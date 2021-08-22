Юнна Мориц: «На русский язык наложили запрет? Ха-ха, это - сивой кобылы бред»

Новое стихотворение Юнны Мориц написано о том, о чем почему-то не говорят Фото: Александр ГАМОВ

- ...Юнна Петровна! 24 августа - 30 лет с того дня, когда Украина объявила о своей независимости. И у меня вопрос возник - а можно вообще объявить независимость от русского языка? Вот Украина попыталась это сделать…

- Ну, объявить можно все, что угодно. Пускай не зависят от русского языка, пускай зависят от русофобщины, от гитлерячества украинских нацистов, которые сожгли живьем людей в Одессе.

Ведь на Украине нет никакого украинского национализма. Его сожрал украинский нацизм.

Я долгие годы дружила с Риной Костенко, она прекрасный украинский поэт, украинский националист. Но даже ее крутой украинский национализм - божий одуванчик на шквальном ветру украинского гитлеряческого нацизма. И не забывайте о том, что все, абсолютно все имена лучших украинских писателей стали знаменитыми, благодаря переводам на русский язык и огромным тиражам на русском языке в СССР, где был многомиллионный читатель, которого не было, нет и больше не будет нигде, никогда у писателей русофобской Украины. И пускай они не зависят от русского языка.

- Я сегодня прочитал ваше новое стихотворение - «В космосе первым был русский язык»...

- Мои стихи написаны о том, о чем у нас почему-то не говорят. Ведь русский язык, действительно, был первым в космосе. Это первая человеческая речь в космосе. Но я должна сказать, что вся политика литературная, культурная, языковая - занимается черт знает чем, но не священными смыслами.

- Стихотворение… оно получилось космическим у вас.

- Ну, так я и пишу на космическом языке. И мой читатель на этом космическом языке все понимает.

У нас другой масштаб самосознания. Я не буду падать в обморок от того, что на Украине нацисты не зависят от русского языка. Я же не требую, чтобы зависели от русского языка копатели Бабьего Яра. Вот это мне ни к чему. Пускай они все не зависят от русского языка. Те, кто возводил Освенцим, копали Бабий Яр, громили людей только по национальному признаку, истребляли их чудовищным образом, совершили геноцид. Пускай не зависят они от русского языка.

- Русский язык от этого не пострадает?

- Никогда. Никогда! Наш вклад в мировую культуру, в мировую литературу, в мировой театр, в мировую философию настолько огромен, что не о чем волноваться.

- Понял. Спасибо вам огромное, Юнна Петровна. Как хорошо, что я сегодня рано утром увидел это стихотворение...

- Я могу, Саша, сейчас его прочитать.

- Пожалуйста!

(Юнна Мориц читает стихи)

В КОСМОСЕ ПЕРВЫМ БЫЛ РУССКИЙ ЯЗЫК

На русский язык наложили запрет?

Ха-ха, это - сивой кобылы бред,

О бреде таком говорят со смешком,

Цитата: "Ударенный пыльным мешком!"

А в космосе первым был русский язык, -

Откуда он в космосе первым возник?

Оттуда, где русским пишу языком,

Космический первый - он весь, целиком,

Космически первый - он в каждой строке

На первом космическом здесь языке,

Который - космически первая речь,

Первей не бывает - хоть голову с плеч! -

А первый космический русский язык

Моей Человекости в космос проник.

Запрет на него?.. О запрете таком

Мечтает ударенный пыльным мешком!

На первом космическом здесь языке -

Читатель космический в каждой строке

Моей Человекости, где целиком

Космически первым пишу языком.

Юнна Мориц.