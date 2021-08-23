Честный маршрут губернатора Артюхова по Ямало-Ненецкому округу на LadеXRAY протянулся на полторы тысячи километров и занял две недели.

За две недели глава ЯНАО лично преодолел за рулем 1500 километров пути, посетил 6 городов и 6 поселков в шести муниципалитетах, а также отдалённые микрорайоны Лимбяяху и Коротчаево Нового Уренгоя, и Вынгапуровский – города Ноябрьский.

Маршрут поездки традиционно составлялся с учетом предложений ямальцев. Для их сбора за неделю до начала губернаторского вояжа начал работать специальный портал дорога89.рф. Сюда местные жители присылали свои пожелания, куда требуется заехать губернатору в рамках "Честного маршрута". Также предложения собирались в социальных сетях главы региона. Всего жители округа прислали информацию о трёх тысячах объектов на карте округа, которые требуют срочного вмешательства властей. Все поступившие от людей запросы взял в работу Центр управления регионом. После обработки заявлений ямальцев правительство направит руководству муниципальных образований задачи по их оперативному анализу и выполнению. В дальнейшем местные жители будут проинформированы о проделанной работе или о планах властей по устранению указанных нареканий. Жизненно важные для людей и наиболее проблемные объекты здравоохранения, образования, жилые дома и требующие неотложного ремонта дороги вошли в маршрут губернатора.

На встречи с главой округа могли прийти все желающие - место и время встреч широко анонсировались заранее

Жительница посёлка Пангоды Надежда Рябовол, пожаловалась Дмитрию Артюхову на ужасающее состояние дома на улице Молодёжной: «Перекрытия в здании уже полностью сгнили и начали буквально обваливаться. Есть риск обрушения потолков. Обслуживающая дом компания практически не реагирует на жалобы людей». Здание, которое может похоронить под своими руинами десятки людей, стало одним из основных пунктов программы "Честного маршрута". Глава региона осмотрел дом и пообщался с жильцами. Сходу, уже во время разговора, губернатор предложил несколько вариантов решения проблемы: переселение в другое жилье в городе Надым, выплата денежной компенсации по жилищной программе или капитальный ремонт. В завершении разговора Дмитрий Артюхов дал специалистам муниципалитета две недели, чтобы зафиксировать намерения каждой семьи, которая проживает в доме, и приступить к расселению аварийного объекта.

Наталья Костенко, врач-реаниматолог из города Тарко-Сале - написала на сайт о жутких условиях, в которых приходится работать медикам подстанции санитарной авиации: “Нет вентиляции, в помещении очень холодно. Зимой здесь не намного теплее, чем на улице. На стенах образуются сосульки. Бригады после полёта на вызов в холодном вертолете, возвращаются в промозглое помещение. Трубы отопления текут. В помещении нет ни душа, но даже и вообще водопровода. Воду набираем в бутылки. Полная антисанитария. Много мышей. Раздевалки нет, шкафчиков у врачей нет ”. Дмитрий Артюхов счёл своим долгом приехать к медикам лично и помочь в решении проблемы. После осмотра подстанции и общения с врачами губернатор принял решение о строительстве вблизи аэропорта нового модульного здания.

В каждом из населенных пунктов «Честного маршрута» на встречу с губернатором приходили сотни людей. Дмитрий Артюхов внимательно выслушивал претензии к властям ямальцев, их пожелания и отвечал на неудобные вопросы каждого участника встреч, который хотел высказать своё мнение. Во время губернаторской поездки состоялось 12 встреч. Все они были организованы прямо на улицах городов и посёлков. Подойти и поучаствовать в разговоре могли все желающие - место и время встреч широко анонсировались заранее в средствах массовой информации. А их трансляции велись в прямом эфире на местных телеканалах, а также в аккаунтах главы региона (Инстаграм и ВК). Любой телезритель также мог задавать свои вопросы. Самые злободневные выводились на экран, и губернатор на них отвечал. В общей сложности Дмитрий Артюхов общался с ямальцами лицом к лицу более 14 часов. Ответил на 180 вопросов.

Кстати, в каждом населенном пункте один из приславших предложения в “Честный маршрут”, становился собеседником главы региона во время поездок по проблемным точкам. Таким образом без лишних формальностей с Дмитрием Артюховым мог поговорить любой ямалец с активной жизненной позицией.

Свой вопрос губернатору мог задать любой человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Во время командировки глава округа:

- открыл три детских сада

- вручил ключи от новых квартир новоселам в 3 домах

- посетил 15 крупных стройплощадок (микрорайоны комплексной жилой застройки в Тарко-Сале, Надыме и Губкинском, аэропорт в Новом Уренгое, развязка «Солнечная» в Новом Уренгое)

- оценил девять больших объектов благоустройства

- осмотрел 10 медицинских, 7 спортивных объектов

В общей сложности Дмитрий Артюхов общался с ямальцами лицом к лицу более 14 часов. Ответил на 180 вопросов.

Во время многочасовых поездок между населёнными пунктами рядом с губернатором на пассажирском сиденье ехала Ирина Пономаренко – администратор крупнейшего в округе независимого телеграм-канала. Для неё, как человека, который принимает самое живейшее участие в социальной жизни округа, "Честный маршрут" стал отличной возможностью, чтобы увидеть "чиновничью кухню" изнутри. Ирина досконально знает о наиболее актуальных проблемах, как на муниципальном, так и на региональном уровне. Девушка не боится задавать представителям власти неудобные вопросы прямо в лицо и добивается от чиновников решения насущных для жителей региона вопросов. Ирина размещает жалобы ямальцев прямо у себя в ТГ-канале, а также публикует ответы представителей власти на эти жалобы. Девушка провела с губернатором в машине на пассажирском сиденье в совокупности больше суток. Всё это время она активно делилась своими впечатлениями и наблюдениями за губернатором в поездке с подписчиками: «Поездка удивила в целом. Не первый это губернатор в зоне доступа за годы моей работы. У нас обычно губернатор - кто? Человек из телевизора или с почётным караулом из СМИ и пресс-службы. Артюхов же не играет «свойского» парня. Он и есть такой. За десятки часов пути уж где-нибудь да прокололся бы, но нет. Очень органично живет без барских замашек».

Некоторые встречи губернатора с ямальцами были случайными и спонтанными.

Дмитрий Артюхов остался доволен своим рабочим вояжем по региону. В первую очередь его порадовало то, что люди озабочены не только своими личными интересами, но и активно стараются наладить комфортную, благоустроенную жизнь в своих городах и сёлах и проявляют заботу о соседях и даже малознакомых людях. «Меня впечатлило выступление девушки-воспитанницы школы-интерната, которая попросила не для себя лично квартиру, а выступила в поддержку своих товарищей, которые живут в переполненном общежитии. Будем решать эт проблему совместными с местным муниципалитетом усилиями», – поделился своими впечатлениями губернатор ЯМАО Дмитрий Артюхов.

Поддержка семей с детьми - в приоритете у губернатора Артюхова.

Некоторые встречи губернатора с ямальцами были случайными и спонтанными. Например, в Ноябрьске, осматривая тротуары у перинатального центра, на которые жаловались жители, губернатор встретил Гульнару Павлив, которую только что выписали из роддома после рождения пятого ребенка. В ходе беседы Дмитрий Артюхов обещал рассмотреть вопрос об оплате музыкальной школы для детей из многодетных семей - на одного ребенка это 3000 тысячи рублей. Если в многодетной семье несколько детей хотят заниматься музыкой, то сумма становится весьма накладной для родителей.

Во время разговора с Гульнарой Павлив, которую только что выписали из роддома после появления на свет пятого ребенка, Дмитрий Артюхов обещал помочь оплатить музыкальную школу детям из многодетных семей

Во время поездки по городам и весям Ямала губернатор в очередной раз показал себя, как человек, который в своей экономической и социальной политике ориентируется на потребности жителей, будь это проблемы окружного масштаба или частные случаи. А жители округа доверяют Дмитрию Артюхову и готовы поддержать его инициативы. По данным исследования ВЦИОМ, проведенного в начале августа 2021 года, 67% опрошенных ямальцев интересен формат поездки по региону его главы. Люди ждут губернатора и верят в эффективную коммуникацию с ним.

Новшества губернатора Артамонова:

- материнский капитал будет предоставляться однократно не только на третьего, но и на четвёртого или любого последующего ребенка, родившегося в кочевой семье с 1 января 2021 года

- прямой рейс Новый Уренгой – Анапа появится в расписании со следующего года

- в наборе «Малышу Ямала» появится брендированная шапочка

- в Салехарде пройдет губернаторская ёлка

- будет создан учебник по истории Ямала

- начнутся языковые стажировки для старшеклассников

Материнский капитал будет предоставляться однократно не только на третьего, но и на четвертого или любого последующего ребенка, родившегося в кочевой семье с 1 января 2021 года.

КСТАТИ

В городе Губкинский на "Честный маршрут" губернатора пригласили местные волонтеры из общественной организации «Дорогами Добра с ЯМАЛА». Дмитрий Артюхов решил после завершения поездки по округу передать добровольцам автомобиль LadaXRAY, на котором преодолел весь свой путь.