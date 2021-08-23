Американский певец R. Kelly женился на 15-летней, подделав ее документы

Рэпер Ар Келли в суде. Фото: REUTERS

Известный американский певец и продюсер Ар Келли с 2019 года находится в тюрьме: его обвиняют в сексуальном насилии в отношении четырех девушек, трое из которых на момент совершения преступления были несовершеннолетними, сообщает FoxNews.

В настоящий момент над Ар Келли идет судебный процесс, на котором дал показания его бывший тур-менеджер. Деметриус Смит заявил, что в 1994 году по просьбе певца дал взятку в размере $500 одному из чиновников, который выписал поддельное удостоверение личности для тогдашней возлюбленной Ар Келли - певице Aaliyah.

Подделать документ необходимо было потому, что на тот момент певице Алие не было и 15-и лет, а 27-летний Ар Келли хотел вступить с ней брак, но этого не позволял закон, так как невеста не достигла совершеннолетия.

Когда нужные бумаги были получены за взятку, и брак заключен, певец через короткий период времени его аннулировал. Как утверждает Смит, Ар Келли сделал это для того, чтобы оградить себя от возможных уголовных обвинений в развращении малолетней. В случае необходимости он планировал заявить, что не имеет никакого отношения к поддельным документам своей бывшей супруги и вообще всегда был уверен, что она на момент знакомства с ним была совершеннолетней.

Пока неизвестно, станут ли эти показания основанием для открытия еще одного уголовного дела против певца: Алия погибла в авиакатастрофе в 2001 году и никогда не обращалась с жалобами на «мужа».

Певица Алия погибла в 2001 году в авиакатастрофе. Фото: EAST NEWS

Все предъявленные на данный момент обвинения 54-летний Ар Келли отвергает и говорит, что все истицы были его поклонницами, намеревающимися воспользоваться его славой и его материальным благополучием.

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