Зеленский поскользнулся на «Крымской платформе»

Общий состав «Крымской платформы» вышел внушительный Фото: REUTERS

ПЕСНИ, ОРДЕНА...

ВИПовости, о которой мечтал Владимир Зеленский, не получилось. Байден послал в Киев вместо себя открытого гея - министра транспорта, а Меркель - министра энергетики. Зеленскому даже пришлось заявлять, что многие испугались гнева России. Интересно, это он так про Байдена?

Но общий состав «Крымской платформы» вышел внушительный: главные антироссийские президенты (Польши, Молдовы и стран Балтии), ряд премьеров и глав МИД разных стран общим числом 46. В том числе, например, Турции, Грузии...

Причем, обставили Украинцы всё в лучших традициях старших товарищей по G7 – встреча «хозяина» саммита, групповое фотографирование, политические заявления с листочка. Некоторые даже получили ордена "За заслуги" из рук Зеленского. А на концерте для гостей выступала, само собой, главная певица Украины с крымско-татарскими корнями — Джамала. Но чувства любви к малой родине ей не хватило, чтобы выступить бесплатно. Соцсети Украины бурлят от возмущения из-за ее гонорара — 337 400 гривен за выступление (около 900.000 рублей).

«А бесплатно для родного Крыма выступить — не?» - задаются вопросом украинцы.

ОЧЕРЕДЬ ИЗ НЕНАВИСТНИКОВА

Центром саммита стал «круглый стол» (как в ООН), где каждому дали 3 минуты. Валяйте, гости дорогие, клеймите Россию в «оккупации» Крыма, пожалуйста! И они старались - заявляли, что никогда и ни за что не признают Крым российским. Зеленский так воодушевился, что объявил: «Это начало отсчета до возвращения полуострова».

НАПОМНИЛИ ПРО ЯЗЫК

Не обошлось и без сюрпризов. Венгерский лидер Андер Янош напомнил Зеленскому про дескриминационный украинский «мовный закон»:

- Кто изучает свой язык, оказывается под угрозой штрафа. Это противоречит идеалам демократии и не делает чести титульным нациям, - заявил он.

Адер призвал украинцев проявить больше терпения, чтобы мирно решить вопрос Донбасса.

Символично, что в тот же день еще один гость Киева - вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отрезал насчет сроков вступления Украины в ЕС:

- Я так думаю, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы.

ПОЗВАЛИ РОССИЮ

Собравшиеся в Киеве подписали и декларацию. Коротко её содержание:

- Осуждается воссоединение Крыма с Россией.

- Участники готовы вводить новые санкции, "если это понадобится";

- Объясняется, зачем вообще появилась "Крымская платформа" – с целью "мирного прекращения временной оккупации" полуострова Россией;

- Россию призвали … присоединиться к платформе.

Последний пункт по сценарию Зеленского и должен был стать вишенкой на торте. Потому что он приглашает Россию … подписать договор о передаче Крыма обратно.

А ЧТО РОССИЯ?

«Это очередной шабаш, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

Глава МИД России Сергей Лавров

"Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному и антироссийскому. И категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма."

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

МНЕНИЯ

- Очень бы хотелось, чтобы российский МИД жестко отреагировал на эту «платформу», особенно в отношении стран, приславших туда своих представителей, - отметил «КП» крымский политолог Владимир Джарала. - Напомню, дело в том, что речь идет ни много ни мало – о покушении на территориальную целостность России.

- У России не хватило ресурсов, чтобы этот форум либо сорвать, либо свести уровень до ничтожного, - заявил публицист Сергей Мардан в эфире радио «Комсомольская правда». - Более того, России не удалось исключить Крым из международной повестки за 7 лет. Вопрос принадлежности Крыма России все еще подвергается сомнению. Вот в чем недоработка.

- Напомню, что у Зеленского в Ялте есть апартаменты. И как говорят власти Крыма, коммунальные услуги он оплачивает регулярно, - рассказал «КП» политолог Николай Стариков. - И здесь ему остается только посочувствовать, потому что Зеленский играет в такую игру, которая не позволит ему посетить свои апартаменты в Крыму в ближайшие десять тысяч лет точно. Примерно так же в эту игру с американскими партнерами играет и несостоявшийся «победитель» выборов в Беларуси Тихановская, которая тоже не знаю когда увидит теперь родную свою кухню и своего мужа, потому что сделала себя чужим инструментом.