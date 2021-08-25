Почему для молодых семей привлекательно приобретение квартиры с помощью кооператива

8 июня этого года молодая семья из Казани — Акнур и его супруга Фируза — стали обладателями трехкомнатной квартиры, купленной с помощью кооператива. Квартира 44 кв. м стоимостью 3,5 млн рублей находится в многоквартирном доме в одном из лучших районов Казани.

Инициатором покупки через кооператив выступила мама Акнура — Амина. «Решение было принято чуть более двух лет назад, — говорит она. — Сыну исполнилось 30 лет. Он только женился, и требовалась квартира для молодой семьи. Вступив в кооператив и внеся первые средства на первоначальный взнос, я сделала ему двойной подарок: и на 30-летие, и на свадьбу».

«Примерно год накапливали 35% от стоимости квартиры на счете кооператива. Затем ровно 12 месяцев стояли в очереди на покупку объекта недвижимости в кооперативе; около двух месяцев подбирали наиболее подходящий вариант, — вспоминает Акнур. — И вот наконец квартира приобретена».

«Ежемесячный взнос за квартиру — 20 958 рублей. Это вполне посильно для нашей семьи: график внесения взносов пая рассчитан на 10 лет, — говорит Акнур. — Переплата за 10 лет примерно 480 833 рубля». Переплата, подчеркивает обладатель квартиры, связана с небольшими членскими взносами в кооператив, оплатой юридической проверки квартиры и ее независимой оценки, а также уплатой налогов и госпошлин. «Несмотря на относительно небольшой доход нашей молодой семьи, для нас это была возможность вступить в жилищную программу, постепенно вносить первоначальный взнос и не торопясь получить жилье при приемлемых затратах», — уточняет Акнур.

1 июля текущего года также с возможностью возврата паевых взносов в течение 10 лет с помощью кооператива приобрела трехкомнатную квартиру молодая семья из Петрозаводска. Стоимость квартиры — 3,9 млн рублей. Ежемесячный платеж — 19 250 рублей. «В кооперативе нас привлекли как минимальная переплата, — говорит глава семьи Сергей, — так и минимум ограничений при вступлении».

Василий из Екатеринбурга несколько лет назад приобрел с помощью кооператива квартиру для своей молодой семьи, состоящей помимо него из супруги и двоих маленьких детей, а недавно полностью расплатился за нее, и она перешла в его собственность.

По делам бизнеса он вынужден был четыре года назад переехать из Красноярска в Екатеринбург. Долго искал решение квартирного вопроса и в конце концов через друзей познакомился с жилищной программой нашего кооператива.

Василий принял решение вступить в кооператив, внес 35% от стоимости желаемой квартиры за счет средств, вырученных от продажи квартиры в Красноярске, и встал в очередь на приобретение новой квартиры. Причем вступление в кооператив, а следовательно, и право на приобретение недвижимости, в том числе в другом городе, он получил задолго до того, как переехал в Екатеринбург и вышел на работу на новом месте, то есть в период, когда он и его семья еще жили в Красноярске.

Очередь подошла чуть более чем через год, и Василий с помощью кооператива приобрел объект недвижимости в одном из лучших районов столицы Урала. «С участием кооператива мы купили большую трехкомнатную квартиру 120 кв. м в комфортабельном современном доме в рассрочку, — рассказывает Василий. — Кооператив при этом провел тщательную юридическую проверку и независимую оценку приобретаемой недвижимости. Двор без машин: в нем могут гулять и играть дети. Рядом городской парк. В квартире мы оборудовали детскую, спальню, мой рабочий кабинет».

За счет предпринимательских доходов он полностью выплатил пай за 3,5 года вместо 10 лет и оформил право собственности на квартиру на себя.

Ключевой фактор, который привлекает молодые семьи в кооперативной программе недвижимости, — возможность для молодых семей, несмотря на небольшой доход, вступить в жилищную программу, постепенно вносить первоначальный взнос и, дождавшись своей очереди, приобрести жилье при оптимальных затратах. При этом получить профессиональную юридическую проверку и независимую оценку объекта недвижимости. В случае финансовых затруднений пайщик может выйти из кооператива и получить назад внесенные им паевые средства в полном объеме.

Благодаря этим уникальным условиям молодые семьи — одна из важнейших категорий граждан, которые становятся пайщиками кооператива.