Жёлтая трясогузка, чернозобая гагара и перевозчик: В Москве замечены редкие виды птиц

В Москве на территории природно-исторического парка «Москворецкий» обнаружена молодая особь чернозобой гагары. Фото предоставлено ГПБУ «Мосприрода»

Специалисты Мосприроды не перестают удивлять. То мохноногую пчелу заметят на юго-востоке столицы, которая, между прочим, живёт одна - без семьи. То сразу десять болотных черепах, облюбовавших Щучий пруд в парке «Кузьминки-Люблино». А то и вовсе непонятно кого.

Например, месяц назад в Царицыне во время переписи водоплавающих орнитологи вместе с местными жителями наткнулись на странных уток. Одна полностью коричневая. Ещё две - такие же, но с белой грудкой. И ещё две - тоже коричневые, но с зелёной головой. Однако никакой сенсации после этого не последовало. Специалисты посовещались и вынесли вердикт, мол, никакие это не марсиане, не метисы, а обыкновенные домашние утки (один из многочисленных видов). К городским краснокнижным птицам отношения не имеют. Как сюда попали, непонятно.

И вот - очередная новость. В Москве на территории природно-исторического парка «Москворецкий» обнаружена молодая особь чернозобой гагары. Это очень неожиданная и редкая находка. Как если бы мы увидели в «Лосином острове» белого медведя. Хотя... Лет сто назад этот вид обитал в Подмосковье, а также в соседних областях. Но потом перекочевал на север.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ НЫРЯЛЬЩИК

Чернозобая гагара выглядит как обычная утка, разве что клювик заострён и под шейкой белое жабо имеется. При этом гнездится она на далёких островах Северного Ледовитого океана, на территориях от Кольского полуострова и Карелии до Анадырской низменности, Чукотского полуострова, Камчатки, Охотского побережья и низовьев Амура. Самая южная граница ареала - это верховья Волги (300 км от Москвы), но там популяции небольшие. Возможно, оттуда молодая гагара и прилетела, остановившись на северо-западе столицы. То, что эта особь появилась на свет недавно, определили орнитологи Мосприроды. У взрослой гагары на шее есть чёрная широкая полоска с тонкими вертикальными белыми линиями по обеим сторонам горла.

Если вы встретите этого пернатую гостью, не спешите бросать ей хлеб и вообще подкармливать. Чернозобые гагары - отличные ныряльщики, способные достигать шестиметровой глубины и держаться под водой до 45 секунд. Питаются они мелкой рыбой, а также - в период размножения - ракообразными, моллюсками, водными насекомыми, иногда лягушками и пиявками.

КРЫЛАТЫЕ НЕПОСЕДЫ

Ещё одна любопытная находка была сделана в Битцевском лесу - на берегах Верхнего Знаменского пруда. Там орнитологи обнаружили перевозчиков. Сразу скажем, откуда взялось такое название. Джейсон Стейтем тут совершенно ни при чём. Да и сама птица никого не перевозит. Просто она крайне активна. И очень любит перелетать от одного берега к другому. Мелькает как перед Женей Лукашиным... Туда-сюда, туда-сюда! Потому так и прозвали. Причём мелькает очень быстро и низко над водой.

Кулик-перевозчик. Фото предоставлено ГПБУ «Мосприрода»

Птица-перевозчик (она же кулик-перевозчик) занесена в Красную книгу Москвы, неплохо плавает и ныряет, питается насекомыми и мелкими ракообразными. А также умеет звонко кричать. В Мосприроде её голос слышат следующим образом:

- Ти-ли-ли-ли! Хи-ди-ди-ди!

В тех же местах орнитологи зафиксировали несколько речных крачков (тоже краснокнижные птицы), а также трясогузок и камышниц.

МАЛЕНЬКАЯ, НО БЕССТРАШНАЯ

И ещё один чудо-юдо, замеченное в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Жёлтая трясогузка. Она тоже занесена в Красную книгу Москвы (под 3 категорией, что означает «уязвимый вид»).

- Это родственница всем известной белой трясогузки, - пояснили «КП» в Мосприроде. - Однако у них в окраске преобладает жёлтый цвет. Кроме того, она самая маленькая по размеру трясогузка.

Желтая трясогузка. Фото предоставлено ГПБУ «Мосприрода»

Но при этом самая смелая!

Вы только представьте. Сидит такая малявка в гнезде - где-нибудь на открытом заболоченном участке под кустиками. И вдруг становится потенциальной мишенью хищного ворона. Казалось бы, самое время помереть от страха. Но не тут-то было. Трясогузка бросается на агрессора как на амбразуру. Отчаянно. Героически. При этом издаёт какие-то специальные звуки, на которые слетаются другие трясогузки. И помогают отбить товарища.

Питаются жёлтые смельчаки насекомыми, быстро бегая по земле во время охоты (ну или низко летая над ней).

В Мосприроде говорят, что для сохранения этого редкого вида нужно беречь в городе большие луговые пространства и не давать им зарасти деревьям. Иначе им просто будет негде гнездоваться.

P.S. Всего на территории Москвы можно встретить более 40 видов краснокнижных птиц. Среди них озёрные и сизые чайки, вальдшнепы, чибисы, ястребы-тетеревятники, обыкновенные осоеды, белоспинные дятлы, ополовники, московки и многие другие.

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