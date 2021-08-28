Подольская меняет курорты и купальники, Евгений Булка нянчит новорожденного сына, а сын Азаренко делает успехи в единоборствах: листаем инстаграмы знаменитых белорусов

Фото: соцсети Фото: Валентина ДЕРЖАНОВИЧ

НАТАЛЬЯ ПОДОЛЬСКАЯ МЕНЯЕТ КУРОРТЫ И КУПАЛЬНИКИ

Десять месяцев прошло с того счастливого дня, когда Наталья Подольская стала мамой во второй раз: в конце октября 2020 года она подарила своему супругу певцу Владимиру Преснякову сына Ивана. Напомним, у пары уже подрастает шестилетний сын Артемий - он родился летом 2015 года. Надо сказать, что материнство идет Наталье на пользу: певица просто сияет. Может быть причина в том, что Наталья не стала запирать себя с новорожденным малышом в «четырех стенах», а активно путешествует вместе с детьми.

Наталья отдыхает то с мужем, то с сестрой и подругой. Но всегда - с детьми. Фото: соцсети

Отдых у Натальи, кажется, даже иногда накладывается один на другой. Только в этом году она отдыхала уже четыре раза: в апреле - на Мальдивах, затем вместе с супругом, родителями и сыновьями певица побывала в Турции, в июле была поездка в Грецию. Ну а не так давно полетела в страну пирамид - Египет. Туда Наталья с сыновьями отправилась уже без супруга, но в веселой компании: в вояже певицу поддержала ее сестра Юлиана, подруга Яна Дайнеко (дочка песняра Валерия Дайнеко), причем обе полетели отдыхать со своими дочерьми. Вышел целый детский сад!

В инстаграм Наталья щедро делится фотокарточками, сделанными на отдыхе. Путешествие в Египет исключением не стало. Певица даже разместила целую подборку фотографий, где она в разных купальниках.

«Всем добрым людям хорошего дня. Остальным – фас» - такой подписью она сопроводила снимки (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - Авт.)

Певица часто выкладывает яркие фотографии в купальниках. Фото: соцсети

Дебаты в комментариях действительно развернулись жаркими и жесткими: одним подписчикам Натальи не понравились сами купальники и то, как они сидят на ее фигуре, другим - сам факт четвертого за последние месяцы путешествия, третьи заподозрили ее в излишнем увлечении фотошопом.

Реплики вроде «Наталья, опять ноги вытянули», «Зачем весь этот выпендрёж, раньше вы были скромнее и за это я вас уважала, а сейчас как с цепи сорвались» певица не удаляла.

Были, разумеется, и те, кто поддержал Наталью.

«Наташа, вы молодец! К хейтерам уже выработался иммунитет», «все купальники супер, а главное именно на вас сидят великолепно!!!! И вообще вы большая умничка, во всех отношениях!!!! Сил вам, любви и счастья!!!» «Приятно смотреть на Вас и вашу семью. Красивые, счастливые», - написали они.

Но отпуск имеет свойство заканчиваться: Наталья уже вернулась с теплых стран, дома ее ждали соскучившиеся родные: супруг, мама певицы, ее свекры - Елена и Владимир Пресняков-старший.

После классного отпуска так здорово оказаться в кругу семьи. Фото: соцсети

«Родители приехали» озаглавила Наталья этот снимок, оценили его, кстати, почти шестьдесят тысяч фолловеров исполнительницы нетленного хита «Поздно».

ЕВГЕНИЙ БУЛКА СТАЛ ОТЦОМ - У НЕГО РОДИЛСЯ СЫН

31 июля в семье шоумена и телеведущего Евгения Булки случилось долгожданное радостное событие: он стал отцом.

«Сегодня нашей семье 1 год и 1 сын. Вот так без пафоса и постанов... Жизнь - лучший режиссёр. Резко меняются декорации и предложенные обстоятельства. На фото мы ещё не знаем, как будет интересно...»

На фото Евгений и его супруга держат укутанного в пеленки младенца.

У Евгения Булки и его очаровательной супругм родился сын. Фото: соцсети

Чуть позже на странице Майи - именно так зовут молодую счастливую маму - появилась очень трогательная и нежная публикация.

«Ты. Сломал все стереотипы…Развенчал все мифы…Развеял все страхи… Так прекрасно, что твоя душа выбрала нас. Мы друг другу нужны, и столькому научимся, и столько осознаем вместе. Начало пути - длиною в жизнь, по которому, мы пройдем вместе, рядом».

Счастливая мама написала очент искренний и трогательный пост. Фото% соцсети

В соцсети Евгений Булка делится не только очень и очень личными моментами, но и приятными рабочими воспоминаниями.

Два года назад Евгений был ведущим на свадьбе двух биатлонистов: прославленной олимпийской чемпионки 2018 года Надежды Скардино и швейцарца Мартина Егера.

Евгений поделился снимком-воспоминанием с легендами мирового биатлона. Фото: соцсети

Фотоотчет об этом мероприятии Евгений опубликовал не так давно и сопроводил его следующим текстом.

«2 года пролетели… но эта свадьба Чемпионская по всем показателям! Люди, песни… Спасибо за доверие, дорогие @skardinon и @martinjaeger87! Берегите друг друга!»

Фотокарточки, действительно, атмосферные. На одной из них запечатлены почетные гости – Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален.

У Надежды и Мартина - два годасо дня свадьбы. Фото: соцсети

Видимо, фотографии погрузили в приятные воспоминания и саму Надежду Скардино. В комментарии она поблагодарила Евгений - сделала это лаконично и по-немецки: «Dankeschon» написала она.

СЫН ВИКТОРИИ АЗАРЕНКО ДЕЛАЕТ УСПЕХИ В ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ

Сыну другой знаменитой белорусской спортсменки – теннисистки Виктории Азаренко - Лео в декабре будет всего пять лет. Мальчик уже делает первые шаги - и шаги успешные - в спорте. И не в теннисе, как многие могли бы подумать, а в восточных единоборствах.

Виктория Азаренко и ее сын Лео. Фото: соцсети

На днях Виктория выложила в соцсеть несколько фотографий: маленький Лео запечатлен в тренировочном костюме, судя по подписи к фотографиям, он получил очередной пояс и сертификат. "Маленький дракон становится маленьким ниндзя", написала теннисистка.

«Это запрос на пончик для меня», - в шутку добавила Виктория и обещание побаловать малыша - судя по приложенному видео - выполнила: на кадрах Лео старательно изучает меню и заказывает какую-то вкусняшку.

Маленький Лео - большой молодец. Фото: соцсети

ТЕО И ОЛЬГА РЫЖИКОВА ОТМЕТИЛИ ЧУГУННУЮ СВАДЬБУ

Более весомую, чем Надежда Скардино и Мартин Егер годовщину - шесть лет со дня свадьбы - отметила не так давно одна из самых красивых пар отечественной сцены - Тео и Ольга Рыжикова.

«С нашим днём, Любимый Тео. Самый Лучший Муж. В этот день ровно 6 лет назад А сегодня отмечаем чугунную. Всё, как одно мгновение», - написала Ольга под чудесным свадебным видео, которое разместила на своей странице в инстаграм. Фолловеры Ольги и Юрия просто забросали их в комментариях словами искренних поздравлений.

Одна из самых красивых пар отечественной сцены Тео и Ольга Рыжикова отметили шестую годовщину брака. Фото: соцсети

«Вы прекрасная пара! Пример для многих», «поздравляем! Вы красавчики! Пусть в вашей семье вечно царит любовь и взаимопонимания», - писали они. Поздравления были столь многочисленными, что Ольга даже поблагодарила подписчиков (а их у нее не страничке ни много ни мало, а почти 22 тысячи): «Друзья! Огромное спасибо ВАМ за такие теплые слова и поздравления. Как же это приятно».

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