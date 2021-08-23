Путин по телефону обсудил с Лукашенко Афганистан и НАТО

Точное содержание мы не знаем, но известны главные темы беседы Фото: REUTERS

О телефонном разговоре Владимира Путина и Александра Лукашенко первым сообщило белорусское информагентство БелТА. Позже информацию – с меньшими подробностями - подтвердили в Кремле. Точное содержание мы не знаем, но известны главные темы беседы:

- Ситуация в Афганистане и возможная террористическая угроза.

- Экономическая интеграция двух стран в рамках Союзного государства.

- Политики обговорили предстоящие совместные военные учения «Запад-2021».

- Президенты, как сообщается, «отдельно и подробно» обсудили положение на границе Белоруссии и стран НАТО.

- В разговоре упоминалось сотрудничество при подготовке кадров военных и спецслужб. Затронули тему взаимодействия журналистов двух стран.

БелТА сообщило, что Путин и Лукашенко договорились о созвоне в понедельник же, во время утреннего саммита ОДКБ. На этом мероприятии обсуждался в основном только Афганистан.

«Было отмечено, что важно не допустить инфильтрацию радикального исламизма на территорию стран – членов ОДКБ и пресекать вербовку их граждан в ряды экстремистов, в том числе с использованием интернета, социальных сетей», - сообщили в Кремле о саммите.