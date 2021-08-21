Четвертый муж выставил Анастасию Макееву в неприглядном виде

Анастасия Макеева и Роман Мальков Фото: Instagram.com

Анастасия Макеева бьется за свое счастье не на жизнь, а на смерть. После того, как актриса разбила многодетную семью своего четвертого мужа Романа Малькова, на нее обрушилась с проклятиями не только брошенная супругом-изменщиком Светлана Малькова. Многие женщины из разных стран осуждают Анастасию. А тут еще и новый муж неожиданно подложил свинью.

Роман Мальков разместил в блоге неудачную фотографию Анастасии Макеевой. Актриса предстает в неприглядном виде. Она снята обнаженной по пояс. При этом достоянием общественности стал пухлый животик стройной красавицы. Сама актриса всегда демонстрирует в аккаунте модельную фигуру со стальным прессом. На это обратила внимание скандальный блогер Лена Миро.

"Глядя на этот разительный контраст, я укрепилась в подозрении, что гастарбайтер Настю не любит и мелко ей гадит. Деревенщина Мальков прекрасно знает, какие снимки любит выставлять у себя в аккаунте его жена. Что делает он? Выставляет ужасную фотографию Насти в желтых шортах и заваливает эту свою пакость громкими словами любви", - негодует Миро.

Миро обратила внимание на фразу под фотографией, которую адресовал жене Мальков: "Если я когда-либо дойду до такого восприятия жизни, при этом буду так же отдаваться тебе, как отдаешься ты мне, полностью и без остатка".

Фото: Instagram.com

По мнению блогера, Роман "скрыто презирает Настю". "Я тебя, конечно, моя любовь, обожаю, «полностью и без остатка» тебе не отдаюсь. Ты мне отдаешься, а я тебе - нет. Выкуси! Что это, если не скрытое презрение мелкого мужика к распластавшейся у его ног стареющей бабе?", - гневается Лена.

Меж тем сама Макеева давно не обращает внимание на злопыхателей. Вместе с супругом она отправилась на гастроли в Словению, в Любляну. К слову, именно в Любляне живет прежняя семья Романа - его жена Светлана и трое деток.

"Ну что ж, господа, прошлое - в топке и живем дальше... Не обессудьте, читать ваши комменты не буду, посажу админа подчистить грязь, люблю порядок. А я наслаждаюсь погодой, вкусной едой, искусством и любимым мужем .Так что чао!", - написала актриса.

Она пообещала рассказывать о своих приключениях. Правда, многие подписчики звезды удивились, как скоро Настя пришла в себя. Ведь буквально день назад она сообщала, что с ней случилось страшное. Знаменитость заявила, что много плакала, потеряла голос и буквально истощена.

"Утром больница, капельницы, потом фониатр и неутешительный диагноз - нервный срыв и как следствие кровоизлияние в голосовой связке. Больницы, уколы, аптеки", - делилась Анастасия. Она также показала целый стол лекарств, которые ей предписано принимать.