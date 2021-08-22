Манекенщик заявил, что убитый Джанни Версаче остался должен ему огромную сумму

Джанни Версаче с сестрой Донателлой, 1982 год Фото: EAST NEWS

Один из самых известных в прошлом мужчин-топ-моделей, 62-летний Фабио Ланцони заявил, что кутюрье Джанни Версаче остался должен ему более 1 миллиона долларов.

Ланцони утверждает, что ровно 1 миллион плюс проценты от продаж модельер пообещал ему за участие в рекламной кампании парфюмерной линии Mediterranneum, которую выпустил Дом Версаче.

- После того, как я стал лицом этого аромата, объемы его продаж стали заоблачными. Только в одном из универмагов Нью-Йорка продавалось до 20 тыс. флаконов в день. – настаивает манекенщик.

Фабио Ланцони - один из самых известных в прошлом мужчин-топ-моделей Фото: EAST NEWS

Джанни Версаче был убит в 1997 году в Майами.

О существовании бумажной версии контракта Ланцони ничего не рассказывает, равно как и не поясняет – почему его адвокаты так и не подали иск к Дому Версаче, которым по сей день продолжает управлять сестра Джанни, Донателла Версаче.

Спустя почти четверть века Ланцони лишь упрекает покойного кутюрье в том, что тот не всегда был честным.

- Да благословит Господь его душу, но правда есть правда: он был не очень честным человеком. – говорит он.

Пик популярности Фабио Ланцони пришелся на конец прошлого века. Его много снимали в кино, рекламе и на ТВ.

Недавно он рассказал, что спит в барокамере, чтобы «обратить вспять процесс старения». И также выразил желание, наконец, остепениться, создав семью с женщиной, которая «любит природу и не боится насекомых».