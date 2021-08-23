Владимир Путин на открытии форума «Армия-2021» и Армейских международных игр 23 августа 2021: прямая онлайн-трансляция

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В понедельник, 23 августа 2021 года, в подмосковной Кубинке в присутствии президента России Владимира Путина открываются Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021» и Армейские международные игры - 2021. Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию.

Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, российский лидер примет участие в открытии военно-технического форума «АРМИЯ-2021» и Армейских международных игр, которые состоятся в подмосковном парке «Патриот», а также отдаст команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота России (ВМФ) сразу на трех верфях.

Кроме того, в рамках форума «АРМИЯ-2021» российский лидер встретится с королем Иордании Абдаллой II, который посетит Москву с рабочим визитом. Главы государств собираются обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах.