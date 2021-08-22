Шумы, вибрация, излучение: можно ли беременным летать

Если необходим авиаперелет, беременным важно соблюдать ряд правил Фото: EAST NEWS

- Большинство авиакомпаний позволяют беременным женщинам летать до 36-й недели беременности (или до 32-й при многоплодной), - рассказывает Полина Большакова, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог сети медицинских центров «Поликлиника.ру», кандидат медицинских наук. - Врач-гинеколог, ведущий беременность, может запретить перелеты до второго триместра (если есть какие-то риски). И в целом самым безопасным для мамы и ребенка считается авиаперелет во втором триместре беременности. Но и без запретов в замкнутом пространстве самолета всегда существует вероятность заражения различными респираторными инфекциями. И даже при идеальной беременности возможны возникновения чрезвычайных акушерских ситуаций. Кроме того, последние исследования свидетельствуют о том, что шум, вибрация и космическое излучение могут представлять риск для беременных авиапутешественниц. Но на деле все не так уж страшно, если изучить детали.

1. Шум или тревожность?

Потенциально опасным по данным Всемирной организации здравоохранения является шум более 85 дБ. Он достигает своего пика во время взлета и посадки, и сопровождается шевелением плода и повышением у него частоты сердечных сокращений. Однако неясно, вызваны ли эти изменения шумом самолета, материнской тревогой или комбинацией данных факторов.

2. Сколько можно радиации?

Максимальный годовой предел радиационного облучения - 1 миллизиверт (мЗв) (100 бэр) в течение 40 недель беременности. Но даже в ходе самых длинных межконтинентальных рейсов случайный путешественник получит не более 15% от этого лимита, поэтому маловероятно, что для беременной женщины эти пределы будут превышены.

3. Провоцирует тромбы

А это уже не миф: беременность сама по себе связана с повышенным риском возникновения тромбоэмболической болезни, а в сочетании с авиаперелетами угроза возрастает. Поэтому важно соблюдать рекомендации врача, которые, как правило, включают в себя необходимое потребление жидкости, упражнения для ног и ношение профилактических компрессионных чулок.

Важные правила для беременных, если необходим авиаперелет

- Исходя из здравого смысла, женщинам, подверженным риску преждевременных родов или страдающим патологией плаценты, следует избегать полетов на поздних сроках беременности.

- Стоит взять с собой справку с печатями от вашего врача, где должны быть указаны: срок беременности, количество плодов, предполагаемая дата родов и заключение об отсутствии риска преждевременных родов. Справка действительна до 7 дней с момента выдачи. При путешествии за рубеж запаситесь ее переводом на английский язык и на язык принимающей страны.

- После 22-й недели всегда носите с собой обменную карту, а также записку с телефонами близких родственников.

- Гипоксия в салоне может представлять риски для беременных женщин с нестабильной стенокардией, застойной сердечной недостаточностью или хроническими легочными заболеваниями. В таком случае врачи могут назначить дополнительный кислород.

Рекомендации для полета:

- Если есть возможность, стоит лететь в бизнес-классе, поскольку там места более комфортны. В эконом-классе только места в первом ряду позволят вытянуть ноги.

- Старайтесь сесть у прохода: будет возможность чаще вставать для прогулки по салону или посещения туалета.

- Положите одну подушку под поясницу для снятия напряжения, а другую — под шею, чтобы сделать сон более комфортным.

- Важно пристегнуть ремень, при этом стоит пропустить его под животом.

- За час до взлета и каждый час во время полета пейте по полстакана воды без газа.