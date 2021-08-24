Медведчук рассказал, как Зеленский играет на руку Путину

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СТАТЬЯ ПУТИНА ЗАПУСТИЛА ВАЖНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» запустила глубинные процессы в украинском обществе и политической среде. Дело в том, что за все время межгосударственных российско-украинских отношений никогда не было такого четкого официального мнения о судьбе двух народов и перспективах двух государств.

И тут уже традиционно – официальная Москва выразила четкие формулировки, а официальный Киев в очередной раз промямлил что-то невнятное. Тем не менее в украинском обществе пошли серьезные процессы, которые задели практически всех думающих людей. Процессы эти только начались.

В РОССИИ РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ

В украинском политическом сообществе принято считать, что Россия имеет одну точку зрения, и эта точка зрения Президента РФ Владимира Путина. На самом деле российское общество одним Путиным никогда не исчерпывалось. Есть либеральная точка зрения, согласно которой Россия в российско-украинских отношениях во всем неправа и, вообще, лучше бы России в современном виде не было бы. Есть и свои ура-патриоты. Такие не видят перспектив украинской государственности и считают, что Украина должна войти в состав РФ, как минимум ее большая часть. То есть, если одни считают, что не должно быть России, то вторые, что не должно быть Украины.

УКРАИНА ВЫТАЛКИВАЕТ РУССКОЯЗЫЧНЫХ

Позиция Путина намного объемнее. В целом статья и последующие высказывания Путина о том, что должны быть и Россия, и Украина, но есть очень важные нюансы. Путин сегодня не только не оспаривает украинскую государственность, но и право Украины становится «анти-Россией». Но тогда он ставит вопрос о статусе территорий, которые, исходя из своего исторического формирования, быть «анти-Россией» никак не желают. Ведь Украина активно выталкивает миллионы русскоязычного населения из правового поля, а к Донбассу формируется отношение как к мятежной колонии. И посыл Путина совершенно понятен: раз для руководства Украины русскоязычные граждане являются чем-то неполноценным, то для России они один народ с русскими.

Путин говорит о том, что русскоязычное население, лишенное гражданских прав и культурно-исторического прошлого, поставили перед невозможностью иметь свое политическое представительство в Верховной Раде, иметь свои СМИ и партийные проекты. И дальше этот вопрос ставится перед Европой. А Европе это очень неудобный вопрос.

ЕВРОПЕ ПРИДЕТСЯ ПРИЗНАТЬ ОШИБКУ

В этой ситуации Путин выигрывает в любом случае. Если Европа не реагирует на притеснение оппозиции и русскоязычного населения, то Путин ловит их на лукавстве и двойных стандартах. Если Европа начинает реагировать на украинский беспредел, то Путин становится гарантом демократии в Восточной Европе.

Складывается впечатление, что Россия готовит информационную и идеологическую основу в отношении Украины. При этом учитывается именно политическая ситуация внутри нашей страны, тупик, в который ее завела прошлая и нынешняя власть. Возможно, Европа, а тем более США, не хотят признавать этого тупика, в который завели Украину под «их чутким руководством», но в определенных условиях, им придется это признать, и тогда проект Украина либо «оптимизируют» в меньших границах, либо вообще спишут за ненадобностью.

КИЕВ ДУМАЕТ НЕ О НАРОДЕ, А О ТЕРРИТОРИЯХ

Украинский ответ на позицию Путина тоже не однозначен. Казалось бы, самый правильный ответ власти заверить украинских граждан, что их страна с ними, что их ждут, что их права будут защищены, о них будут заботиться. Но власть, в первую очередь в лице Президента Зеленского, делает нечто противоположное, что огромное число украинских граждан оценили как безумие:

«Я просто хочу, чтобы меня поняли. Еще раз: Я считаю, что, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированном, и ты считаешь, что это дело правое и нам в Россию, что мы русские, это большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет российской территорией. Просто никогда… без Украины на этой территории цивилизации не будет…»

Главный посыл нынешнего Президента русскоязычному населению – ты тут гость или нет? То есть Зеленский говорит не о народе, а о территориях, которые необходимо очистить от неправильных граждан. Масса людей усмотрели в этом ту риторику, когда в Германии в 30-х годах прошлого столетия называли немецких евреев гостями.

«ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫГОНЯЕТ, ПУТИН - ПРИГЛАШАЕТ»

Но все-таки давайте рассмотрим процесс объемно – Путин говорит об одном народе, объединяя русский и украинский народ, а Зеленский предлагает русским и русскоязычным либо ассимилироваться, либо эмигрировать в Россию. При том, что Путин и Зеленский говорят совершенно о разном, они запускают единый процесс – Зеленский выгоняет, а Путин приглашает украинских граждан. Получается, что Зеленский работает в связке с Путиным: один отдает граждан Украины, другой принимает.

Ведь если миллионам гражданам надо ехать в Россию, то становится закономерным вопрос: а если «неправильные» граждане, не дай бог, надумают это сделать с территориями?… Политический процесс запущен, а Зеленский сам является сегодня главным катализатором. Зеленский активно рубит сук украинской государственности, на котором сам сидит.

БУДЕТ ЛИ РАЗВИВАТЬСЯ ДОНБАСС НА УКРАИНЕ?

Кто ограничивал связи, контакты, обмен мнениями и информацией, свободу передвижения и экономическое сотрудничество? Да, эти строители стен неплохо заработали, но ничего толком, кроме личного обогащения, не добились. А если эту стену сломают не с той стороны, с которой думает Зеленский? Что тогда? Если в России русскоязычное население воспринимают как соотечественников, то стену могут и разрушить. Вопрос только, как это сделают. Одно дело восстановление уважительных и взаимовыгодных отношений между Украиной и Россией, а другое – риск отторжения от Украины территорий.

Зеленский высокомерно заявляет, что Донбасс без Украины развиваться не будет. Но будет ли он развиваться с Украиной? Украина является единственной страной постсоветского пространства, за 30 лет независимости так и не вышедшей на экономический уровень конца 1980-х и начала 1990-х годов. Сегодня это самая бедная страна в Европе, но Зеленского это ничуть не смущает.

МИЛЛИОНЫ УКРАИНЦЕВ НЕ ХОТЯТ В ЕС

Я не зря упомянул российских «патриотов». В Украине подобных, только с противоположным знаком, вполне достаточно. Они считают Россию недостраной, которой скоро не будет, а Украину – образцом демократии и процветания. Лидером подобных мнений, без сомнения, является экс-президент Украины Порошенко:

«Мы, украинцы, не имеем проблем с собственной идентичностью. И нам по барабану, что именно об этом думает Путин. Мы — украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ. И от россиян нас отличают не только собственный исторический опыт, язык (выделено автором), песни и танцы или кухня, но и политическая культура, отношение к правам и свободам человека (выделено автором), геополитические ориентации, осознанное и глубоко укоренившееся чувство причастности к европейской цивилизации (выделено автором)… Социологические опросы показывают, что на референдуме за вступление в ЕС готовы проголосовать три четверти тех, кто планирует принять в нем участие. За НАТО – соответственно две трети украинцев, которые готовы участвовать в референдуме».

В Украине, оказывается, нет проблем с собственной идентичностью: украинцы говорят на одном языке, имеют одну кухню… Согласно соцопросам, за ЕС голосуют 53 65%, а за НАТО – 42 53%. Таким образом, есть миллионы граждан, которые этот курс не поддерживают и которых господин Порошенко в расчет принимать не хочет.

У ПОРОШЕНКО ПРОБЛЕМЫ С ИДЕНТИЧНОСТЬЮ

Да и сам Порошенко ранее официально сознался, что он русскоязычный человек, а это ставит под сомнение, что у него лично нет проблем с идентичностью. По Порошенко, Украина имеет причастность к европейской цивилизации, а Россия нет. Но тут-то и кроется подвох. Ведь по этой логике русскоязычные регионы нужно отдать обратно в Азию.

В такой идеологической парадигме вообще нет будущего. Зачем Украине какой-то Донбасс и Крым, если на остальной части уже построено мощное европейское государство?

СТРАНА В КРИЗИСЕ

Но такая совершенная, демократическая, свободная и счастливая Украина существует только в головах отдельных граждан. На деле все не так. Украинская государственность в опасности, и главная опасность исходит от ограниченности, непрофессионализма и жадности тех, кто страной управляет. Порошенко транслирует сладкую сказку, которая не соответствует действительности, парализует волю для решения насущных проблем и строительства страны. Наша страна находится в тяжелом кризисе, и нужно ее спасать.

«ПЛЕМЯ ЛЕГКО ЗАГНАТЬ В РЕЗЕРВАЦИЮ»

Почему же русскоязычные Зеленский и Порошенко вдруг стали ярыми националистами и наперегонки упражняются в том, чтобы отобрать права и свободы у русскоязычного населения и поссориться со всеми соседями? Дело не в русском языке (притесняют и венгров, и румын, и поляков), а в системе управления.

В Украине идет примитивизация системы госуправления. Идеология «анти-России» разрушает украинское государство, опускает нас даже не до уровня Средневековья, а до уровня племени, у которого один язык, одна кухня, одни танцы и одни идолы. Племенем управлять легче: кто не соответствует его традициям и законам вождя, изгоняется, как это сегодня показывает Президент Зеленский. При этом племя легко загнать в резервацию и отобрать у него земли и вообще будущее.

Украинцам внушают, что они были цивилизованными европейцами, просто забыли это, русские заставили их это забыть. На самом же деле в основном в союзе с Россией Украина входила в европейскую и мировую культуру.

МАЙДАН — ЛЖИВАЯ СКАЗКА

На примитивном уровне управления мы теряем страну. Мы уже потеряли огромный промышленный и научный потенциал, теряем население и территории. У населения отбираются права и свободы.

Поэтому у Украины единственный путь к возрождению, и состоит он в обратном завоевании прав и свобод граждан. Казалось бы, эти функции выполнял Майдан, но это тоже сладкая, но лживая сказка. Постмайданная власть только и делала, что забирала свободу и права граждан, залезала к ним в карман, выбивала землю из-под ног.

«ОПЯТЬ ФЕДЕРАЦИЯ?»

Понятно, что идеология и методы управления Порошенко/Зеленского ведут Украину к потере суверенитета, заключению в политическую резервацию. И этому нужно немедленно противостоять.

Первое, что нужно сделать в преобразовании страны, это понять, что за страна нам досталась, какие люди тут живут и как власть, государство может сделать их жизнь лучше. Украина исторически сложилась из множества частей, которые ранее входили в состав других государств, а потому сжатие от многонационального государства до одного этноса или племени — это деградация. Слепить страну по чужим лекалам – еще большая глупость, ведь тогда мы делаем страну не своим гражданам, а внешним силам. Как говорил М. Грушевский: «...Освобождение от принудительной зависимости от московской жизни не должно быть заменой одной зависимости на другую, хотя бы и добровольную».

Давайте посмотрим, о чем говорил Вячеслав Черновол: «Я представляю будущую Украину федеративным государством – союзом земель, которые сложились исторически и несут на себе природно-климатические, культурно-этнографические, языково-диалектные, быто-хозяйственные и другие различия, создающие неповторимое разноликое лицо единого народа. Вижу в составе Украинской Народной Республики такие земли, как Киевщина, Подолье, Волынь, Галичина, Буковина, Закарпатье, Гетманщина, Слобожанщина, Запорожье, Донетчина, Таврия (Черноморье), а Крым – как независимого соседа, или автономную республику в союзе с Украиной». Опять федерация?

НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ ДОБЬЕТ СТРАНУ ПРИ ЛЮБОМ СТРОЕ

Мне возразят, что федерация сделает возможным отделение украинских земель, необязательно к России, а также к Венгрии, Румынии и Польше. Но тот же Грушевский утверждал: «До федеративного устройства части государства проявляют стремление к движению от центра, а после создания федерации идут к центру. Германия тридцать с лишним лет назад стала федеративным государством, и по сие время ее государственное единодушие не ослабело».

А вот если у власти останется эта же политическая команда, то она добьет Украину и без всякого федерализма. Мой аргумент таков – федеральным государством сложнее управлять, а потому федеральное государство не потерпит алчных и непрофессиональных правителей во главе.

«НАС СПАСЕТ ПРАГМАТИЗМ»

И нужно ответить на главный вопрос: что объединит Украину, что не даст развалить страну? Какой быть Украине? У меня есть ответ: во-первых, право, законность, защита граждан, защита их прав и свобод. Во-вторых, нас спасет экономический прагматизм, умение получать выгоду на мировых рынках, и российский рынок мы терять не должны. В-третьих, социальная справедливость. Без работы социальных программ нам страну из нищеты ни вытянуть, ни спасти от эпидемий, ни восстановить после боевых действий.

Таким образом, нужно правовое социальное государство, которое строит прагматичные экономические отношения как внутри себя, так и вовне. А теперь спросите: может ли по таким принципам работать современная украинская власть? Для них это неразрешимая задача.

НЕ ХАРИЗМА, А ДОГОВОРОСПОСОБНОСТЬ

Потому нам нужно строить страну, невзирая ни на что. Никто за нас ее не построит, новейшая история Украины это показала. А как строить? Договариваться между собой, искать взаимные выгоды, а не продавливать свои интересы, невзирая ни на что, как это делает нынешняя власть. Нам нужны не харизматичные вожди, а договороспособные менеджеры. Нам нужны не те, кто изображает власть, а те, кто будет отстаивать интересы украинского государства. И не те, кто орут на митингах «Слава Украине!», а те, кто самоотверженно трудится на благо своей страны и создает ее истинную Славу!

Измените принципы, отойдите от примитивного суждения о своей стране, уберите политических нарциссов с трибун, дайте возможность работать порядочным и талантливым людям, и вы увидите результат.

Полную версию статьи Виктора Медведчука читайте на сайте «Оппозиционной платформы — За жизнь».