Израильтянка в ранге министра, поехавшая в США, несмотря на запреты, раскрыла цель своего визита

Раньше Мейрав Михаэли всегда придерживалась идей феминизма и свободы от материнства. Фото: Facebook

Израильский политик, лидер левой партии «Авода», занимающая сейчас пост министра транспорта Мейрав Михаэли всегда придерживалась идей феминизма и свободы от материнства.

Все это не помешало ей вступить в свое время в брак: избранником Михаэли стал известный в Израиле комик Лиор Шлейн, популярность которого стала расти, когда он начал вести вечернее телешоу, аналогичное программе «Вечерний Ургант».

Несколько дней назад Михаэли отправилась в США. Ее поездка наделала много шума: израильский минздрав настоятельно рекомендует жителям страны отказаться от зарубежных поездок из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Все израильские СМИ и многие коллеги-министры дружно осудили высокопоставленную чиновницу за пренебрежение этими рекомендациями.

И вот в Твиттере появилась фотография, на которой Михаэли и Шлайн держат в руках новорожденного. Как выяснилось, супруги обзавелись ребенком, которого им выносила суррогатная мать.

Мальчика назвали Ури. А убежденная мать-«чайлдфришница» рассказала, что никогда не собиралась обзаводиться детьми. И когда ее муж впервые сказал ей: «Давай заведем ребенка», она решила, что это просто юмор. Но супруг продолжил настаивать, и, в итоге, они стали счастливыми родителями.

И все же госпожа министр говорит, что в ее жизненной позиции с рождением чада ничего не изменилось:

- Появление Ури не меняет ничего их того что я думаю насчет неравенства, превращающего материнство в женское бремя, оно не меняет того, что женщина идеальна и без того, чтобы стать матерью. – написала она.