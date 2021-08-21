Записки киевлянки: Мы тут готовимся праздновать «30 лет назло России». Вам пельменей «Бандерчики» не отсыпать?

Украинские военнослужащие на репетиции парада в честь 30-летия независимости. Фото: REUTERS

5 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН ШАРОВАРЫ ЖГУТ

Если Украина отмечает с таким размахом День Независимости, то что тогда должен отметить Крым, который, по версии Киева по-прежнему украинский? А Донбасс, измученный 8-летней войной? Киев обвешан огромными бигбордами "Крым - цэ Украина. Крымская платформа", на которую отказалась приехать канцлер Германии фрау Меркель. И на что ей указали в Киеве, как на предательство интересов Украины.

На грандиозное празднование Дня Независимости (24 августа) Украина, будучи самой нищей страной в Европе, потратит 5 миллиардов гривен (около 13 млрд. рублей). В метро люди смотрят на своих смартфонах динамичные рекламные ролики в черно-красных цветах "Украина-30 лет", а по местному телевидению идут бесконечные дискуссии: «Что же мы отмечаем и каков итог?»

По какому-то наспех сделанному соцопросу 80% населения Украины считают, что Независимость - хорошо и это был единственно правильный исторический выбор.

За несколько лет удалось таки людям внушить (половине населения точно), что русские - враги, а теперь еще и белорусы заодно...

В нашем дворе патриот Толик, как припадочный, спорил с соседкой, которая отныне благоволит Лукашенко, чтобы та валила в свой Минск, откуда пожилая женщина родом.

- Что вы сделали за 30 лет? Почему вы не строите будущее, а только крушите все подряд и воруете? При Батьке люди живут нормально, а не в дерьме как здесь, - кричала соседка.

Толя то отбивался, то снова агрессивно нападал:

- Мы приняли 200 тысяч политических беженцев из Белоруссии!

- Дураки. Кого вы приняли? Зачем? Чтоб все назло сделать и ещё с Белоруссией поссориться?

- Нас и так уже Путин окружил войсками со всех сторон, - возопил Толя на весь двор. - Езжай в свой Минск! Чемодан, вокзал, - завел он любимую песню украинских патриотов.

Ничто так не удручает, как лютая склока славян на постсоветском пространстве.

ТРИЗУБ ИЗ ТОРТОВ И ГОПАК В НЕБЕ

В Киеве полным-полно полицейских, людей в камуфляже, детей в вышиванках, бандуристов, тёток в национальных костюмах и молодых людей, говорящих по-английски.

30 лет - назло России. И это, по сути, единственный идеологический смысл и квинтэссенция празднования. Так было всегда, но глаза у людей открылись только вот почему-то после 2014-го - что именно мы будем так помпезно отмечать. Разобщение народа, полную зависимость от МВФ, повышение тарифов, отсутствие авиасообщения с Россией, языковой закон, беспредел националистов, бесправие населения? Ради чего здесь соорудили самый большой флагшток в самой бедной стране Европы?

Еще здесь рекламируют и продают пельмени «Бандерчики» и блинчики с мясом треугольной формы «Бандерки», а Петро Порошенко планирует выложить самый большой тризуб из тортов «Рошен» и угостить ими бесплатно киевлян.

В Херсоне вообще огромный флагшток рухнул и раздавил припаркованный рядом «Лексус». Слава богу, что никто из горожан не пострадал. А впереди еще - гопак в небе (его обещают парашютисты), концерты и военный парад.

В Херсоне рухнул 70-метровый флагшток, попутно раздавив припаркованный авто. Фото: YouTube

Перед кем пройдет это шоу и для кого? Для посольства США? На днях мэр Кличко обратился к киевлянам за поддержкой, в связи с "вэличезным тиском" на мэрию из-за коррупции, в которой его справедливо подозревают, но при этом экс-боксер встал на сторону нацистов, которые изуродовали и повалили инсталляцию на Крещатике, посвященную быту советских украинцев. Разве никогда не была Украина советской республикой? Разве братья Кличко не в СССР родились? А где тогда?

«СОЛНЦЕПЕК»

От нового фильма «Солнцепек», посвященного событиям на Востоке Украины 2014–го, реально печёт голову, ноет сердце и болит душа. Это кино здесь смотрят подпольно, нажимая на паузу, выходя тяжело покурить и снова возвращаясь - к жутким кадрам войны... Неужели так и было? Слишком правдиво. Бесчеловечно.

Из зоны спецоперации в Донбассе сбежал знакомый электрик, который готов был резать москалей, но вот кишка оказалась тонка. Электрик позвонил на днях и сказал, что уезжает в Венгрию, где нашел работу:

- Юра, а кто ж боронить будет нэньку от агрессора, поинтересовалась я у него.

- Дураков нэма, - ответил Юра.

Но если честно, то дураков полно, и многие украинцы уверены, что единственный способ сохранить Независимость - это просить защиты у американского солдата.

Кадр из трейлера фильма "Солнцепёк". Фото: YouTube

ГДЕ ПРАВА, МАКАРЫЧ?

30 лет Украина - незалежна, однако «прекрасное далеко» оказалось настолько жестоко, что мы и представить не могли ничего подобного, когда в 1991 году русскому населению Украины Леонид Кравчук, ухвативший суверенитет в Беловежской пуще, гарантировал все права. Где эти права, Леонид Макарович?

Никаких ответов нет.

Нет ответа здесь на главный вопрос: кто все это остановит, когда конец самой, наверное, страшной войне славян. Не всем так повезло - не узнать, что такое война вообще.

Да и как можно праздновать столь помпезно 30-летие Независимости в стране, где одна часть граждан убивает другую, а половина населения не считает украинский язык родным, а всего лишь «государственным» и не хочет на нем говорить или делает это через силу?

И еще риторический вопрос: неужели Украина окажется такой же наивной и продолжит под чутким руководством американцев убивать собственных же граждан и мучить их языковыми запретами и деградацией? Будет вымаливать на коленях союз с США, о котором тут бредят власти? И ради этого каждый день запугивать всех войной с Россией?

Если проводить аналогии, то американцы из Афганистана никуда не ушли. Они не уходят, не завершив все свои дела и только потом уже... забирают своих любимых собак. Апокалипсис для несчастной Украины еще не дошел даже до своего пика. Неужели все еще впереди?