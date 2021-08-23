Как рост цен на бензин, запчасти и машины влияет на стоимость такси

Во время пандемии такси стало одним из самых востребованных городских видов транспорта. На фоне растущего количества заказов цены, как логично предполагают пользователи, должны были снизиться. На самом деле стоимость поездок зависит от многих факторов. Лидеры рынка применяют динамическое ценообразование — алгоритм формирует стоимость поездки на основе спроса и предложения в данный момент, — то и четко отслеживать динамику цен не могут ни водители, ни пассажиры.

При этом, судя по последним изменениям на рынке, цена поездки в ближайшее время должна измениться. Об этом говорят как минимум три фактора.

Бензин

Топливо на заправках в этом году дорожало уже несколько раз. Среднюю цену можно отслеживать по данным Росстата на середину августа:

Аи-92 — 45,82 руб./литр;

Аи-95 — до 49,58 руб./литр;

Аи-98 — 56,99 руб./литр.

С начала года бензин в розничном сегменте подорожал на 5,17%. Рост цен на топливо обгоняет инфляцию, которая, по последним данным, равна 4,49%

Автозапчасти

При работе в такси износ деталей авто сверхинтенсивный. С началом пандемии в Россию перестали привозить многие запчасти — азиатские заводы, которые являются главными производителями, встали и приостановили поставки. Сейчас ситуация стабилизировалась. Однако, по разным оценкам, детали подорожали на 10 — 20%.

В марте-2021 Российский союз автостраховщиков актуализировал справочник средней стоимости запчастей. Ценники выросли на 16%. Это пока не сказалось на стоимости ОСАГО, но вполне возможен рост стоимости полисов.

Машины

Сегодня многие водители такси работают не на своих авто, а берут в аренду у парка. Особо практичные покупают свою «рабочую лошадку»: такую модель, в которой баланс цены и качества сохраняется на лучшем уровне. Например, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Datsun on-DO, отечественные «Гранты», KIA Rio.

С машинами вообще складывается опасная ситуация. По сравнению с допандемийным 2019-м, рост цен на некоторые модели составляет до 20%. А если сопоставить текущие предложения салонов с ценниками десятилетней давности, то и около 100% — такие данные опубликовал «Автостат». Причиной тому не только инфляция и колебания курсов валют. Автоконцерны останавливают производства на карантин. Из-за этого в автосалонах выстраиваются очереди на полгода, а то и год вперед.

Влияние роста цен на топливо, запчасти и машины на рынке частных пассажирских перевозок «КП» попросила прокомментировать крупнейшие агрегаторы.. В пресс-службе Яндекс.Такси сообщили:

— В некоторых городах мы повышаем комиссию и меняем структуру тарифа. Эти изменения позволят больше инвестировать в качество и доступность сервиса, в безопасность перевозок, а также помогут перевозчикам компенсировать растущие издержки таксомоторной отрасли — на обслуживание автомобилей и топливо.

В Ситимобил «Комсомолке» ответили, что тарифы пока не пересматривали. В агрегатор отметили, что конечная цена поездки складывается из разных факторов.

— У нас существуют повышающие коэффициенты – ключевой механизм баланса спроса и предложения в такси. Наличие повышающих коэффициентов позволяет привлечь водителей именно в те районы и в те часы, где их больше всего не хватает, — сказали в компании.

Редакция отправила аналогичные запросы в «Максим» и Gett. К моменту выхода материала, ответ от компаний пока не поступил.