«Не обрадовалась»: Молодой муж Федункив рассказал о реакции своей мамы на 49-летнюю невестку

В июне этого года Марина расписалась с 37-летним итальянцем Стефано Маджи. Фото: личный архив героя публикации.

Марина Федункив готовится к свадьбе: звезда «Comedy Woman» решила отгулять ее 27 августа, в день своего 50-летия. Недавно юмористка рассекретила свое тайное замужество. В июне этого года Марина расписалась с 37-летним итальянцем Стефано Маджи. Влюбленные зарегистрировали отношения несколько месяцев назад в одном из столичных МФЦ, а торжественную часть решили перенести на конец лета. Артистка впервые вышла замуж официально, два ее предыдущих брака были гражданскими. Для Стефано брак с Мариной тоже стал первым. В Италии у него осталась мама, с которой он познакомил возлюбленную накануне свадьбы. Итальянец рассказал, как его мать отнеслась к 49-летней невесте из России.

По словам Стефано, первой реакцией его мамы было удивление. Родительница была изумлена, что ее сын предпочел жениться на русской, а не на итальянке. Кроме того, его мама не сразу поверила, что ее будущая невестка – звезда.

- Когда я сообщил маме, на ком женюсь, сначала она не обрадовалась. Вероятно, видела моей супругой итальянку, а свадьба с россиянкой для нее означает, что останусь в другой стране и домой не собираюсь, - рассказал Маджи в интервью порталу wday.ru. - Потом удивилась, что моя невеста на родине селебрити. А когда познакомил их по «Фейстайм» и они стали общаться, приняла ее и уже вовсю собирается на нашу свадьбу». Кстати, мою маму тоже зовут Марина.

Влюбленные познакомились в 2019 году на дне рождения общего друга. Стефано живет и работает в Москве. В тот момент он как раз изучал русский язык и пытался активно общаться с Мариной. А она грезила поездкой в Рим. Во второй раз они оказались вместе в самолете на одном рейсе. Весь полет проболтали – и в итоге решили общаться и дальше. Так и разгорелся их роман.

По словам Марины, их особенно сблизила пандемия. У нее отменилось несколько проектов, появилось больше свободного времени, которое она проводила со Стефано. Через год знакомства возлюбленный сделал ей официальное предложение. Марина поначалу сомневалась – все-таки бойфренд на 13 лет младше. Но Стефано убедил ее в искренности своих чувств. Влюбленные решили расписаться официально, на случай, если их разделят пандемия и государственные границы. При наличии штампа в паспорте Марине будет легче приехать в Италию к Стефано. Впрочем, пока покидать Россию муж звезды не собирается – он намерен и дальше жить и работать в Москве.

Марина не исключает, что еще родит своему мужу ребенка. Благо, современные технологии позволяют женщинам становиться мамами в любом возрасте.