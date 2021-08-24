«Мы бы из-за этого ссорились»: Маргарита Симоньян призналась, почему не хочет оформлять официальный брак с Тиграном Кеосаяном

Кеосаян и Симоньян вместе уже 9 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Маргарита Симоньян уже девять лет живет в гражданском браке с режиссером Тиграном Кеосаяном. В этом союзе у них родились трое детей. Однако супруги до сих пор официально не оформили свои отношения. При этом, по словам Маргариты, в их семье царит полная идиллия. Тем не менее, Симоньян не торопится идти со своим избранником в загс. Как выяснилось, она – убежденная противница брака. В интервью певице Валерии для ее YouTube-шоу «Почему я?» журналистка призналась, что не хочет официально выходить замуж из-за бумажной волокиты. Кроме того, она уверена, что быть незамужней – это очень удобно.

При этом 55-летний Кеосаян вовсе не прочь отвести свою 41-летнюю суженую под венец. И даже неоднократно делал избраннице предложения руки и сердца. Дарил кольца и звал в загс. Но все это не убедило Симоньян в том, что им нужно скрепить свой союз узами брака.

- Никогда не хотела замуж,- уверяет Маргарита. - Тигран начинает возмущаться по этому поводу. Он мне периодически делает предложение, дарит кольца, а я говорю: «Родной, я просто коллекционирую кольца». Мне кажется, не спугнуть бы. Лучше — враг хорошего. И потом - зачем? В современном мире это какие-то формальности.

Валерия согласилась с доводами собеседницы, вспомнив собственный третий брак. После свадьбы с продюсером Иосифом Пригодиным она решила не менять фамилию. Однако певица все же упрекнула Маргариту в отсутствии прагматичности.

- Как раз-таки прагматически и не нужно выходить замуж, - заявила Симоньян. - Брак влечет за собой огромное количество ненужной бумажной работы. Вот я захотела купить квартиру в Сочи, а Тигран не хотел. Я пошла — купила, потому что не замужем. Если бы была официально замужем, мне нужно было бы его нотариально заверенное согласие. Потом он, конечно, ее страшно полюбил, ему очень понравилась эта идея. Но изначально нет и все! И мы бы из-за этого ссорились. А так я пошла и сама взяла ипотеку. И таких мелочей миллион. Когда ты официально не замужем, ты распоряжаешься, чем хочешь, сама.

Маргарита с детьми. Фото: Инстаграм.

Маргарита говорит, что с пониманием относится к женщинам, которые материально не защищены и считают штамп в паспорте гарантией на будущее. Ведь при разводе они могут отсудить у мужа половину имущества. Сама же она давно добилась материального благополучия, поэтому подобные вещи ее не волнуют. По словам журналистки, она сама может обеспечить себе безбедную жизнь.

- Мне не нужно никакого имущества Тиграна, вообще ничего от него не нужно, кроме любви и радости жизни, - заявила Маргарита.

Со своей первой женой, актрисой Аленой Хмельницкой Кеосаян прожил почти 20 лет. Сейчас Алена счастлива в новых отношениях с бизнесменом Александром Синягиным. Кеосаян и Хмельницкая разошлась в 2014 году. У пары есть две дочери — 27-летняя Александра и 11-летняя Ксения. С экс-супругом актриса сохранила теплые отношения. Более того, она подружилась с его новой женой. Хмельницкая не раз рассказывала, что они с Маргаритой отлично ладят и время от времени встречаются семьями.