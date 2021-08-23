В МГУ при поддержке ВТБ стартовала летняя школа по финансовой математике фонда «Институт “Вега”»

В Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова 23 августа стартовала Международная летняя школа по финансовой математике фонда «Институт “Вега”». Проект реализуется при поддержке ВТБ в рамках программы «Образованная страна». Его главная цель – вырастить из российских студентов специалистов мирового уровня, будущих лидеров в сфере финансовой математики и банковского сектора.

Образовательная программа летней школы разбита на две части. Первая, посвященная методам множественнозначного анализа в экономике и финансах, проходит на базе факультета Московской школы экономики МГУ. Участие в ней принимают 50 студентов, отобранных экспертной комиссией. В течение недели лекции по этой дисциплине для ребят прочитают ведущие российские и европейские ученые. Занятия будут проходить как в онлайн, так и в офлайн- формате.

Вторая часть летней школы пройдет с 30 августа до 3 сентября: 30 студентов университета отправятся в дом отдыха МГУ «Красновидово». Ребят ждет неделя занятий по методам сигнатур в машинном обучении в приложении к финансовой математике и оптимальному транспорту в экономических моделях с

использованием машинного обучения. Проект проводится совместно с 14-й Европейской школой по финансовой математике, организованной в этом году на базе Эдинбургского университета. Посредством телемоста студенты из Москвы и Эдинбурга будут общаться, слушать лекции и работать в группах. Кроме того, для участников летней школы подготовлена программа отдыха вне занятий – это будут экскурсии, тренинги и интеллектуальные игры.

— Задача «Института “Вега”» — поддержка и развитие в России школы финансовой математики, а также подготовка лидирующих мировых специалистов в этой сфере, — рассказал директор группы количественных финансов банка ВТБ, член совета директоров «Института “Вега”» Никита Новыйдарсков. — Для реализации поставленных задач просто необходимо, чтобы наши студенты были включены в международное научное сообщество. Мы постарались вывести классические студенческие школы на новый уровень.

Летняя школа финансовой математики получила много заявок от студентов, так что конкурсный отбор был достаточно серьезным. Особое внимание организаторы уделили формату занятий, постаравшись сделать общение ребят из Москвы и их сверстников из Эдинбурга максимально насыщенным и эффективным.

— На второй неделе школы мы постараемся вырвать наших студентов из привычных им реалий. Используя средства современной техники, мы убираем границы и создаем эффект присутствия, чтобы студенты в Москве и в Эдинбурге «чувствовали плечо друг друга», ведь наука не имеет границ, — отметил Никита Новыйдарсков. — Мы также уделили особое внимание внеучебной программе, направленной на сплочение ребят, ведь одна из наших основных задач, — это создание сильного академического и бизнес-сообществ, которым в дальнейшем и предстоит покорять новые вершины в финансах и финансовой математике.

В преподавательский состав летней школы вошли ведущие ученые-математики из разных стран мира. Лекции для студентов читают Дмитрий Крамков из Питтсбургского Университета Карнеги —Меллона, Криста Кукьеро из Венского университета, Матье Розенбаум из Парижской Политехнической школы, Андреас Хамель из Свободного университета Больцано-Больцано в Тироле, Чаин Арарат из Университета Билькент в Анкаре и другие эксперты. Чтобы учащимся было проще включиться в интенсивный двухнедельный курс, организаторы придумали специальный формат — серию подготовительных семинаров, на которых старшекурсники и молодые ученые из разных стран объясняют студентами концепции предстоящих лекций. Это помогает ребятам разобраться в сложном материале и лучше понять его. Кроме того, таким образом сохраняется преемственность поколений в научной среде.

— Наш опыт проведения студенческих научных школ показывает, с каким энтузиазмом и с какой отдачей сегодня молодые люди погружаются в сложные процессы, как мы можем помогать им сформировать собственные научные интересы, — рассказал директор группы количественных финансов банка ВТБ, член совета директоров «Института “Вега”» Кирилл Климов. — Например, многие из тех студентов-третьекурсников, которые посетили нашу первую школу в 2019 году, выбрали для своих научных работ в университете темы, связанные с финансовой математикой. Мы видим этих студентов на наших школах снова и снова и отмечаем, что теперь они берут шефство и помогают студентам младших курсов разобраться в сложных темах и решить, чем они хотят заниматься. Для нас очень важна эта преемственность в научной среде.

Кроме теоретических знаний участники летней школы получают и первые навыки их практического применения. Занятия помогают им понять, как научные методы работают в современной банковской сфере.

— Мы работаем над тем, чтобы познакомить участников школы с передовыми достижениями современной финансовой математики и рассказать им, как эта наука используется на практике в индустрии, в частности в инвестиционных банках, — подчеркнул Кирилл Климов.

Фонд содействия развитию науки «Институт “Вега”» был основан в конце 2020 года, это совместный проект МГУ им. М. В. Ломоносова и банка ВТБ. Главные цели фонда — развитие российской школы финансовой математики и подготовка специалистов финансовой индустрии высокого уровня. Образовательные программы фонда помогают объединить студентов, ученых и бизнес-сообщество. Проект рассчитан на студентов трех факультетов МГУ: механико-математического, вычислительной математики и кибернетики, Московской школы экономики. При этом в образовательные программы «Института “Вега”» вовлекаются и учащиеся со всей России. Так, в апреле этого года Институт «Вега» совместно с Математическим центром «Сириус» провёл в Сочи Черноморскую школу по новейшим достижениям в финансовой математике.