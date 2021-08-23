Еще одна иностранная авиакомпания ужесточила требования к защитным маскам

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Финский авиаперевозчик Finnair присоединился к ряду иностранных пассажирских авиалиний, требующих от пассажиров использования на борту только медицинских масок.

Закрывать нос и рот с целью предотвращения распространения нового коронавируса в самолете требуют сегодня практически все авиакомпании мира, сообщает Fox Business. Но требования к маскам стали ужесточаться. Если раньше пассажиры могли закрывать свое лицо самыми разными их типами, включая любые тканевые, дизайнерские и самодельные, а также шейными платками или банданами, то теперь все больше авиакомпаний требуют использовать только медицинские маски или бесклапанные респираторы.

Наряду c Finnair, только в медицинских масках или бесклапанных респираторах можно подниматься на борт самолетов французской авиакомпании Air France, швейцарской Swissair, чилийской LATAM, немецкой Lufthansa и хорватской Croatia Airlines.

Ожидается, что в ближайшее время и другие крупные авиакомпании введут подобный стандарт.