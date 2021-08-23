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Дом. Семья23 августа 2021 9:54

Жёлтая трясогузка, чернозобая гагара и перевозчик: В Москве замечены редкие виды птиц

Одна из них прилетела к нам с севера, другая кричит как резаная, а третья - жуткая забияка
Павел КЛОКОВПавел КЛОКОВ
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В Москве на территории природно-исторического парка «Москворецкий» обнаружена молодая особь чернозобой гагары. Фото предоставлено ГПБУ «Мосприрода»

В Москве на территории природно-исторического парка «Москворецкий» обнаружена молодая особь чернозобой гагары. Фото предоставлено ГПБУ «Мосприрода»

Специалисты Мосприроды не перестают удивлять. То мохноногую пчелу заметят на юго-востоке столицы, которая, между прочим, живёт одна - без семьи. То сразу десять болотных черепах, облюбовавших Щучий пруд в парке «Кузьминки-Люблино». А то и вовсе непонятно кого.

Например, месяц назад в Царицыне во время переписи водоплавающих орнитологи вместе с местными жителями наткнулись на странных уток. Одна полностью коричневая. Ещё две - такие же, но с белой грудкой. И ещё две - тоже коричневые, но с зелёной головой. Однако никакой сенсации после этого не последовало. Специалисты посовещались и вынесли вердикт, мол, никакие это не марсиане, не метисы, а обыкновенные домашние утки (один из многочисленных видов). К городским краснокнижным птицам отношения не имеют. Как сюда попали, непонятно.

И вот - очередная новость. В Москве на территории природно-исторического парка «Москворецкий» обнаружена молодая особь чернозобой гагары. Это очень неожиданная и редкая находка. Как если бы мы увидели в «Лосином острове» белого медведя. Хотя... Лет сто назад этот вид обитал в Подмосковье, а также в соседних областях. Но потом перекочевал на север.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ НЫРЯЛЬЩИК

Чернозобая гагара выглядит как обычная утка, разве что клювик заострён и под шейкой белое жабо имеется. При этом гнездится она на далёких островах Северного Ледовитого океана, на территориях от Кольского полуострова и Карелии до Анадырской низменности, Чукотского полуострова, Камчатки, Охотского побережья и низовьев Амура. Самая южная граница ареала - это верховья Волги (300 км от Москвы), но там популяции небольшие. Возможно, оттуда молодая гагара и прилетела, остановившись на северо-западе столицы. То, что эта особь появилась на свет недавно, определили орнитологи Мосприроды. У взрослой гагары на шее есть чёрная широкая полоска с тонкими вертикальными белыми линиями по обеим сторонам горла.

Если вы встретите этого пернатую гостью, не спешите бросать ей хлеб и вообще подкармливать. Чернозобые гагары - отличные ныряльщики, способные достигать шестиметровой глубины и держаться под водой до 45 секунд. Питаются они мелкой рыбой, а также - в период размножения - ракообразными, моллюсками, водными насекомыми, иногда лягушками и пиявками.

КРЫЛАТЫЕ НЕПОСЕДЫ

Ещё одна любопытная находка была сделана в Битцевском лесу - на берегах Верхнего Знаменского пруда. Там орнитологи обнаружили перевозчиков. Сразу скажем, откуда взялось такое название. Джейсон Стейтем тут совершенно ни при чём. Да и сама птица никого не перевозит. Просто она крайне активна. И очень любит перелетать от одного берега к другому. Мелькает как перед Женей Лукашиным... Туда-сюда, туда-сюда! Потому так и прозвали. Причём мелькает очень быстро и низко над водой.

Кулик-перевозчик. Фото предоставлено ГПБУ «Мосприрода»

Кулик-перевозчик. Фото предоставлено ГПБУ «Мосприрода»

Птица-перевозчик (она же кулик-перевозчик) занесена в Красную книгу Москвы, неплохо плавает и ныряет, питается насекомыми и мелкими ракообразными. А также умеет звонко кричать. В Мосприроде её голос слышат следующим образом:

- Ти-ли-ли-ли! Хи-ди-ди-ди!

В тех же местах орнитологи зафиксировали несколько речных крачков (тоже краснокнижные птицы), а также трясогузок и камышниц.

МАЛЕНЬКАЯ, НО БЕССТРАШНАЯ

И ещё один чудо-юдо, замеченное в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Жёлтая трясогузка. Она тоже занесена в Красную книгу Москвы (под 3 категорией, что означает «уязвимый вид»).

- Это родственница всем известной белой трясогузки, - пояснили «КП» в Мосприроде. - Однако у них в окраске преобладает жёлтый цвет. Кроме того, она самая маленькая по размеру трясогузка.

Желтая трясогузка. Фото предоставлено ГПБУ «Мосприрода»

Желтая трясогузка. Фото предоставлено ГПБУ «Мосприрода»

Но при этом самая смелая!

Вы только представьте. Сидит такая малявка в гнезде - где-нибудь на открытом заболоченном участке под кустиками. И вдруг становится потенциальной мишенью хищного ворона. Казалось бы, самое время помереть от страха. Но не тут-то было. Трясогузка бросается на агрессора как на амбразуру. Отчаянно. Героически. При этом издаёт какие-то специальные звуки, на которые слетаются другие трясогузки. И помогают отбить товарища.

Питаются жёлтые смельчаки насекомыми, быстро бегая по земле во время охоты (ну или низко летая над ней).

В Мосприроде говорят, что для сохранения этого редкого вида нужно беречь в городе большие луговые пространства и не давать им зарасти деревьям. Иначе им просто будет негде гнездоваться.

P.S. Всего на территории Москвы можно встретить более 40 видов краснокнижных птиц. Среди них озёрные и сизые чайки, вальдшнепы, чибисы, ястребы-тетеревятники, обыкновенные осоеды, белоспинные дятлы, ополовники, московки и многие другие.

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