Ипотеку за Анастасию Макееву выплатили родители-пенсионеры: актриса живет в шикарной квартире за 50 миллионов

Макеева с мужем Мальковым в своей белой кухне Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

39-летняя Анастасия Макеева четвертый раз вышла замуж весной этого года. Муж актрисы - многодетный бизнесмен Роман Мальков - в случае развода претендовать на недвижимость супруги не сможет – все жилье куплено и оформлено на Анастасию задолго до заключения брака. Макеева – невеста с богатым приданным: Настя владеет шикарной квартирой в Москве, а также у нее есть дача в Подмосковье. Но особая гордость звезды – квартира в новом доме бизнес-класса площадью 130 кв м неподалеку от Лосиного острова и метро Бульвар Рокоссовского. Похожие квартиры выставлены на продажу сейчас за 45 – 50 млн. руб. Сейчас супруг артистки проживает на ее роскошной жилплощади, но не зарегистрирован в квартире актрисы. Рассказываем, как приобретала и ремонтировала квартиру самая обсуждаемая на сегодняшний день артистка – Анастасия Макеева. Такая популярность к Насте пришла из-за скандального развода ее мужа, который судится из-за алиментов на детей от предыдущего брака.

Плита у Насти в центре кухни Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Когда Макеева переехала из Краснодара в Москву, то первое время снимала жилье. Потом родители купили ей однушку в пятиэтажке, где она прожила почти десять лет. Когда Анастасия начала прилично зарабатывать, то стала копить деньги на просторную недвижимость. Скопив деньги на первоначальный взнос, Настя взяла ипотеку и купила шикарную квартиру в строящемся доме бизнес-класса – на этапе котлована. Ипотеку Макеева оформила в 2008-м году, а переехала в свое жилье только в 2018-м.

На этом диване в гостиной помещаются сразу несколько гостей, остающихся с ночевкой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ипотеку на 20 лет Настя взяла в долларах – так посоветовал друг из банковской сферы. Макеева недавно в телеинтервью рассказала: «Это была моя ошибка, никого не виню в этом. Мне казалось, что это более выгодная история. Другой вопрос, что банк не предоставил мне реструктуризацию… Вся страна была в такой патовой ситуации. Когда ты засыпаешь, у тебя кредит $3 тысячи долларов в месяц – и вчера это 70 тыс. руб. А сегодня уже 200 тыс. руб. с лишним. Мою квартиру выставили на торги, я могла ее потерять. Я могла потерять 10 лет своей работы – первый взнос, который я сделала, плюс, что уже выплатила. Мне помогли родители – продали свою квартиру. Мама приехала, привезла $70 тыс. и погасила мой основной долг. Родители меня очень выручили, но я сейчас о них забочусь». Макеева взяла ипотеку в феврале 2008-го, когда доллар был 22 рубля, а уже к следующему февралю он стоил 37 рублей. Ее ежемесячный платеж был $3,5 тысячи, плюс пени за просрочку. Выплачивать кредит актриса не могла - тогда она снималась в 12-серийном сериале «Любить и ненавидеть». Но зарплату не выплачивали, поэтому ситуация была критической. Тогда мама Макеевой продала свою квартиру в Краснодаре, которую покупала, чтобы сдавать и иметь на пенсии дополнительный доход. Вырученными деньгами родители погасили все ипотечные долги дочери. Семья очень дружна.

В просторном коридоре много зеркал и свечей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но строительство дома несколько раз останавливалось, сдачу задержали на два года. Еще четыре года Анастасии понадобилось, чтобы сделать ремонт – много работала, копила. Тогда она была замужем за Глебом Матвейчуком, но муж финансово не участвовал в тратах на квартиру, поэтому при разводе и не претендовал на жилплощадь Насти. До переезда в новую квартиру Макеева жила неподалеку – дом с ее однушкой-хрущевкой снесли, а взамен она получила квартиру площадью 55 кв м.

В ванной — джакузи, столик с косметикой, окна в пол и портрет хозяйки Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Почти четыре года Макеева живет в новой шикарной квартире, где продуманы все детали – ремонт был дорогим. Анастасия рассказывает, что обращалась к дизайнеру при оформлении, но все контролировала сама: «Стиль классика-модерн выдержан. Я люблю спокойные тона, абсолютно светлая история, чтобы глаз отдыхал – хочется, чтобы квартира была маленьким убежищем». Вся мебель – белое дерево, декор серый и молочный.

В спальне кровать из белого дерева и портрет хозяйки в изголовье Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В квартире много портретов актрисы, декоративных вещей, созданных самой Настей. Очень красиво, уютно, дорого и светло – огромные окна, красивые большие люстры и светильники. Гостиная совмещена с кухней, где стол и плита нестандартно стоят в центре. В спальне есть плазма и портрет хозяйки, в гостиной фортепиано, в ванной – джакузи, в гостиной уютный диван. Поддерживать чистоту и порядок Макеевой помогает домработница. Поклонникам на территорию ЖК не проникнуть – здесь надежная охрана.