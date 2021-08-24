Выкатят все, что способно двигаться: Что покажут на параде к 30-летию независимости Украины

Танки "Оплот" на репетиции парада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня в Киеве пройдет военный парад по случаю 30-летия «незалежности» Украины. Президент страны Владимир Зеленский уже приказал «сделать все, чтобы это действо было грандиозным».

Впрочем, говорить о военном параде неверно. Потому что по Крещатику пройдет не только армейская боевая техника (300 единиц), но и гражданская (100 штук машин сугубо цивильного назначения – полиции, МЧС, таможни, аварийных служб. Ассенизаторы и кареты скорой помощи, правда, не привлекаются. Зато будет «экзотика» - целая рота сторожевых собак, которых, как шутят киевляне, «так и не научили ходить в ногу».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замысел понятный – показать масштабность действа, растянув по главному проспекту столицы пешие колоны и длинную железную «кишку».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В колоне войсковой техники во время генеральной тренировки можно было увидеть даже банальные автокраны, санитарки, заправщики горючего, полевые кухни и машины вещевой службы (под тентом, наверное, везли кальсоны и трусы). Короче говоря, для внушительной демонстрации мощи вооруженных сил Украины решено выкатить на парад почти все, что еще способно двигаться.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я смотрел по видео очередную репетицию парада и почему-то вспомнил, что ни одна из них в последние годы не обходилась без ЧП. То однажды зенитный ракетный комплекс не вписался в поворот и раздолбал стену торгового центра «Астарта», то вооруженный мужик позавчера пытался прорваться через кордон правоохранителей и его еле успели скрутить полицейские.

Вспомнил я и о том, какими ядовитыми и ехидными репликами захлебывались украинские блогеры, газеты и телеканалы, когда во время репетиции парада на Красной площади в Москве заглох наш опытный танк «Армата».

А теперь вот и киевским злопыхателям «прилетела ответочка» - прямо на Крещатике встал и позорно «описялся» «новейший» танк Т-84 БМ «Оплот». Из движка боевой машины жирно потекла горючка. Из-за этого проезд парадной военной техники пришлось остановить. А при эвакуации танка произошел новый конфуз — тягач, перевозивший украинское «вундерваффе», едва не въехал в опору моста.

Нынешний парад в Киеве наверняка войдет в историю подобных «мероприятий» (а, возможно, и в Книгу рекордов Гиннесса) как первый случай в мире, когда боевую технику тотально разукрашивают «под цифру»… с помощью скотча. Это что-то совершенно новое в оформлении «прикида» танков, пушек и машин. Видимо, на краску денег не хватает.

Впрочем, не только на краску, но и на саму боевую технику, которой так любят бахвалиться украинские политики, генералы и оборонщики. Даже мало-мальски интересующийся вооружениями человек, не сможет не заметить, что на киевский парад военные «незалежной» вытащили много подмарафеченного советского старья, а на «лбу» многих десятков машин красуются лейблы иностранных фирм. Но об этом я расскажу чуть позже.