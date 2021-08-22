Какой будет Россия через 30 лет, зачем Меркель на самом деле прилетала в Москву и как нам избежать втягивания в новую войну в Афганистане

1 место. «Свинка Пеппа» посрамлена. «Маша и Медведь» стал самым популярным мультсериалом в мире (слушать)

2 место. Мы - лёд под ногами майора. МВД заблокировало интервью Егора Летова (слушать)

3 место. Темные времена. Земфира заявила, что ковид уничтожил шоу-бизнес (слушать)

4 место. Россия на пороге новой афганской войны. Как этого избежать? (слушать)

5 место. Владимир Сунгоркин: К Новому году от ковида привьется 70% россиян (слушать)

6 место. «Может получить работу в России после отставки»: Жириновский предположил, зачем Меркель прилетела в Москву (слушать)

7 место. Илья Варламов, чудом вернувшийся из Афганистана: Афганцы во многом итак придерживаются норм талибов* (слушать)

8 место. «Афганистан превращается в колонию Пакистана руками талибов*»: эксперт о захвате Кабула (слушать)

9 место. ГКЧП. 30 лет самому неоднозначному госперевороту в истории: рассказ о том, как мы потеряли страну (слушать)

10 место. Вымирание, голосование малообеспеченных и переезд в мегаполисы. Какой будет Россия через 30 лет (слушать)

*Запрещенная в России террористическая организация