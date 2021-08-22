Вика родилась здоровой, а потом ее словно заколдовали

Вика неожиданно перестала реагировать на родителей Фото: Личный архив героя публикации

Судьба обычно выстраивает судьбы таких детей, как будто по теории драмы: долгожданный ребенок, красивый и здоровый; спокойная беременность, идеальные роды и потом еще целый год безмятежного счастья.

- Вы только представьте себе! – со священным ужасом шепчет мама. - В полтора года Вика играла со старшей сестрой, ловко каталась на самокате и уже говорила отдельные слова. А потом ее будто подменили или просто прокляли. Если бы я верила в сглаз, я бы решила, что дело именно в нем.

В то лето Викина мама Полина вышла на работу. Девочке было почти два года, она могла говорить, все понимала. И тогда решили на все лето отправить ее на дачу с бабушкой. При этом Вика не проронила ни слезинки, и, кажется, вообще не придала значения расставанию с мамой. Полина даже обрадовалась, что у неё такой спокойный ребёнок.

А когда вернулась, родители не узнали дочь - не разговаривает, не слышит, постоянно смотрит один и тот же мультфильм и вообще «какая-то странная». Конечно же, семья забила тревогу. Врачи подтвердили: это аутизм.

- Мы были в ужасе, — вспоминает Полина. – Вика на нас не реагировала, не отзывалась.

Побежали по врачам. У кого только не перебывали. Но увы - два-три года у Вики еще не было речи, и она не понимала, что ей говорят.

- Меня холодный пот прошибал, - горюет мама, - я первоначально думала, что она будет у нас просто чудная. А сейчас понимаю, что она сильно отстаёт в развитии, и наша задача – подготовить дочь к взрослой жизни.

Вика побывала у многих специалистов. Но перемены к лучшему начались, когда Полина привела дочь в детский инклюзивный центр. До недавнего времени Вика произносила только по одному слогу. И понимали её только самые родные. Но этим летом Вика научилась произносить два слога подряд. Потом заново освоила самокат. Она уже неплохо понимает речь. Убирает за собой тарелку после еды, да еще маме старается помогать – они вместе загружают стиральную машинку, вместе развешивают чистое бельё.

Это – результат регулярных занятий, но впереди ещё много труда. А через год ей в первый класс.

- Я понимаю, что это будет коррекционная школа. — говорит Полина. – Но мы хотим, чтобы, когда она выросла, с ней было бы комфортно людям. Страшно за её будущее.

Занятия помогают девочке, но они дорогие - годовой курс реабилитации стоит 1 050 000 рублей, и это очень большая сумма для Викиных родителей, тем более, что таких курсов девочке придется пройти не один и не два.

Помогите Вике!

Звоните: +7 (926) 941 96 62 Виктория, куратор семьи

Помочь через смс можно, отправив сообщение на номер 3443 с текстом Гольфстрим 300, где 300 – это любая сумма пожертвования.

Реквизиты

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