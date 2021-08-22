Ни ран, ни синяков: В США расследуют загадочную гибель семьи в Ущелье Дьявола

В полицию обратились родственники и друзья пары. Фото: Rosanna Heaslett

Когда Google предложили британцу Джонатану Джерришу работу, он не задумываясь переехал в Штаты. В Сан-Франциско он встретил будущую жену Эллен Чанг. Чуть больше года назад у пары родилась дочка Муджи.

Родители мечтали, чтобы девочка росла в спокойной и тихой обстановке, на свежем воздухе в окружении природы. Поэтому для переезда они выбрали крохотный городок Марипоса, где неподалеку на склонах горного хребта Сьерра-Невада раскинулся Йосемитский национальный парк.

В прошлое воскресенье вся семья собралась в небольшой поход. На следующее утро, когда няня приехала в дом к Джерришам, чтобы посидеть с малышкой Муджи, но никто так и не открыл ей дверь. Родственники и друзья пары обратились в полицию.

Неподалеку был найден труп любимой собаки погибшей семьи. Фото: Facebook

В тот же день возле ворот лесного заповедника Национальный лес Сьерра правоохранители обнаружили пустую машину Джонатана. А уже во вторник вечером спасатели и полицейские наткнулись на мертвые тела Джонатана, Эллен и их дочки в трех километрах от входа в парк, где не ловила мобильная связь. Неподалеку был найден труп их любимой собаки.

- Я работаю уже 20 лет и за это время ни разу не сталкивался с подобным. Нет никаких очевидных признаков, которые бы указывали на причину смерти, - заявил шериф округа Марипоса Джереми Брайз. - Мы имеем двоих здоровых взрослых, здорового ребенка и здоровую собаку, которые ни с того ни с сего погибли. Сейчас мы ждем заключение патологоанатома, которое включает версию убийства, но это до тех пор, пока мы не установим истинную причину гибели.

По словам пресс-секретаря полицейского участка Кристи Митчелл, ни на одном из тел не было физических повреждений: ран, синяков или огнестрельных ранений, которые бы указывали на убийство. В то же время на месте полицейские не нашли предсмертной записки, указывающей на самоубийство.

- Эти обстоятельства создают уникальную и весьма странную ситуацию, - отмечает Митчелл. - Я думаю, что расследование будет долгим и тщательным, потому что здесь слишком много вопросов.

В не меньшем ужасе пребывают друзья погибшей пары.

- Поймите, это был однодневный поход, не предполагающий ночевки, потому что было довольно жарко. Тем более, с ними был ребенок, - говорит близкий друг семьи Стив Джефф. - Джон должен был выйти в понедельник. И когда он не появился на работе, у всех возникли большие опасения, что что-то произошло.

После обнаружения тел полицейские предположили, что причиной смерти семьи мог стать угарный газ, который испаряется из старых заброшенных шахт. Но шериф Брайз опроверг эту версию, заметив, что следователи не смогли отыскать их в этом районе.

Сейчас следствие рассматривает еще одну «природную» версию - токсичные водоросли. В июле Лесная служба США предупредила, что в реке Мерсед, протекающей в этой области, найдены токсичные водоросли, поэтому местных жителей призвали не купаться в водоёме. Возможно, их испарения и стали причиной гибели семьи. Результаты токсикологической экспертизы будут готовы в течение двух-трех недель.