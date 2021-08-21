Самих крымчан не пригласили: Кто приедет к Зеленскому на "Крымскую платформу" и зачем

Нынешний президент Украины всерьез борется за «возвращение полуострова Украине» Фото: EAST NEWS

Буквально через пару дней в Киеве пройдет так называемый саммит «Крымская платформа». Громкое название прикрывает непонятно по форме и содержанию мероприятие, организуемое командой Зеленского, чтобы показать - нынешний президент Украины всерьез борется за «возвращение полуострова Украине». Предусмотрены и выступления докладчиков, и, наверное, резолюция, и, конечно, художественная часть в виде концерта. Выступит ли сам Зеленский на концерте – неизвестно. Но грешно было бы пропускать такую возможность, поскольку «Крымская платформа» проводится, скорее всего, в первый и последний раз. На нее в следующем году денег у Киева элементарно нет.

Впрочем, сам Зеленский так не считает. В интервью журналу «Новое время» он заявил, что саммит станет ежегодным. И обрисовал его такими красками, как будто на следующий день после завершения заседаний «Крымской платформы» Москва испугается и принесет Крым Киеву на блюдечке.

- Это уже не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров Российской Федерацией, с ежедневным увеличением вооружения, сокращением коренного населения, уменьшением привлекательности природной, экологической, туристической, любой. Вот как это выглядит, - поделился Зеленский своей печалью и заявил, что пришло время «бить в колокола». - Для этого нужно, чтобы была колокольня, были руки. Считаю, что до этого момента, до Крымской платформы, не было того колокола, а вот люди и руки были и есть, но покажите, пожалуйста, в какие колокола им бить, кроме сообщений в фейсбуке: «Наш Крым жаль, но мы вернемся». Поэтому теперь будет Крымская платформа, которая каждую крымскую тему будет делать заостренной и актуальной, бить именно в тот колокол, о котором я говорил.

Видимо, на Владимира Александровича неизгладимое впечатление произвел диалог из фильма «Укрощение строптивого» с участием Челентано между главным героем ленты и местным священником: «Святой отец, а что вы делаете, когда вам очень хочется? – Звоню в колокола». Сам главный герой этого кино, фермер Элиа, напомню, в такие моменты рубил дрова. Надо сказать, занятие гораздо более рациональное и полезное для дома.

Звоните, Владимир, звоните, только не сотрите руки. Тем более, что реальный выхлоп от «Крымской платформы» окажется минимальным. Что понимают и в самом Киеве. Саммит – это, вообще-то встреча глав государств и правительств. Но таковых на Крымскую платформу» приедет лишь 14 персон. Причем, из таких государств, как Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словения, Венгрия (напомню, Орбан – премьер-министр, а президент играет в стране примерно такую же роль, как и в ФРГ). Обещался еще и президент Словакии, но в последний момент его поездка отменилась.

Из числа стран «Большой семерки» на Крымской платформе не будет ни одного первого лица государства. Из числа стран «Большой двадцатки» - аналогично. Из Чехии и Швейцарии прибудут лишь главы парламентов. Из США обещали прислать открытого гея - министра транспорта, но потом заменили его на министра энергетики. Ангела Меркель, которая прилетела в гости к Зеленскому после переговоров с Путиным, на саммит не останется и даже парад на Крещатике не посмотрит. Германию, как и Францию, представят министры иностранных дел. Равно как и Турцию, президент которой Реджеп Эрдоган, несмотря на все заигрывания и расцеловывания в десны со стороны Зеленского, не нашел времени посетить такое «важное» для Крыма мероприятие.

Понятно, что Украина будет призывать всех к введению новых санкций против России. Но большая часть делегатов «Крымской платформы» просто не обладает такими полномочиями. А потому не исключено, что среди делегатов саммита будет организована некая группа стран, которые согласятся на санкции. Те самые «гиганты под микроскопом».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба наверняка сразит их своим великим географическим открытием. Буквально на днях он заявил, что «география полностью контролируется Российской Федерацией». Ну, не так, чтобы полностью, но в отношении Керченского (Крымского) моста.

- Проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ — и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова, - объявил глава МИД и отвечая на вопрос, что же делать в таких условиях, заявил, что надо искать новые стратегические решения вместе с партнерами. Наверное, имел в виду как раз «Крымскую платформу». Кстати, о реальном отношении к Крыму Киева красноречивее всего говорит тот факт, что заявку на участие представителя самого Крыма, руководителя Международной ассоциации «Таврида» Александра Молохова Украина просто проигнорировала.

Так что остается лишь ждать совместных заявлений по Крыму президента Словении, премьер-министра Грузии и послов Новой Зеландии и Австралии. Которые наверняка согреют душу Зеленского. В крайнем случае, помогут ему позвонить в колокола.

Звоните, Володя, звоните.