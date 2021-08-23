Джем Гейек, QNET: «Россия в прямых продажах обгоняет мир по темпам роста»

Джем Гейек, региональный директор по Турции и СНГ компании QNET.

Как индустрии прямых продаж удалось быстро стать приоритетным направлением, рассказал региональный директор по Турции и СНГ компании QNET Джем Гейек, на днях прилетевший в Москву.

– Международная компания прямых продаж QNET уже несколько лет присутствует в России. Что скажете об этом рынке?

– Результаты работы в России превзошли мои ожидания. Объем продаж растет, все больше россиян решает строить сетевой бизнес с компанией. Наш успех коррелируется с мировыми тенденциями. По данным отчета Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж (WFDSA), опубликованного в июле 2021 года, в 2020 году глобальный объем отрасли составил 179,3 млрд $; 2,171 млрд $ – принадлежит здесь России. Продажи показали уверенный рост (на 2,3%), но Российская Федерация обогнала мир, показав рост в 7,1% продаж.

– Как это возможно, ведь ваши Независимые Представители не могли встречаться с клиентами, проводить презентации, потому что долго действовал режим самоизоляции?

– Наши Независимые Представители чрезвычайно находчивы. предприимчивы, изобретательны. Они быстро адаптировались к новым реалиям и стали проводить презентации дистанционно. Они оценили, что, когда клиенты находятся у себя дома, в привычной обстановке, их ничто не отвлекает и они могут углубиться в суть презентации как в хороший фильм по телевизору. Внимание слушателей вызвали рассказы не только о продукции, но и о бизнес-возможностях. Когда кафе, рестораны, торговые центры, фитнес-клубы и другие коммерческие заведения стояли закрытыми, многие потеряли работу. Я знаком с аналитикой Мирового валютного фонда, по его данным глобальная экономика в 2020 году сократилась на 4,4%, следствием этого стал рост безработицы. Люди искали новые источники дохода и нашли их в прямых продажах.

– Почему среди компаний прямых продаж россияне выбирают именно вас?

– Прежде всего, потому что у нас мощная интернет-площадка. К слову, QNET – пионер электронной коммерции, компания одной из первых стала внедрять новые технологии и бизнес-процессы. У каждого Независимого Представителя есть свой виртуальный офис с обучающими видео и прочими полезными инструментами. Кроме того, QNET силен своей корпоративной культурой.

– Как компания поддерживает Независимых Представителей?

– QNET проводит обучающие вебинары на разных языках, в том числе, и русском, чтобы обучить Независимых представителей мастерству удаленной работы. Наше Европейское отделение, например, устраивало онлайн мастер-классы по маркетингу в социальных медиа, развивало академию бизнеса. Должен отметить, что сами Независимые Представители тоже мотивируют свои команды на успех. Благодаря всему этому QN Europe увеличил продажи по сравнению с 2019 годом и еще за успешное применение цифровых технологий завоевал авторитетную премию Digital Business Award 2020 старейшего журнала индустрии прямых продаж в Европе Network-Karriere.

В этом году турецкое отделение QNET получило премию Quality Awards в номинации «Лучшая компания прямых продаж». Почетную награду присудили за инновации в прямых продажах, уникальную бизнес-модель QNET и масштабные благотворительные проекты.

Также успех европейского отделения не остался незамеченным для отраслевых организаций. В 2020 году QN Europe пригласили в свои ряды Французская и Испанская ассоциации прямых продаж. Это влиятельные объединения, которые строго следят за соблюдением закона и этических норм в индустрии. Помимо этих профильных сообществ, QNET является членом Ассоциаций прямых продаж в Малайзии, Сингапуре, Филиппинах и Индонезии.

– А что отчет WFDSA говорит о том, сколько людей в России и в мире заняты прямыми продажами сегодня?

– В мире сетевым бизнесом занимаются чуть меньше людей, чем жителей Мексики – то есть 125 миллионов. В России это внушительная цифра – 4,6 млн человек.

– Что чаще всего покупают в России и в мире?

– Есть очень интересные различия. В мире чаще всего покупают товары для здоровья (36% от числа всех проданных товаров). Пандемия только усилила эту тенденцию. На втором месте – косметика (26%), на третьем – товары для дома. В России ситуация отличается. Товары для здоровья популярны (36%), но не в лидерах. В стране, где, как говорят, живут самые красивые девушки 42% товаров – это косметика.

И еще хочу отметить, мы благодарны, что россияне выбирают нашу продукцию, ценят ее уникальный состав и высокотехнологичную основу. Радует, что наши Независимые Представители продолжают созидательные традиции QNET и проводят акции в поддержку детей, сохранения природы. Прямые продажи для них не просто бизнес, а личный выбор ответственности за мир и людей вокруг.

– Как QNET и Независимые представители берут на себя ответственность за других?

– Помощь окружающим для QNET – это образ жизни. Крупные благотворительные проекты ведет корпоративный фонд RYTHM, например, по инклюзивному образованию, распространению прав и возможностей женщин. В дни пандемии QNET помог нуждающимся в более чем 30 странах. Также в прошлом году встретил поддержку проект «Игры Севера», который популяризировал спорт и привлек внимание к вопросам обучения и всестороннего развития детей на Крайнем Севере.

В этом году в планах у QNET несколько филантропических событий. В августе в Екатеринбурге и еще в трех городах QNET станет спонсором велоакции для в семей с детьми, которые имеют ДЦП, синдром Дауна и расстройства аутистического спектра.

В сентябре в Новосибирске состоится ежегодный благотворительный забег «Абсолютная жизнь», который проводится с 2017 года. Он продвигает ценности здорового образа жизни и взаимопомощи, в спортивной акции принимают участие тысячи людей. Удается собрать сотни тысяч рублей на нужды лагеря для детей с ограниченными возможностями, покупку школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей и другие добрые дела.

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