Байден повторно прокомментировал ситуацию в Афганистане: Риска потерь не избежать

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Вчера пресс-служба администрации президента США Джо Байдена анонсировала, что глава государства еще раз публично выразит свои соображения по поводу ситуации, сложившейся в Афганистане после перехода власти там в руки «Талибана»*.

За несколько часов до трансляции выступления журналистами также сообщили, что глава государства из-за всего этого даже останется в ночь на субботу в Белом доме, а не отправится, как это было всегда, на выходные в свой родной Дэлавер.

Темой обращения президента значились усилия США по эвакуации из Афганистана граждан США, иностранцев, а также местных жителей, сотрудничавших с американцами в период нахождения в этой стране иностранных военных.

Байден начал свое выступление с опозданием почти на час. По бокам от трибуны в черных масках и черных костюмах, в одинаковых позах встали вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен.

Президент начал с победных реляций: американцы контролируют кабульский аэропорт, что дает самолетам возможность совершать посадки и взлеты.

Он назван эвакуацию тысяч людей из Афганистана «самой опасной в истории операцией подобного рода». И сообщил, что с июля из Афганистана вывезено 18 тыс. граждан, из них 13 тыс. – в период с 14 августа по текущий момент.

«Любой американец, который захочет быть вывезенным из Афганистана, получит такую возможность». – заверил Байден, добавив, что «невозможно гарантировать это без риска потерь».

«Как Верховный главнокомандующий я использую все возможные ресурсы для завершения этой операции». – пообещал Байден.

«Талибов* мы предупредили: будут атаки на конвои, следующие в аэропорт, – они получат ответную реакцию», - отметил он.

В финале своей речи Байден попросил помолиться за всех, кто обеспечивает операцию по вывозу беженцев из Афганистана, уверив, что в ежедневном режиме следит за ней.

Вопросы от присутствовавших в Восточном зале Белого дома журналистов были распланированы. Президент, заглядывая в шпаргалку, зачитывал названия СМИ и их представителей, кому было разрешено задавать вопросы.

Байден в очередной раз подчеркнул, что самостоятельно принял решение о выводе американских войск из Афганистана и считает его рациональным. *Талибан - запрещенная в России террористическая организация.