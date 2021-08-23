Экологи предупредили о мусорном коллапсе к 2030 году

Если россияне не начнут утилизировать отходы в промышленных масштабах, место на свалках для хранения мусора закончится уже к 2024 году. Фото: Валерия ТИТОВА

Россия стоит на грани мусорного коллапса: эксперты предупреждают, что если в нашей стране не будет введена ответственность бизнеса за утилизацию мусора, уже через девять лет его негде будет хранить. Площади свалок с каждым годом увеличиваются, как и количество отходов, которые на них выбрасывается. По оценкам Счетной палаты, ежегодный прирост мусора в России уже превысил два процента. Если в 2010 году на свалки было вывезено 48 миллионов тонн твердых бытовых отходов, то в 2019 году эта цифра выросла до 65 миллионов тонн. И если срочно что-то не предпринять, то такими темпами к 2050 году россияне ежегодно будут производить и выбрасывать 108 миллионов тонн мусора.

Прогнозы экологов организации Greenpeace еще более пессимистичны. Если россияне не начнут утилизировать отходы в промышленных масштабах, место на свалках для хранения мусора закончится уже к 2024 году. Главными причинами обрушившегося на нас мусорного «цунами» эксперты называют рост производства и потребления одноразовой упаковки, которая в основном не пригодна для дальнейшей переработки. Достаточно заглянуть в любую урну: более половины мусора в ней – это тара от пищевых продуктов, напитков и упаковки товаров массового потребления.

- В 2010 году в России было образовано 48 миллионов тонн отходов. В 2019-м — уже 65 миллионов тонн. Так, за 10 лет прирост составил около 20%, - рассказал «Комсомольской правде» руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - При этом более 90% отходов сейчас идет на захоронение. Если не исправить ситуацию и не перезапустить в России институт расширенной ответственности производителей, к 2050 году площадь захоронения отходов в России будет сопоставима с пространством, которое занимают целые государства — только внутри нашей страны.

С 2022 года России начинают действовать новые правила для производителей: теперь они будут нести ответственность за выпущенную ими упаковку товаров. Фото: Валерия ТИТОВА

НА ОДНОМ УРОВНЕ С МЕКСИКОЙ

Такая ситуация, к сожалению, сегодня складывается не только в России. Горы мусора захватывают практически все страны. Результаты исследования Всемирного банка показали: рост населения и быстрая урбанизация могут привести к тому, что к 2050 году производство отходов по всей планете может вырасти на 70%. То есть каждый год человечество будет выбрасывать на 3,4 миллиарда тонн мусора больше, чем за предыдущий год. Только в 2016 году люди по всему миру отправили на помойку 242 миллионов тонн пластика (это около 12% от всех твердых коммунальных отходов).

Выход из этой ситуации есть, и им уже воспользовались некоторые государства Европы и Азии. Власти этих стран ввели для производителей ответственность за дальнейшую судьбу товаров и упаковки – то есть за выпущенный ими объём потенциального мусора. В Германии, например, предприятия обязаны перерабатывать 90-100% произведенного ими пластика, в Японии - 45%. В России же на свалки отправляется до 93% пластика. По этому показателю наша страна пока находится на одном уровне с Мексикой.

ЧТО ТАКОЕ РАСШИРЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

С 2022 года России начинают действовать новые правила для производителей: теперь они будут нести ответственность за выпущенную ими упаковку товаров. Для этого вводится расширенная ответственность производителя (РОП) - механизм экономического регулирования, который обязывает производителей и импортёров товаров утилизировать произведенную или ввезенную им на территорию страны продукцию в конце её жизненного цикла, то есть после потребления покупателем. РОП нужна для того, чтобы использованная тара и упаковка именно перерабатывалась, а не выбрасывалась на свалку и не загрязняла все вокруг. В рамках «мусорной» реформы президент Владимир Путин установил цель: к 2030 году сортировать до 100% отходов в нашей стране, а также снизить долю захоронения мусора на 50%. При этом компании могут либо утилизировать свои отходы самостоятельно, либо заплатить экосбор, который пойдет на создание новых предприятий по переработке. Такая система более двух десятилетий успешно действует в Германии, Финляндии, Японии, Корее и в других странах.

КАК ЭТО БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНО В НАШЕЙ СТРАНЕ?

Для того, чтобы расширенная ответственность производителя начала реально работать, все компании будут занесены в специальный электронный реестр. Эксперты Российского экологического общества считают, что именно электронный реестр поможет вести жесткий контроль за количеством переработанного мусора: он позволит сравнивать объём выпущенного товара и реально утилизируемых отходов. В противном случае в стране будет процветать рынок поддельных отчетов-актов утилизации. Такие случаи уже были, например, компания Samsung отправляла на свалку половину своих отходов вместо того, чтобы перерабатывать их. Схема подделки актов проста: фиктивные предприятия -утилизаторы всего за несколько тысяч рублей предлагают составить липовый отчет об утилизации отходов. В реальности же мусор просто отправляется на несанкционированные свалки.

ЭКОСБОР ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ

Как показывает практика, россияне сегодня стали экологически более ответственными и готовы сортировать мусор. Однако сортировка коммунальных отходов не имеет смысла, пока не появятся мощности по их переработке, подчеркивает руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик. Средства для их создания и появятся благодаря введению расширенной ответственности производителя и экосбора.

Россияне сегодня стали экологически более ответственными и готовы сортировать мусор. Фото: Валерия ТИТОВА

- Трансформация линейной российской экономики в экономику замкнутого цикла может растянуться на долгие годы, если мы будем концентрироваться на раздельном сборе ТКО – и при этом не совершим рывок по введению 100-процентной расширенной ответственности производителей, а затем не пойдем дальше – в техническое регулирование проектирования продукции с минимальными отходами, - считает Светлана Бик. - Существующие технологические возможности по утилизации в России есть, но их тиражирование и масштабирование без мощного заказа со стороны государства сами по себе не возникнут. Для этого необходим механизм РОП.

Разумеется, большинство производителей не в восторге от введения экосбора. Однако именно эта мера в конечном итоге поможет сохранить российские города чистыми и сберечь природу, уверена зампред комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. По ее мнению, экосбор - это не способ сбора денег, а инструмент создания инфраструктуры для переработки и утилизации отходов.

Экосбор - это не способ сбора денег, а инструмент создания инфраструктуры для переработки и утилизации отходов. Фото: Валерия ТИТОВА

- Экосбор - не самоцель РОП, а лишь его инструмент стимулирования. Как это ни странно, но именно возмущение от серьёзной суммы экосбора побуждает предприятия не говорить, а действовать, - отмечает Наталья Беляева. - Старые правила не сработали, мы получили только пародию на утилизацию именно из-за того, что деньги для бизнеса, равно как и возможность избежать ответственности, оказались незначительными для реальных действий. Может, потому решение об увеличении размера норматива - единственное, что может мотивировать бизнес к самостоятельности из-за привычки считать деньги.