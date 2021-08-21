Алексей Кортнев - слушателям радио «КП»: «Меньше политики, больше музыки!»

Впервые поклонники группы «Несчастный случай» услышали хиты Алексея Кортнева в необычной джазовой обработке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В творческом Коктебеле отгремел первый день долгожданного музыкального события – джазового фестиваля, который в этом году хотя и со множеством ограничений, но состоялся. Лучшие джазовые исполнители, виртуозы и гости из Италии и США обещают зрителям немало сюрпризов. Один из них уже открылся слушателям. Впервые поклонники группы «Несчастный случай» услышали хиты Алексея Кортнева в необычной джазовой обработке.

«НесJAZZный случай» - так назвали программу квинтет Павла Тимофеева и Алексей Кортнев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Идея эта родилась давно, давно я хотел, чтобы Леша попробовал с нами попеть джаз, - признался Павел Тимофеев, который уже 11 лет работает с «Несчастным случаем».

Случай представился, как бы иронично это не звучало, но несчастье помогло. Во время пандемии концерты отменялись, из-за закрытых границ в запланированный большой тур квинтета не приехал американский вокалист, Тимофеев обратился к Кортневу, и тот согласился.

- Мы говорим год, но на самом деле полгода нашей программе. Быстро «сляпали» репертуар, а теперь постоянно его дорабатываем, - признался в эксклюзивном интервью «КП» Алексей Кортнев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известные хиты не изменились до неузнаваемости - зал минуту вслушивался, а потом подпевал. «Овощное танго» трансформировалось в джазовую «сальсу», а самая популярная песня Кортнева «Генералы песчаных карьеров» стала еще пронзительнее с появлением соло флейты в начале и импровизаций музыкантов.

«Я вижу, вы хотите со мною танцевать» - строка из известной песни Кортнева в этом году может стать для поклонников фестиваля лейтмотивом. Танцевать хотелось, но из-за антиковидных ограничений мест в зале было мало, танцпол закрыли. Отбивать ритм ладонями – только и оставалось.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вам не кажется, что название программы «НесJAZZный случай» относится ко всему мероприятию в этом году? – «Комсомолка» проводила музыканта к автомобилю, лавируя среди множества оградительных лент.

- Очень жаль, что все так, но бывало и хуже, - засмеялся Кортнев.- Можно вспомнить и сороковые, и девяностые годы. И это переживем и забудем, стряхнем как пыльцу с пальцев. Я впервые за последние полтора года на фестивале, эмоции непередаваемые. Знаете, любой фестиваль, это как Новый год. Его ждешь, готовишься – ведь будет встреча с друзьями, будет праздник.

- Джазовая обстановка отличается от обычной концертной? Вы ведь впервые в таком «окружении» выступаете?

- Да, концерт и фестиваль разные вещи. На концерте приходят к тебе, ты гарантировано обеспечен своей публикой. А на фестивале надо завоевывать аудиторию, которая возможно пришла на коллектив, который выступал до тебя или вообще играет в конце, хедлайнер. Джаз для меня новый формат, но я со многими артистами знаком, со многими работал. Не могу сказать, что были какие-то открытия сегодня. Чтобы в джазе сделать какое-то открытие, надо быть большим новатором.

- Когда ваши хиты «перешивали» в новый формат, не было ревности?

- Напротив. Вторая - третья жизнь моих хитов мне безумно нравится. Хороший материал - как хорошая ткань, ее можно перелицевать второй-третий раз, она не станет хуже, даже если ее вывернуть наизнанку. А если это происходит с песней, значит, я написал действительно хорошую вещь!

Музыкант успокоил поклонников – в джаз он ушел не навсегда, «Несчастный случай» уже со 2 сентября начнет выступления, каждый месяц планируют пять – шесть выступлений.

- Какое главное послание с Koktebel Jazz Party -2021 вы можете отправить в эфир радио «Комсомольская правда?»

- Дорогие друзья, на «Коктебель Джаз Пати», слава Богу, не говорят о политике, а играют музыку, чего я желаю всем слушателям «КП». Меньше политики, больше музыки!

Смотреть прямые трансляции с музыкальной сцены Коктебеля можно на сайте фестиваля, в группах в соцсетях.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольская правда» является информационным партнером мероприятия.