи.

ВСЕ МЫ СЕРДЕЧНИКИ

- Ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает первое место среди причин преждевременной смерти во всем мире. Наиболее часто такой диагноз ставится людям в возрасте от 50 до 85 лет, - рассказывает эксперт. - На риск возникновения ИБС влияет комбинация генов, отвечающих за работу сердца и сосудов, уровень холестерина в крови, свертываемость крови и другие показатели. Но нельзя сказать, что это исключительно наследственная история. Решающую роль играют образ жизни и сопутствующие заболевания.

Как-то мы исследовали ДНК жителя южного региона, у которого в двух поколениях родные умирали от сердечных приступов. Оказалось, что действительно заболевание переходило по наследству и может проявиться у молодого человека. Врач-генетик порекомендовал ему встать на учет у кардиолога и изменить образ жизни так, чтобы снизить риски развития ишемической болезни сердца. Для этого нужно: отказаться от продуктов с трансжирами, добавить в рацион больше продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, не курить и начать больше двигаться.

ОТ ПАРКИНСОНА НЕ УБЕЖИШЬ?

- Научно подтверждено, что болезнь Паркинсона настигает человека из-за генетической предрасположенности, - говорит Дмитрий Никогосов. - От 10 до 15% случаев заболевания связаны именно с генетическими изменениями. Ученым известны гены LRRK2, PARK2, PARK7, PINK1, SNCA и множество других, которые отвечают за риск развития болезни Паркинсона.

Чаще всего она проявляется в пожилом возрасте: в 32% случаев после 80 лет, в 21% - в 70 лет и в 15% - в 60 лет. Заболевание дает о себе знать, когда появляется ощущение скованности конечностей, начинают дрожать руки, замедляются движения, нарушается координация. Дебюту и прогрессированию болезни способствуют травмы. Так, из-за постоянных боев и систематически повторяющихся ударов знаменитый боксер Мухаммед Али на старости лет стал жертвой агрессивной формы Паркинсона.

Болезнь Паркинсона можно замедлить и отсрочить, если заниматься спортом, избегать воздействия пестицидов и травм головы, поясняют врачи.

Существуют ли «спортивные гены»?

- «В нашей семье спортивные гены» - одно из самых распространенных заблуждений, - отмечает Дмитрий Никогосов. - Если отец стал чемпионом в каком-либо виде спорта, то не факт, что его успехи повторит ребенок. Передать по наследству спортивные таланты совершенно невозможно. Здесь важны другие факторы: хороший преподаватель, целеустремленность, трудолюбие и здоровье.

Пока генетики научились лишь учитывать особенности метаболизма важных для спортсменов веществ (среди них - левокарнитин, который снижает побочные эффекты высокоинтенсивных тренировок, уменьшая тяжесть гипоксии, вызванной физическими упражнениями). А также генетические исследования помогают определять риски возникновения таких спортивных повреждений, как паховая грыжа и невралгия седалищного нерва.

ВМЕСТО ВЫВОДА

На сегодняшний день генетика позволяет узнать о рисках развития сотен многофакторных заболеваний и тысяч наследственных патологий, говорят ученые. «Это хороший инструмент, чтобы не дать болезни взять верх над жизнью человека и его семьи. А данные, полученные по результатам генетического теста, помогают повысить эффективность медицинского обслуживания и подобрать персональные программы лечения заболеваний», - добавляет Дмитрий Никогосов. При этом важно понимать, что роль образа жизни в большинстве случаев очень велика, и нередко оказывается решающей.