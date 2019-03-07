2019-03-07T06:51:37+03:00
Звезды

Певца R Kelly снова арестовали за неуплату алиментов

Ранее музыканта выпустили под залог в миллион долларов после обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Юлия ДИВЕЕВА
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певец R Kellyпевец R KellyФото: REUTERS
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Лауреат премии Grammy, американский ритм-н-блюз певец и продюсер R Kelly (Роберт Сильвестр Келли) взят под стражу за неуплату алиментов бывшей жене. Об этом сообщили в офисе шерифа округа Кук штата Иллинойс.

До 6 марта музыкант должен был погасить долг в 169 тысяч долларов, но он этого не сделал. Теперь его будут держать под стражей до суда, который назначен на 13 марта, передает портал TMZ

Певец должен по решению окружного суда выплачивать алименты на содержание ребенка по 20,8 тысяч долларов в месяц. Постановление было вынесено еще 8 января 2009 года.

Напомним, сайт "КП" писал, что в конце февраля прокуратура округа Кук предъявила певцу обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по 10 пунктам. Музыкант склонял угрозами к сексу несовершеннолетних. По данным прокуратуры, в деле фигурируют четыре жертвы, которым на момент преступлений было от 13 до 16 лет.

Расследование в отношении Келли начали в 2002 году, когда в Интернете появилась видеозапись, где он издевается над 14-летней девочкой. После того как органы правопорядка получили ордер на арест певца, он добровольно явился в участок полиции в Чикаго. Судья согласился выпустить певца под залог в 1 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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