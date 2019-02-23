Лауреата Grammy певца R Kelly обвинили в сексуальном насилии

СЕГОДНЯ 01:46 2019-02-23T01:46:02+03:00

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Американскому ритм-н-блюз певцу и продюсеру R Kelly (Роберт Сильвестр Келли) предъявлены обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами. Музыкант склонял угрозами к сексу несовершеннолетних.

По данным прокуратуры округа Кук в штате Иллинойс, в деле фигурируют четыре жертвы, которым на момент преступлений было от 13 до 16 лет. Келли предъявлены обвинения по десяти пунктам, сообщает TMZ.

Прокуроры должны в ближайшее время обратиться к судье за ордером на арест Певца. Но журналисты узнали, что Келли в этот же день собирается сдаться властям добровольно.

Дело в отношении музыканта завели в 2002 году, когда в Интернете появилась видеозапись, где он издевается над 14-летней девочкой.

По данным журнала Billboard, 52-летний R Kelly - один из самых успешных сольных певцов 1990-х по числу синглов, попавших в топ-40 лучших композиций США. В 1998 году его песня I Believe I Can Fly была отмечена тремя премиями "Грэмми". По состоянию на 2005 год, пять его альбомов отметились на вершине Billboard 200.

В 2009 году Келли признался в одном из интервью, что не умеет читать и писать, а единственной причиной, по которой ему удалось окончить школу, стал "хороший бросок в прыжке".

ИСТОЧНИК KP.RU